Kırkpınar'a 'Antalya' damgası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Kırkpınar'a 'Antalya' damgası

Kırkpınar\'a \'Antalya\' damgası
07.07.2025 13:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde bu yıl en çok madalyayı Antalyalı sporcular kazandı. Orhan Okulu'nun başpehlivanlığı kazanarak altın kemeri götürdüğü Antalya'dan, 19 pehlivan daha müsabakalarda dereceye girdi.

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde bu yıl en çok madalya, geçen yıl olduğu gibi Antalya'ya gitti.

EN ÇOK MADALYA ANTALYA'YA

Bu yıl Sarayiçi Er Meydanı'nda 762 pehlivan güreşti, 14 farklı boyda 56 pehlivan kürsüye çıkma başarısı gösterdi. Organizasyonda en çok madalyayı ise Antalyalı pehlivanlar elde etti. Başpehlivanlık final müsabakasında, Orhan Okulu ile Feyzullah Aktürk güreşti. Orhan Okulu, rakibini yenerek altın kemeri bir kez daha Antalya'ya götürdü. Antalya'nın yağlı güreşe verdiği destek ve önem 20 pehlivanın da dereceye girmesiyle kendini gösterdi.

Madalya alan pehlivanların illere göre sıralaması şu şekilde gerçekleşti:

Antalya (20), Balıkesir (9), Bursa (6), Tokat (5), Ankara (4), İstanbul (3), Kocaeli (3), Edirne (2), Çanakkale (1), Muğla (1), Manisa (1), Sakarya (1)

''KURUMLAR GÜÇ BİRLİĞİ YAPMALI''

Yağlı güreşin kalbinin attığı yer olarak bilinen Edirne, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne ev sahipliği yapmasına rağmen çayıra çıkan Edirneli pehlivan sayısının azlığı dikkati çekiyor.

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde mücadele edecek 762 pehlivandan 17'si Edirneliydi. Bu pehlivanlardan deste küçük boyda Teyfik Gülter, Teşvik 2 boyda Aydıncan Gümüşdağ başarılı oldu.

Spor uzmanları ve sivil toplum temsilcileri Edirne'nin performansının artması için bir dizi önlem alınması gerektiğini belirtiyor.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu İl Temsilcisi Şamil Doğu Delen, AA muhabirine, amaçlarının ev sahibi olarak hem ağalık kemeri hem başpehlivanlık altın kemerinin Edirnelilerin takması olduğunu söyledi.

Edirne'nin pehlivan sayısını ve bu anlamdaki başarısını artırmaya haiz kadim bir kent olduğuna vurgu yapan Delen, "Bu anlamda kurumlar güç birliği yapmalı. Güreşi destekleyen sporcu yetiştiren kulüpler ve kuruluşlar var. Örneğin Trakya Birlik, Edirne Belediyesi gibi ancak hepsi gücünü ve imkanını iktisatlı kullanmak zorunda kalıyor. Buradaki şifre sanırım birleşmek. Aynı amaç etrafında ayrık değil bütüncül yapıyla pehlivan yetiştirmek daha efektif bir durum olarak öne çıkıyor."

''ÇOCUKLAR KÖYLERDEN BAŞLAYARAK TARANMALI''

Kırkpınar Ansiklopedisi yazarı, araştırmacı, Edirne Kent Kültürü ve Bilincini Geliştirme Merkezi Derneği Başkanı Ender Bilar da 800'e yakın güreşçinin içinde az sayıda pehlivanla temsil edilmenin hem ev sahipliği hem de Edirne'nin geçmişteki güreşe verdiği öneme bakıldığında yetersiz olduğuna vurgu yaptı.

Edirne'nin güreş tekkeleri olan bir kentten güreşçi yetiştirme modelinin ortaya konmadığı bir şehre evrildiğini dile getiren Bilar, "Edirne'deki güreş eğitim merkezinin bir okula dönüştürülmesi gerekiyor.Güreşe destek veren azınlık grupların sayısının artırılması ve güreşçi yetiştirme modelinin ortaya konması elzem. Güreşi seven gençler, çocuklar köylerden başlayarak taranmalı oluşturulacak güreş okuluna yatılı alınmalı." dedi.

