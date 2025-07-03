Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başlıyor

Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başlıyor
03.07.2025 15:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 826 pehlivanın katılımıyla başlıyor.

EDİRNE'de bu yıl 664'üncüsü düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, lig usulü sistemle katılmaya hak kazanan 826 pehlivanın kayıt işlemi, Mimar Sinan Spor Salonu'nda başladı. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Yağlı Güreş Merkez Hakem Komitesi Sekreteri Metin Şenel, son iki Kırkpınar'da şampiyon olan Yusufcan Zeybek'in bu yıl kemer senesi olduğunu hatırlatarak, "Biliyorsunuz bu sene de kemer senesi, daha bir önemi artıyor. Hakem kadrosu olarak tam kadro hazırız. İnşallah sakatsız, kazasız, belasız bitiririz burayı. Tüm pehlivan arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum" dedi.

UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ndeki Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, 664'üncü randevu yarın, cuma namazı sonrası saat 14.00'da başlayacak. Tarihi güreşlerde geçen yıl başlayan lig usulü sistemle Kırkpınar'a katılmaya hak kazanan 826 pehlivan, bugün saat 10.00 itibarıyla Mimar Sinan Spor Salonu'nda kurulan masalarda fiziksel muayenelerini olup, kayıtlarını yaptırmaya başladı. Güreşçiler, kayıt işlemlerinin ardından kuralarını çekerek, çayıra çıkacakları saati beklemeye koyuldu.

'SON SAYI 17.00 İTİBARİYLA BELLİ OLACAK'

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Merkez Hakem Komitesi Sekreteri Metin Şenel, kayıtların bugün saat 17.00'a kadar devam edeceğini belirterek, "Biliyorsunuz CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde 2024 yılında yapılan altı tane organizasyondan sonra 664'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılmaya hak kazanan 14 boyda 826 sporcumuz. 40 başpehlivanımız var. Bugün itibariyle boy ayrımı başladı. Akşam 17.00'a kadar devam edecek. Son sayı da artık gelemeyen sakatlık olan varsa sonunda toplam rakamı da bildireceğiz. Yarın cuma namazından sonra saat 14.00 itibariyle güreşlerimiz başlayacak. Büyük, orta ve başaltı dahil olmak üzere tüm boylarda güreşlerimiz yapılacak. Cumartesi günü saat 12.00'de başpehlivanlarımız birinci tur müsabakasını yapacaklar. Pazar gününe büyük, orta, başaltı, baş kategorilerine 8 kişi kalacak. Diğer boylar da 16 pehlivanımız kalacak" dedi.

'BU YIL ÖNEMİ DAHA DA ARTIYOR'

Son iki Kırkpınar'da şampiyon olan başpehlivan Yusufcan Zeybek'in, bu yıl da şampiyon olması halinde altın kemerin ebedi sahibi olacağını söyleyen Şenel, "Kayıtlarda 14 boyda şu anda kura çekimleri yapılıyor gelen arkadaşlarımızın. Biliyorsunuz bu sene de kemer senesi, daha bir önemi artıyor. Hakem kadrosu olarak tam kadro hazırız. İnşallah sakatsız, kazasız, belasız bitiririz burayı. Tüm pehlivan arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum ben" diye konuştu.

İSMAİL BALABAN: 10 GÜN SONRA DOĞACAK KIZIM VE SEVENLERİM İÇİN GÜREŞECEĞİM

Kayıt için gelen, 652 ve 655'inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri şampiyonu İsmail Balaban, Kırkpınar'da, 10 gün sonra doğacak kızı için güreşeceğini belirterek, "Survivor'dan geldim, yaklaşık 1-1.5 ay oldu. Tabii ki yüzde 100 hazırım diyemem. Ama tabii ki bu 1-1.5 aylık süreçte elimden geldiğince hızlandırılmış antrenmanla rakiplerimi yakalamak için sıkı ve disiplinli bir şekilde çalıştım. Hepimizin hakkında hayırlısı olsun. Buraya sahaya er meydanına sevenlerim için çıkacağım ve başta da 10 gün sonra doğacak olan kızım için çıkacağım. Hepimizin hakkında hayırlısı olsun. İnşallah sevenlerim için, ailem için en iyimi vermeye gayret edeceğim. İsmail Balaban buradaysa her zaman iddialıdır ve elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

TURAN BALABAN: ÇIKIP MÜCADELEMİZİ VERECEĞİZ

İsmail Balaban'ın ikizi, başpehlivan Turan Balaban, "664'üncü Tarihi Kırkpınar Güreşleri'ne geldik. Güzel bir şekilde hazırlandık. Sezon başında bir sakatlığım oldu. Şu anda iyiyim, inşallah hakkımızda hayırlısı olur. Çıkıp mücadelemizi vereceğiz. Bütün güreşçi arkadaşlarıma, kardeşlerime başarılar diliyorum. Herkesin hakkında hayırlısı olsun" şeklinde konuştu.

MUSTAFA DURAN: HEDEFİMİZ DERECE YAPABİLMEK

Antalya Büyükşehir Belediyesi sporcusu, küçük orta küçük boy güreşçisi Mustafa Duran, hedefinin Kırkpınar'da kürsü yapmak olduğunu dile getirerek, "Geçen sene Kırkpınar'a katılamamıştım ama bu sene Kırkpınar'a katılmaya hak kazandım. Bu sene geldik, kuramızı çektik, hayırlısıyla inşallah yarın maçlarımıza çıkacağız. Antrenmanlarımız güzel geçti. Yağlı güreşlerde benim hedefim, Allah izin verirse ilk önce Kırkpınar'da boy atlayabilmek, derece yapabilmek ve tabii herkesin hayali olan başpehlivanlığa ulaşabilmek" diye konuştu.

