Kayserispor altyapısı 18 maçta 16 galibiyet, 2 beraberlikle namağlup ilerliyor

KAYSERİSPOR Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu ve U19 Takımı Teknik Sorumlusu Burhan Çerçioğlu, "Oyuncunun gelişimiyle birlikte antrenör arkadaşlarımız da burada verilen imkanları en iyi şekilde değerlendirerek kendini geliştiriyor. Bizim için burada daha önemli hedefimiz şehrin çocuklarından tekrar A takımımıza ve milli takımlara oyuncular göndermek" dedi.

Süper Lig'den 11 yıl sonra küme düşen ve Trendyol 1'nci Lig'e şampiyonluk parolası ile başlayan Metro Holding Kayserispor, akademik liglerde oynadığı 18 müsabakadan 16 galibiyet, 2 beraberlik alarak yoluna namağlup devam ederek Türkiye'de akademik liglerde de ses getirmeyi başardı. Kayserispor Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu ve U19 Takımı Teknik Sorumlusu Burhan Çerçioğlu kulübün genç oyuncu yetiştirme hedefleri ve altyapıdaki yeni yetişme sistemine ilişkin Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Yeni planlama hakkında konuşan Çerçioğlu, "Tam zamanlı ekipler kurduk. Antrenörler getirdik. Departmanlar kurduk. Kaleci, antrenör departmanları kurduk. Blok, antrenör departmanları. Orta saha, savunma, hücum bloğu departmanları kurduk. Oyuncu izleme departmanı kurduk. Atletik performans departmanı, VİP oyuncu departmanı, analiz departmanı kurduk. Yaşı küçülttük. 2007-2008 doğumlu oyuncuları oynatmayı pek düşünmedik. Oyuncu geliştirmek istiyorsak, milli takıma oyuncu göndermek istiyorsak 2009, 2010, 2011 doğumlu oyunculara daha çok ağırlık verdik. Çünkü bu bizim planlamamızdaki en önemli noktaydı. Bütün amatör kulüplerle de istişare halindeyiz. Futbol okullarını da kurduk. Artık futbol okullarından oyuncu alıp öz kaynağımıza döneceğiz" diye konuştu.

'ŞEHRİN ÇOCUKLARINA HİZMET ETMEYE GAYRET EDİYORUZ'

Tam zamanlı çalışma düzenine geçme sürecine değinen Çerçioğlu, "Sebahattin Tekin önderliğinde ve onun planları doğrultusunda onun öngörüleriyle bu ekip toplanırken öncelikle tam zamanlı olarak vaktini tamamını tesislerde geçirecek antrenör arkadaşları birlikte planladık. Amacımız tam zamanlı bir ekip kurmak. Departmanlar kurarak oyuncu gelişimini planlı hale getirmek ve yaş küçültmeye giderek geleceğin Kayserispor'una katkı sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Süreçte de daha önce Kayserispor altyapısında çalışmış ve şehrin çeşitli amatör kulüplerinde yer almış olan hocalarımızı bir araya toplayarak burada en faydalı ve verimli çalışmayı nasıl yaparız, çocuklara nasıl yardımcı oluruz, onun gayreti ve düşüncesiyle başladık. Gidişatımız gayet güzel. 22 hocamızla birlikte şehrin çocuklarına hizmet etmeye gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'ÇITAYI BİRAZ DAHA YÜKSELTMEK İSTİYORUZ'

İmkanları en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını söyleyen Çerçioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu şehirde, Kayserispor ile çalışmak çok farklı. İnsana haz ve heyecan veriyor. Mutlu ediyor. Üzüntülü anının bile çabuk geçmesini sağlıyor. Çünkü şehrin gözü önündesiniz. Bizde öyleyiz. İnşallah burada tam zamanlı çalışacak ve çalışan hocalarımızla iyi şeyler yapmaya, şehrimizin çocuklarını önce profesyonel takımımıza daha sonra da Türk futboluna ve milli takımlarımıza kazandırarak iyi şeyler yapmayı hedefliyoruz. Planlamamız eski günlerimizi görebilmek yönünde. Biz bugüne kadar yapılan bütün işlerin üstüne bir çıta daha koyup, çıtayı biraz daha yükseltmek istiyoruz. Bunu sağlayabilmek için de bize verilen imkanları en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz."

'OYUNCUNUN GELİŞİMİ ÇOK ÖNEMLİ'

PAF Takımı seviyesindeki yaş grubunu düşürdüklerini belirten Çerçioğlu, "Oyuncunun gelişimi çok önemli. Oyuncunun gelişimiyle birlikte antrenör arkadaşlarımız da burada verilen imkanları en iyi şekilde değerlendirerek kendini geliştiriyor. Bizim için burada daha önemlisi hedefimiz, şehrin çocuklarından A takımımıza ve milli takımlara oyuncular göndermek. Bizim daha önceleri çok fazla denenmemiş olan bir projeyi gerçekleştirmemize başta Samet Bey ve yöneticilerimiz imkan sağladı. PAF Takımı seviyesindeki yaş grubunu düşürdük. Yani daha küçük yaşta çocuğun daha büyük yaş grubunda oynatarak onun gelişimini sağlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'SÜPER LİG'DE OYNAYACAK OYUNCU YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ'

Yaş grubunu biraz daha düşürmelerinin sebeplerinden birisinin takımın şampiyonluğa oynaması olduğuna dikkat çeken Çerçioğlu, "Seyreden oyuncu grubunda yaşı daha küçük olan çocuk, yeteneklerini sergileyerek kendini daha iyi bir yere taşıyabiliyor. Zaten daha önceki yıllarda böyle oluyordu. Yine önümüzdeki bir kaç yıl içerisinde 2005, 2008, 2010 yılları arasındaki duruma tekrar döndürmeye gayret edeceğiz. Şu an için yaş grubunu biraz daha düşürmemizin sebeplerinden biri de bu takım şampiyonluğa oynamasıdır. Böyle ortamlarda genç oyuncuya uzun sürede fırsat vermek riskli. Onun için biz yaşı düşürerek, önümüzdeki yılların hem altyapısındaki takımlarını kurmak hem de çocuklardan önümüzdeki yılarda daha üst ligde, Süper Lig'de oynayacak oyuncu yetiştirmek istiyoruz. Bizim için asıl önemli olan budur" dedi.