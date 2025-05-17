Kocaelispor'un Gol Kralları Buluştu

Trendyol 1.Lig tarihinde 4 kez şampiyon olan Kocaelispor'da, Süper Lig'e çıktıkları sezonlarda gol kralı olan yıldız isimler ilk kez bir araya geldi. Gol krallığı yaşadıkları sezonları birbiriyle paylaşan ve Kocaelispor'un başarısı üzerine sohbet eden 4 gol kralı, Süper Lig'de de başarı diledi.

Türk futbolunun köklü kulüplerinden Kocaelispor'un tarihinde takımı Süper Lig'e çıkaran şampiyon kadrolardan aynı sezonda çıkan gol kralları ilk kez bir araya geldi. İzmit Selim Sırrı Paşa Konağı'nda buluşan 4 gol kralı hem birbiriyle maziyi, golleri, eski sezonları ve Kocaelispor'un mevcut durumunu konuştu hem de taraftarla hasret giderdi. 1979-1980 sezonunda 17 gol atarak krallığa ulaşan golcü Güvenç Kurtar, 1991-1992 sezonunda 29 gol atarak adını kulüp ve futbol tarihine yazdıran gol kralı Saffet Sancaklı, 2007-2008 sezonunda 21 golle gol kralı olan Taner Gülleri ve bu sezonun 21 golle Trendyol 1.Lig'de Fatih Karagümrük'ten Wesley ile aynı sayıda gol atarak krallığı paylaşan Oğulcan Çağlayan, İzmit buluşmalarında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin sorularını yanıtladı.

Güvenç Kurtar: "Oğulcan inşallah Süper Lig'de de gol kralı olur"

Süper Lig'e 4 kez çıkan Körfez ekibinde camiaya şampiyonlukla birlikte gol krallığı yaşatan ilk isim olan Güvenç Kurtar, "O kadar çok zaman geçti ki. Tabii ki çok mutlu olmuştuk. Fethi Demircan hocamız vardı. Şener Dal hocamız vardı. Daha çok bizim İzmitli çocuklar oynuyordu. Bir yerde ben de İzmitli sayılırım. Mahir, Kamil, Veli, Orhan, Baturman Unutamadığım gol ise Vefa'ya son dakikada İsmetpaşa Stadı'nda gol atmıştım. Ağlara girdiğimi hatırlıyorum. Çok sene oldu. Bu organizasyonu yapanlara da çok teşekkür ediyorum. Kocaelispor'u tebrik ediyorum. Çok güzel bir olay var; 4 tane şampiyonluk var, dördünde de gol kralı olmuş futbolcu var. Hepsi de çok değerli futbolcular. İçimizde bir tek Oğulcan oynuyor. Ona da daha çok başarı diliyorum. İnşallah Süper Lig'de de gol kralı olur" dedi.

Saffet Sancaklı: "Kocaelispor hiçbir pisliğe bulaşmamış, sevilen bir kulüp"

1. Lig'de gol krallığında en çok gol atan futbolcu olan Saffet Sancaklı, "Böyle bir organizasyonu kim akıl ettiyse güzel bir iş. Bizi de onurlandırdı sağ olsunlar. 91-92 sezonuydu. Bu ligin gol krallığı hala bende, 29 gol atmışım. Biz 6- 7 hafta kala zaten şampiyon olduk. Sonra transfer çalışmaları için Balkanlar'a falan gittik. Ben son 5-6 maçta oynamadım. Kocaelispor, açık arada şampiyon olmuştu. Zaten bir sene sonra da takım Süper Lig'de 19 hafta lider kaldı; 3 tane yabancı almıştık Fahrudin Omeroviç, Misco Mirkoviç ve Stevica Kuzmanovski. Kadromuz çok iyiydi. Çok güzel günlerdi. Şimdi Kocaelispor hak ettiği yere geldi aslında. Şampiyon oldu ve olması gerektiği yerde. Biz çok sevindik ama güzel bir şey daha var; Türkiye'nin her yerinden insanlar bana telefon ediyor, ne kadar sevindiğini söylüyor. Kocaelispor, Türkiye'de de sevilen bir kulüp. Hiçbir yerde bir pisliğe bulaşmamış, ismi bir yerlerde geçmemiş, hep böyle güzelliklerle geçmiş. Onun için Kocaelispor bu sene renk katacak" diye konuştu.