Kırkpınar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kırkpınar'a 'Antalya' damgası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kalça kemiği ameliyatından 4 saat sonra hayatını kaybetti Kalça kemiği ameliyatından 4 saat sonra hayatını kaybetti
İsrailli aşırı sağcı Bakan’dan itiraf: İsrail ordusu başarısız oldu İsrailli aşırı sağcı Bakan'dan itiraf: İsrail ordusu başarısız oldu
Meteoroloji uyardı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın Meteoroloji uyardı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın
Özel’in erken seçim çağrısına AK Partili Bekir Bozdağ’dan yeşil ışık Özel'in erken seçim çağrısına AK Partili Bekir Bozdağ'dan yeşil ışık
Şehir şehir dolaşıp 200’den fazla kez çatıya çıktı, para alıp indi Şehir şehir dolaşıp 200'den fazla kez çatıya çıktı, para alıp indi
Musiala’nın sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu Musiala'nın sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu
Nefes kesen mücadeleler Kırkpınar’da finalin adı belli Nefes kesen mücadeleler! Kırkpınar'da finalin adı belli
Bursa’da asker eğlencesinde silahlı kavga çıktı Bursa'da asker eğlencesinde silahlı kavga çıktı
Mağarada metan gazından zehirlenen 5 askerimiz şehit oldu Mağarada metan gazından zehirlenen 5 askerimiz şehit oldu
Aydın’da orman yangını çıktı Aydın'da orman yangını çıktı
Şehit annesi Remziye Çetin’in vasiyeti yerine getirildi Şehit annesi Remziye Çetin'in vasiyeti yerine getirildi

12:44
CHP, tüm belediye başkanlarını Ankara’ya çağırdı
CHP, tüm belediye başkanlarını Ankara'ya çağırdı
12:20
İlk kez hakim karşısına çıkan Ayşe Barım’dan gözyaşları içinde savunma: Her tarafım mosmor
İlk kez hakim karşısına çıkan Ayşe Barım'dan gözyaşları içinde savunma: Her tarafım mosmor
11:21
Muhammed Yakut’un ölümüyle ilgili yeni iddia: Genelevde öldü
Muhammed Yakut'un ölümüyle ilgili yeni iddia: Genelevde öldü
11:18
Otel sahibi duruşmada aylık gelirini açıkladı, salon ayağa kalktı
Otel sahibi duruşmada aylık gelirini açıkladı, salon ayağa kalktı
11:04
Metan gazından şehit olan askerlerimizin sayısı 12’ye yükseldi
Metan gazından şehit olan askerlerimizin sayısı 12'ye yükseldi
20:06
DEM Parti’den İmralı ziyareti sonrası ilk açıklama
DEM Parti'den İmralı ziyareti sonrası ilk açıklama
19:43
Gazeteci Timur Soykan serbest bırakıldı
Gazeteci Timur Soykan serbest bırakıldı
19:19
MSB duyurdu Metan gazına maruz kalarak şehit olan 5 askerimizin isimleri açıklandı
MSB duyurdu! Metan gazına maruz kalarak şehit olan 5 askerimizin isimleri açıklandı
19:06
Gazeteci Nihat Genç son yolculuğuna uğurlandı
Gazeteci Nihat Genç son yolculuğuna uğurlandı
18:59
Tarihi yarış Formula 1’de bir ilk yaşandı
Tarihi yarış! Formula 1'de bir ilk yaşandı
18:53
Çorum FK’dan 6 bomba transfer birden
Çorum FK'dan 6 bomba transfer birden
18:33
Kırkpınar’da Başpehlivan Orhan Okulu oldu
Kırkpınar'da Başpehlivan Orhan Okulu oldu
18:14
Türkiye’ye şehit ateşi düştü Siyasilerden peş peşe başsağlığı mesajları
Türkiye'ye şehit ateşi düştü! Siyasilerden peş peşe başsağlığı mesajları
17:50
Şehit annesi Remziye Çetin’in vasiyeti yerine getirildi
Şehit annesi Remziye Çetin'in vasiyeti yerine getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2025 13:17:18. #7.11#
SON DAKİKA: Kırkpınar'a 'Antalya' damgası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.