MURAT ALDAM: TARİHE TEKRARDAN TANIKLIK EDECEĞİZ

Denizli Büyükşehir Belediyesi sporcusu, büyük orta güreşçisi Murat Aldam, çok heyecanlı olduklarını kaydederek, "Heyecan biraz dorukta. Bu sene çalışmamızı yaptık. Artık buradaki tarihe tekrardan tanıklık yapacağız. Burada derece alaraktan tarihte kendimizin, ismimizin kalıcı olması için, bir üst boya çıkabilmek için mücadelemizi vereceğiz. Hedeflerimizde başpehlivanlık var. Ben yaklaşık zaten iki senedir burada son sekizde müsabakada eleniyorum. Bu sene biraz daha o şanssızlığı kırmaya geldik aslında" dedi.

SERHAT GÖÇMEZ: HEDEFİM PAŞPEHLİVANLIK

Kayseri'den katılan, küçük orta büyük boy güreşçisi Serhat Göçmez, hedefinin başpehlivanlık olduğunu belirterek, "Bundan iki yıl önce küçük orta küçük boyda Kırkpınar'da 428 kişi arasından üçüncü oldum. Şimdi Allah nasip ederse küçük orta büyük boyda güreşiyorum. Buradan çıkacağıma inanıyorum. Geçen hafta yapılan Sekapark güreşlerinde birinci oldum. Buradan çıkacağıma inanıyorum bu sefer. Hedefim öncelikle büyük orta boya çıkmak ardından en kısa sürede başpehlivan olacağım" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Mimar Sinan, Kültür, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de havai fişek deposu havaya uçtu ABD'de havai fişek deposu havaya uçtu
Çeşme ve Urla’da yangın Bazı mahalleler tahliye edildi Çeşme ve Urla'da yangın! Bazı mahalleler tahliye edildi
Güne damga vuracak itiraf: Galatasaray ve Trabzonspor beni istedi Güne damga vuracak itiraf: Galatasaray ve Trabzonspor beni istedi
Kadın polise tekme attı, ortalık karıştı: 5 gözaltı Kadın polise tekme attı, ortalık karıştı: 5 gözaltı
Trabzonspor’da Alan Virginius için anlaşma tamam Trabzonspor'da Alan Virginius için anlaşma tamam
Kemal Kılıçdaroğlu’nun ofisi satışa çıkarıldı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisi satışa çıkarıldı
Yenidoğan Çetesi davasında ara karar 3 sanık tahliye edildi Yenidoğan Çetesi davasında ara karar! 3 sanık tahliye edildi
Atölye yangınında faciadan dönüldü: Duvar çöktü, itfaiye erleri son anda kurtuldu Atölye yangınında faciadan dönüldü: Duvar çöktü, itfaiye erleri son anda kurtuldu
Acil tıp teknisyeninden telefonda hayat kurtaran müdahale Acil tıp teknisyeninden telefonda hayat kurtaran müdahale
Fenerbahçe’nin hedefi Jonathan David, Juventus’a imza yolunda Fenerbahçe'nin hedefi Jonathan David, Juventus'a imza yolunda
Bayburt’ta küçük uçak düştü 2 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor Bayburt'ta küçük uçak düştü! 2 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor

13:38
Bebeğini poşetle çöpe atıp ölüme terk etti
Bebeğini poşetle çöpe atıp ölüme terk etti
13:00
Enflasyon rakamları açıklandı, Bakan Şimşek’ten umut dolu mesaj geldi
Enflasyon rakamları açıklandı, Bakan Şimşek'ten umut dolu mesaj geldi
11:39
Çeşme ve Ödemiş’teki yangınlar büyüdü Otoyol çevresi alev alev, can kaybı var
Çeşme ve Ödemiş'teki yangınlar büyüdü! Otoyol çevresi alev alev, can kaybı var
11:07
Akaryakıta ÖTV ayarı Benzin, motorin ve otogaza okkalı zam geldi
Akaryakıta ÖTV ayarı! Benzin, motorin ve otogaza okkalı zam geldi
10:03
Memur ve emeklinin alacağı zam oranı netleşti İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar
Memur ve emeklinin alacağı zam oranı netleşti! İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar
21:19
Kartından çekilen 120 bin liralık fazla işlemi sosyal medyadan öğrendi
Kartından çekilen 120 bin liralık fazla işlemi sosyal medyadan öğrendi
21:17
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’dan Süper Lig için flaş iddia: Yine 2 takımla oynanacak
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Süper Lig için flaş iddia: Yine 2 takımla oynanacak
21:00
Düşen uçağın yolcusundan yürek burkan çağrı: Yardım edin ölüyoruz
Düşen uçağın yolcusundan yürek burkan çağrı: Yardım edin ölüyoruz
20:48
RAMS Başakşehir’e Bayern Münih’ten transfer
RAMS Başakşehir'e Bayern Münih'ten transfer
20:42
Hakan Çalhanoğlu’ndan Galatasaraylıları sevinçten havalara uçuracak paylaşım
Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaraylıları sevinçten havalara uçuracak paylaşım
20:16
Resmen açıklandı İsmail Kartal, İran’dan ayrılarak Türkiye’ye döndü
Resmen açıklandı! İsmail Kartal, İran'dan ayrılarak Türkiye'ye döndü
19:58
Onuachu, Trabzonspor için Türkiye’ye geliyor Taraftara videolu mesaj
Onuachu, Trabzonspor için Türkiye'ye geliyor! Taraftara videolu mesaj
19:49
MisAkkuş zambağını koparmanın cezası 245 bin TL
Mis/Akkuş zambağını koparmanın cezası 245 bin TL
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2025 15:07:45. #7.12#
SON DAKİKA: Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.