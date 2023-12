- Kocaelispor - Bodrum FK maçının ardından

Ertuğrul Sağlam'dan maç sonu insanlık dersi

Ertuğrul Sağlam: "Yalvarıyorum; artık iyiler kazansın"

"Yasaklara temelinden karşıyım ama maçta olay olacaksa yasağı doğru karşılıyorum"

İsmet Taşdemir: "Deplasmanda bir puan bizim için iyi sonuç"

KOCAELİ - Trendyol 1 Lig'in 16. haftasında Kocaelispor ile Bodrum FK arasında oynanan ve 1-1 berabere biten karşılaşmanın ardından teknik direktörler maçı değerlendirdi.

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Kocaelispor ile Bodrum FK 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından teknik direktörler karşılaşmayı değerlendirdi. Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, "Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Camia olarak çok üzüntülü süreci geçiriyoruz. Önce Atabey'in babasının Bandırma maçı öncesinde vefatı, daha sonra diyetisyenimiz İlke'nin ölümden döndüğü kaza, sonrasında bizim için çok şey ifade eden Kocaelispor için birçok hizmette bulunmuş, işini gücünü bırakıp zamanını, parasını harcayıp bu takımın yükselişinde, 1. Lig'e çıkmasında çok nemli rol oynamış, bu sene takımın performansına olumlu katkı yapmış, yol arkadaşımız, dostumuz, kardeşimiz, çok sevdiğimiz Ekrem Can'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadık. Sonrasında bu acılardan bir şekilde kurtulmamız, tekrar hayata dönmemiz gerekiyor. Yapabileceğimiz en iyi ortam futbol sahası. Dolayısıyla bugün tabii buraya kazanmak için gelmiştik. Sıkıntılı günler geçiriyoruz derken maç öncesinde, maç konuşmasıyla alakalı birkaç önemli nokta vardı. Bahsetmek istiyorum. Bugün futboldan bahsedilecek güzel de bir ortam yok. Sıkıntılı dönem geçiriyoruz ama dünya da sıkıntılı dönem geçiriyor. Sabah haberlere göz attım; maalesef Gazze'de İsrail'in katliamı çok şiddetli şekilde devam ediyor. Bütün dünya bu katliama sessiz kalıyor. Orada ufacık bebeklerin, atılan bombalar sonucunda ölmesi, savunmasız insanların katledilmesi, yaşlı ve eli ayağı tutmayan insanlara yapılan zulümler çok samimi söylemek istiyorum ki bizler de dahil sessiz şekilde izleyen dünya bunun hesabını bir şekilde verecek. Atılan bombalar herkese atılıyor. Bu kadar insanlıktan uzaklaşmış, vicdanı körelmiş ve bu olaya isyan duygusunu kaybetmiş dünyanın ayakta durabileceğin sanmıyorum. Allah'a şu şekilde yalvarıyorum; ne olur artık iyiler kazanmaya başlasın, iyiler ayakta kalsın. Bu katliamı bir kez daha lanetliyorum. İsyan ediyorum. O sessiz kalan hatta bu katliama destek veren insanları da ayrı bir şekilde lanetliyorum. Bunu söyledikten sonra bir önemli noktaya daha değinmek istiyorum; geçen hafta hakem arkadaşımız ki şiddetin her türlüsünü azından çoğuna kadar istemeyen ve lanetleyen tarafım vardır. Hayata bakışımda önemli yer tutuyor. Hakem kardeşimizin uğradığı saldırıyı hiç, bundan sonra hiç öyle bir şeyin olmaması en büyük dileğim. Ciddi ve haklı tepkiler oldu. Bu türlü şiddetten bizim toplum olarak uzaklaşmamız lazım. Hakem kardeşimize yapılan şiddete toplumun her kesimi tepki verdi. Futbol popüler olay. Her gün sağlık çalışanlarına, doktorlara, hasta bakıcılara, hemşirelere silahlar, bıçaklar. Orada akla hayale gelmeyecek şeyler yapılıyor. Buna da tepki gösterilmeli. Öğretene yapılan saygısızlıklara da tepki gösterelim. Sahada oyunculara yapılana da isyan edelim. İnsan olarak anlayışımızı, hoşgörümüzü, biraz daha ağır konuşacağım maalesef vicdanımızı kaybettik. Toplumun her kesiminde bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Siyasette de, sanatta da, ticarette de yaşıyoruz. İnsan olmayı unuttuk. Tekrar insan olma duygusuyla alakalı yeniden insana dönme gibi olayı yaşarız, o zaman ancak yaşadığımız hayattan keyif almaya başlayacağız. Futbola gelebilirsek geleceğiz. Oradaki bebeklerden, katliamdan, hizmet sektöründe çalışanlara yapılan şiddetten sonra futbol konuşmak da kolay değil" dedi.

