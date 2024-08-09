Kerem Aktürkoğlu ve Derrick Köhn'ün menajerleri, transfer iddialarına son noktayı koydu - Son Dakika
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Kerem Aktürkoğlu ve Derrick Köhn'ün menajerleri, transfer iddialarına son noktayı koydu

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Rus kulüplerinden Spartak Moskova, Galatasaray'a Kerem Aktürkoğlu ve Derrick Köhn için toplam 20 + 2 milyon euro teklif sunmuştu. İki futbolcunun da sarı-kırmızılı takımdan ayrılması gündemdeyken menajerlerinden açıklama geldi. Kerem'in menajeri William D'Avila, "Kerem, Spartak Moskova'ya transfer olmayacak" sözleriyle transfere kapıları kapattı. Köhn'ün menajeri Ömer Uzun ise "Derrick şu anda Galatasaray'da kalmayı tercih ediyor. Spartak Moskova'nın teklifi hakkında bir bilgim yok" dedi.

09.08.2024 15:44  Güncelleme: 16:16
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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ve Derrick Köhn'ün Rus kulüplerinden Spartak Moskova'ya transfer olması gündemdeydi. Taraflar arasında bir süredir görüşmeler sürerken, her iki futbolcunun menajerlerinden de konuyla ilgili açıklama geldi.

KEREM RUSYA'YA GİTMEYECEK

Sport-Express'e konuşan Kerem'in menajeri William D'Avila, Spartak Moskova'ya kapıları kapattı. D'Avila, "Kerem, Spartak Moskova'ya transfer olmayacak" ifadelerini kullandı.

Kerem Aktürkoğlu ve Derrick Köhn'ün menajerleri, transfer iddialarına son noktayı koydu
Kerem Aktürkoğlu

KÖHN TAKIMDA KALMAK İSTİYOR

Match TV'ye açıklamalarda bulunan Köhn'ün menajeri Ömer Uzun ise "Derrick şu anda Galatasaray'da kalmayı tercih ediyor. Spartak Moskova'nın Galatasaray'a yaptığı teklif hakkında bir bilgim yok" dedi.

Kerem Aktürkoğlu ve Derrick Köhn'ün menajerleri, transfer iddialarına son noktayı koydu
Derrick Köhn

DURSUN ÖZBEK AÇIKLAMIŞTI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, konu hakkında yaptığı açıklamada "Transfer döneminin başlangıcında 3 tane eksik nokta tespit ettik. Şu amaçtayız; geçen sene şampiyon olmuş, başarılara imza atmış, rekorlar kırmış bir kadromuz var. Öncelikle bu kadroyu muhafaza etmek üzere teknik ekibimizle, yönetim kurulumuzla bunun kararını aldık. Geçen seneki bazı bölgeleri kuvvetlendirmek için 3 nokta tespit ettik. 3 Ağustos itibarıyla bu 3 transferi bitirdik. Transferin bitmesine 1 aydan fazla zaman var. Bu zamanı da kullanmak istiyoruz. Galatasaray'ın kadrosu çok değerli bir kadro, bunu herkes biliyor. Teklifler gelebilir. Tekliflerin değerlendirilmesi söz konusu olabilir. Yeni dönemde fırsat transferleri çıkabilir. Hem Avrupa'ya hem Süper Lig'e hazır vaziyette bekliyoruz. Süreci değerlendirmek gerektiği zaman, Galatasaray'ı yönetenler bu süreci değerlendirmek zorunda olabilirler. Hiç kimse merak etmesin. Geçen sene şampiyon olan kadro aynen devam edecek. İhtiyaç duyulan bölgelere transferleri yaptık." ifadelerini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Spartak Moskova, Kerem Aktürkoğlu ve Derrick Köhn ikilisine talip oldu. Rus devi, iki oyuncu için toplam 20 + 2 milyon euro teklif sundu. Kısa süre önce gelen Spartak Moskova'nın teklifinin 13 milyon euro'luk kısmının Kerem Aktürkoğlu, 7 + 2 milyon euroluk kısmının ise Köhn için olduğu öğrenildi.

Kerem Aktürkoğlu ve Derrick Köhn\'ün menajerleri, transfer iddialarına son noktayı koydu

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Son Dakika Spor Kerem Aktürkoğlu ve Derrick Köhn'ün menajerleri, transfer iddialarına son noktayı koydu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ankara null: kimse almaz hbrler hep yalan cnnturku gectiniz yalanda :) 13 3 Yanıtla
  • Ahmet Duran CELIK: Kerem e teklif varsa üzerine para verip yollayın 3 2 Yanıtla
  • Pinokyo: Ne keremmiş arkadaş ya sahada deli gibi koşmaktan başka hiçbir icraatı yok hergün haberini yapıyorsunuz…. 2 1 Yanıtla
  • Ali Kublay: Türkçesi şimdiye kadar çıkan haberlerin hepsi yalan palavraymis sasirdimmi hayir 1 0 Yanıtla

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