Kırkpınar Yağlı Güreşleri 664. Kez Başladı - Son Dakika
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Kırkpınar Yağlı Güreşleri 664. Kez Başladı

Kırkpınar Yağlı Güreşleri 664. Kez Başladı
04.07.2025 21:53
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Edirne'de düzenlenen açılışta geçmişin mirası, gelenekler ve orman yangınları için fidan kampanyası vurgulandı.

EDİRNE'de bu yıl 664'üncüsü düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin açılış seremonisi Sarayiçi Er Meydanı'nda yapıldı. Geçen yılın başpehlivanı Yusuf Can Zeybek'in Türk bayrağını taşıdığı törende cazgırlar, hakemler, minik pehlivanlar ile Kırkpınar'ın vazgeçilmezi davul-zurna ekibi geçit töreni yaparak protokol ve seyircileri selamladı.

Edirne Belediye Başkanlığı tarafından organizasyonun açılış töreni Sarayiçi Er Meydanı'nda saat 18.30'da gerçekleştirildi. Törene Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, 664'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Ufuk Özünlü, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, Kırkpınar eski ağaları, davetli topluluğu ve vatandaşlar katıldı.

Tören, Edirne Belediye bandosu eşliğinde bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlarken; Türk bayrağını göndere Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Yusuf Can Zeybek çekti. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Beyazıt Sansı'nın söz ve bestesi olan Kırkpınar Marşı, Edirne Belediye Bandosu'nun eşliğinde söylendi.

UFUK ÖZÜNLÜ: ÇOCUKLARIMIZA GELENEKLERİMİZİ YETERİNCE ANLATMIYORUZ

Törenin açılış konuşmasını Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Ufuk Özünlü yaptı. Özünlü, Kırkpınar'ın uluslararası olması için geleneğin korunarak, geleceğe aktarılması gerektiğine dikkat çekerek, "Gelenek meselesi, gelecek meselesidir. Gelenek meselesi modern olmamak değildir. Kesinlikle ve kesinlikle ikisini birbirine karıştırmayalım. Bugün hepimizin en çok şikayet ettiği şey; 'çocuklarımız bizi dinlemiyor.' Çünkü çocuklarımıza gelenekleri yeterince anlatmıyoruz. Dolayısıyla bu konuda suçu gençlere atmak yerine bugün burada olan bütün ailelere, anne babalara, STK liderlerine sesleniyorum; lütfen gençleri rahat bırakın, gençlere gelenek göreneği anlattığınız zaman, bu işi omuzlayıp taşıyacak durumdalar. 664'üncü Kırkpınar geleneğine yakışacak bir imza atmak istiyoruz" dedi.

'1 MİLYON FİDAN KAMPANYASI BAŞLATIYORUM'

Türkiye'nin farklı noktalarında süren orman yangınlarına değinen ve 1 milyon fidan kampanyası başlattığını duyuran Özünlü, "Bir sürü proje yaptık, bunları bahsetmek yerine Türkiye'miz şu anda yangın yeri. Her yerde orman yangınımız var. Bir söz vardı, bir ağaçtan, bir milyon kibrit çıkar, bir kibrit, bir milyon ağacı yakar diye. Biz onun yerine ormanları söndürelim, ormanları büyütmeye destek verelim istiyoruz. Buradan yanan ormanlarımızın yenilenmesi için bir milyon fidan projesi başlatıyorum. Yüz bin fidan ilk bağışı yaparak bu projeyi başlatıyorum. Bu projeye destek verecek kişiler şu an zaten karşımda" diye konuştu.