"Kadro kalitemizi ciddi manada yukarı çekmemiz gerekiyor"

İnsanlık üzerine yaptığı konuşmanın ardından maçla ilgili değerlendirmede bulunan Sağlam, "Bugün ilk devre iyi oynayamadık. İkinci yarı daha iyi oldu. Baskı kurduk, pozisyonlar bulduk. Sonucunda iki puan kaybettik. Ama bu oyunda, bu ligde puan puandır. Sezon sonunda bir bakacağız 'Belki de bu bir puan bizi Süper Lig'e taşıdı' diyeceğiz. İkinci yarı oyuncularımın isteğinden memnunum. Kadro kalitemizi ciddi anlamda yukarı çekmemiz gerekiyor. Bugün altımızdaki takımla puan farkı 4'e çıktı. Yarın ne olur bilmiyoruz ama şöyle gerçek var ki ligin ilk devresini ikinci bitireceğiz, inşallah. Hafta sonu Sakarya maçı daha iyi olacak. İç saha baskısı, oyuncularımız bu baskıda kendilerini çok fazla ifade edemiyorlar. Dışardaki performansımızla içerdeki arasında çok fark var. Öndeki oyuncularımızdan bir iki tanesi eksilince sıkıntı yaşıyoruz. Öncelikli işimiz devreyi Sakaryaspor galibiyetiyle bitirmek ve sonrasında ikinci yarıdaki yoğun dönemde bizi Süper Lig'e taşıyacak kadar kalitesini yükseltip oluşturmamız gerekecek. Bu doğrultuda ciddi anlamda oyuncuya ihtiyacımız olduğu da görülüyor. Daha fazlasını söylemeye gerek yok. Hakeme girersem çıkamayacağım. Biraz önce hakeme şiddetten bahsedip de hakemi eleştirmek çok da doğru değil. Yoksa konuşmak ve sitem etmek istediğim çok nokta var" diye konuştu.

"Bize gelen kapanıyor"

Ligin devre arasında sıkıntıları çözeceklerini aktaran Sağlam, "Oyun sistemimizi içerde zaten değiştiriyoruz. Oyun anlayışını bizim toparlamamız lazım. Bize gelen takımların tamamı ciddi defans yapıyor, kapanıyor. Kapalı defansı açmada sıkıntılarımız var. Önemli oyuncularımız Amaral ve Beridze oluyor. Dar alanda oyuncu eksiltebilen, teknik kapasitesi daha yüksek oyuncular. Onlarda da performans düşüşü olunca tıkanıyoruz. Ciddi anlamda iç saha- deplasman performans sıkıntımız var. Bunların analizini yapıyoruz. Devre arası bu sıkıntıları çözeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Sakarya maçı ülkeye mesajlar vermek için değerlendirilebilir"

Takımdaki sakatlıklara ve cumartesi günü oynanacak Sakaryaspor maçına değinen Ertuğrul Sağlam, "Amaral'da biraz daha büyük sıkıntı var. Emir'in arka adalesinde spazm var. Ciddi bir şey olduğunu düşünmüyorum. Geçen hafta Tanque'ye gösterilen haksız kırmızı kartla hem eksik oynadık, hem bugün mahrum kaldık. O dönecek. Beridze'nin sakatlığını tam atlatamadığını gördük, inşallah daha iyi duruma gelebilir. Çok önemli karşılaşmada güzel sonuç alacağız inşallah. Nasıl daha hoşgörülü oluruz, empati yaparız, ona göre davranış sergileriz derken futbolda rekabet tabii ki olacak ama Süper Lig'de yine ciddi olaylar olmuş. Sakaryaspor ile oynayacağımız maç ülkeye güzel mesaj vermek için değerlendirilebilir. Orada da benim oyuncum Tuncay Şanlı var. Şiddet, kavga gibi şeylerden kendimizi kurtaralım. Elbette bunlar da önemli ama orada insanlar hayatlarını kaybederken bizim burada futbol için birbirimizi kırmamız, hakaret etmemiz bana çok boş geliyor. Hayatta çok daha önemli şeyler var" diye konuştu.