İBRAHİM TÜRKİŞ: YAĞLI GÜREŞİ BAMBAŞKA NOKTALARA TAŞIYACAĞIZ

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş de, yağlı güreş ligini kurarken aldıkları bütün kararların gençlerin geleceğini kurtarmak için olduğunu belirterek, "Aldığımız bütün kararlar burada kenarda bekleyen gençlerimizin geleceğini kurtarmak için, aldığımız bütün kararlar ailelerin çocuklarını pehlivan yapma gönülü içerisinde hareket etmesini sağlamak için. Aldığımız kararlar bütün aileler çocuklarını futbola, voleybola, basketbola götürürken duyduğu duyguyu, pehlivan yapmak için de duysun diyeydi. ve gördük ki bugün gelinen noktada Allah'ın izniyle hızla bu noktaya gelmekteyiz. Bakın bir yıldır yeni bir sisteme geçtik. Burada bir tek amacımız vardı. Yağlı güreşin gerçek seyirci kapasitesini bütün Türkiye'ye göstermek. Çünkü bu bilinmiyordu. Biz söylediğimizde herkes bunu bir hayal olarak görüyordu. Son lig güreşlerinin hepsinde 15 milyon barajına birlikte ulaştık. Allah'ın izniyle burada Kırkpınar'ı Türkiye'de 25 milyon insana izleteceğiz. Güreşle ilgili en seçkin güreş alanı Kırkpınar yağlı güreşleridir. Kırkpınar yağlı güreşleri bizim olimpiyatımızdır. Bu nedenle buraya seçme sporcular geliyor. Bir nedenle buraya Türkiye'nin en değerli sporcularını, en performansı yüksek sporcularını getiriyoruz. Başka bir niyetimiz yok. ve bu şekilde elde ettiğimiz başarılarla Allah'ın izniyle yağlı güreşi arzu ettiğimiz, bambaşka noktalara taşıyacağız. Bundan hiçbir şekilde şüphem yok" şeklinde konuştu.

FİLİZ GENCAN AKIN: KIRKPINAR'I DÜNYAYA TANITMAK İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ise Edirne'nin ilk kadın belediye başkanı olarak Kırkpınar gibi bir mirasa sahip çıkmanın gururunu, sorumluluğunu ve tarifsiz heyecanını yaşadığını belirtti. Akın, "Cumhuriyetin ışığı, er meydanı girişinde Atatürk heykelinin yerini almasıyla parlamaya devam edecek. Sarayiçi artık yalnızca geçmişiyle değil, bugünüyle de konuşuyoruz. Bu yıl için de birçok yeniliğe imza attık. Alanımızı koruyarak, hem de ihtiyaçlara cevap verecek bir anlayışla alanı yeniden güzelleştirdik. Daha kullanışlı, daha düzenli, daha güvenli, daha kapsayıcı olduğu için emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Edirne Belediyesi olarak bu eşsiz mirası sadece korumakla kalmıyor, onu çağın hedeflerine uygun bir şekilde yaşatmak, genç kuşaklar aktarmak ve dünyayı tanıtmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu topraklarda sadece bedenler güreş tutmaz, burada ahlak güreşir, mertlik güreşir, kardeşlik güreşir. Hepimiz biliyoruz ki hep bunlar olduğu sürece Kırkpınar hep yaşayacak" ifadelerini kullandı.

YUNUS SEZER: BU YALNIZCA BİR GELENEK DEĞİL, DESTANDIR

Edirne Valisi Yunus Sezer de, Kırkpınar geleneğini tekrardan yaşamının heyecanı içinde olduklarını söyleyerek, "Bugün burada sadece bir spor müsabakası değil aynı zamanda tarihimizin, kültürümüzün ve mevcut köklerimizin yeniden dirilişini yaşıyoruz. Burası Kırkpınar, burası dualı çayır. Tam 664 yıldır kesintisiz devam eden bu kadim gelenek sadece bileğin gücüyle değil yüreğin temizliğiyle ve bu aziz milletin direnişiyle yoğrulmuş bir destandır. İşte bu topraklarda Koca Yusuf'lar, Kurt Dere'liler, Ahmet Taşçılar ve daha niceleri kol bağladılar. Onlar sadece birer şampiyon değil milletimizin ahlakını vakur duruşunu ve yiğitliklerini temsil eden şahsiyetler oldular. Bu dualı çayıra çıkarken duayla, niyetle, besmeleyle başlıyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki bu gelenek sadece güreşin değil aynı zamanda kardeşliğimizi ve bizim insancıl mücadelemize de temsil etmektedir. Şunu da biliyoruz ki bu büyük geleneği yaşatan pehlivanlar değil, bu çayırın her karışında alın teri, yıllarını bu çayıra adamış, bugüne kadar ağalık görevini yürütmüş güreş ağalarımızın da emeği büyüktür. Bu topraklar ne mutlu ki hala yiğitler doğuyor, hala alkış tutan eller var, duasını esirgemeyen gönüller var" dedi.

Sezer'in konuşmasının ardından pehlivanlar, cazgırlar, hakem heyeti, saha görevlileri, Edirne Belediyesi Bandosu ve Kırkpınar davul-zurna ekibinden oluşan kortejin geçit töreni gerçekleştirildi. Kortejde Türk bayrağını ise geçen yılın başpehlivanı Yusuf Can Zeybek taşıdı.

Kaynak: DHA

Etkinlik, Kültür, Edirne, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kırkpınar Yağlı Güreşleri 664. Kez Başladı - Son Dakika

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