"Olay çıkacaksa yasağı doğru karşılıyorum"

Deplasman taraftarına getirilen yasakla ilgili görüşlerini de açıklayan Sağlam şu sözleri kaydetti: "Maçta olay olacaksa yasağı doğru karşılıyorum. Orada küfürler, hakaretler olacaksa yazık günah. Fair-play ortamı oluşacaksa ki çok kolay gözükmüyor. Olay çıkmasına, insanların birbirine girmesine, bunlara hiç gerek yok. Her zaman taraftarımız yanımızda olsun, bizimle beraber olsun isteriz. Ben artık futboldan şiddetin uzaklaştırılmasından yanayım. İnsanlar birbirine saygı göstererek futbol ortamını yaşasınlar. Elbette rekabet olacak, insanlar birbiriyle ironi yapacaklar, bu keyif katıyor. Ama bunun bir seviyesi olsun. Ama işin içine şiddet girmesin. Ben bu türlü yasaklara temelinde hepten karşıyım. Komşu şehirde insanlar maç seyredemeyecek mi? Demokratik ülkede yaşıyoruz. Bir şehirden bir şehre gidip takımını destekleyemeyecek mi? Ama biz çok farklı yere getirdik. Olay kazanmaktan, kaybetmekten çıktı. İşi namus melesine getirdik. Öyle olunca kazanmak-kaybetmek çok fazla değer kazandı. Biri kazanacak, biri kaybedecek hafta sonu, sonrasını düşünemiyorum. İnsanı insan yapan özellikleri yavaş yavaş kaybetmeye başladık. Toplumun her kesimine bakın; sokakta, apartmanda, yolda yürürken. Çağrı da yapıyorum oradaki Tuncay kardeşime, yöneticilerine ve taraftarına, dünyanın bu gündeminde ülkeye mesaj verme açısından bunu fırsat olarak değerlendirelim."

İsmet Taşdemir, "İki taraf için de iyi sonuç oldu"

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ise "Zor bir müsabakaydı. Zor bir deplasman. Büyük ve iyi bir camia. Kocaelispor ile burada oynamak çok zordu. Oyuncu kardeşlerim bugün oyunun genelinde çok iyi mücadele etti, kendilerine yakışır oyun oynadılar. İki taraf için de iyi oldu, çok pozisyon var. Oyunun her dakikasında iki takım da kazanmak için çok asıldı. Beraberlik çıktı. Bizim için zor bir deplasmandan bir puan almak iyi bir sonuç. Bunu çantamıza koyup yolumuza devam edeceğiz. Futbolcu kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bundan sonraki maçlarında Kocaelispor'a başarılar dilerim" dedi.

"Takdir edilesi oyunumuz var"

Takımın genel performansı üzerine de Taşdemir, "Geçen hafta 90+5'te Tuzla' maçında 2 puan bıraktık. Burada tam tersi olabilirdi. Maalesef olmadı. İlk yarı çok doğru oyun oynadık. İkinci yarı gol attıktan sora, özellikle sakatlıklardan sonra oyun düzenimiz bozuldu. O on dakikadaki bocalamada da golü de yedik. Kazanabilirdik, evet. Ama kaybedebilirdik de. Ortada bir maçtı. Oyunun genelinde oyuncularım çok doğru oynadı. Maçı koparamadık. Kendimize göre iyi taraflarımız var. 2 senedir bu ligdeyiz. Takdir edilesi oyunumuz var. Arada bir tökezliyoruz. Mümkün mertebe keyif veren oyun oynamaya çalışıyoruz. Son bir maçımız kaldı. Ona da en iyi şekilde hazırlanıp en kötü play-off potasında devre arasına girmek istiyoruz" dedi. Taşdemir her iki penaltı pozisyonunun da doğru olduğunu belirtti.