"Hangi devirde ve hangi ligde olursa olsun gol atmak kolay değildir"

En beğendiği gol konusunda ayrım yapmayan ancak gol atmanın kolay olmadığının altını çizen Sancaklı, "Eskilere bir kez sorduğunuz zaman biz kendimizi överiz. O zaman futbol biraz daha değişikti. Şimdi biraz daha tempolu oynanıyor. O zaman daha fazla bireysel yeteneklere yönelikti. Şimdi daha fazla takım oyununa, çabukluğa ve sürate dayanıyor. Eskiden atılan bireysel gollerin tadı milletin damağında. Şimdi biraz değişti tabii ki. Her devrin kendine göre güzel tarafı var. 91-92 yılıyla 2025 yılını kıyaslamak doğru değil. O zaman da gol atmak zordu. Herkes gol atamaz. Neden gol atanlar en değerli oluyor, en çok parayı onlara veriyorlar! O kadar kolay değildir. Hissetmek, herkesten önce oraya gitmek, herkesten önce vurmak yetenek işidir. Hangi devirde ve hangi ligde olursa olsun gol atmak zordur. Atanları da takdir etmek lazım. Maçların çoğunu izledim. 5-6 maçta stada geldim, 1-2 maçta da deplasmana gittim. Çoğunu televizyonları izledim. Zaten Oğulcan bilinen bir arkadaş. Bu sene de Kocaelispor şampiyonluğuna çok iyi katkılarda bulundu. Klas golleri de var. Yalnız şöyle bir şey var; illa gol 30 metreden 90'a gidecek diye bir şey yok. Top yarım metreden de vursan o çizgiyi geçince 3 puan yazıyor, maç öyle biterse. O goller o kadar değerlidir. Yani hepsinin ayrı ayrı bir şeyi vardır. Hep sorarlar ya 'Hayatının en güzel rolü hangisi?' Hepsi. Düşünün bir gol atıyorsunuz ve bütün bir şehir ayağa kalkıyor. O his önemli. Zorluk derecesi olarak değişiyor tabii kendine göre. Daha kolay goller var. Avanta goller var. Beleşçi olur ya santraforlar. Daha güzel goller, daha kolay goller var ama gollerin hepsi zordur. Çünkü en basit golde; sahada 22 kişi var. Sen herkesten önce topun oraya düşeceğini hesaplamışsın ve oraya gitmişsin. Herkesten önce vurmuşsun. Hepsi bir emek, zeka, matematik, fizik, kimya. Futbolda hepsi var. Benim attığım gollerin hepsi çok güzel de milli takımda attığım goller başkaydı; bizi hep daha duygulandırdı. Milli takımda oynamak büyük şeref. Diğer arkadaşlara da soruyorum; aşağı yukarı cevaplar hep aynı. Yani milli takımda atılan gollerin yeri çok daha farklı tabii ki" ifadelerini kullandı.

"Kocaelispor taraftarı çok özel. Severse peşinden gider"

Şampiyon oldukları sezonda kupa gününü anımsayan Saffet Sancaklı, "Kocaelispor taraftarı her yerde 50 bin- 100 bin kişi toplanıyor. O zaman da toplanmıştı ama şimdiki kadar imkanlar geniş değildi. Mesela o zaman üstü açık otobüs yoktu. Ama o zaman da millet sokaklara dökülmüştü, sokaklarda insan seli vardı. 2. Kocaeli'ye gelişimde bir fotoğraf var; bir gazeteci apartmanın tepesinden aşağı çekmiş. Tahminen hiçbir mitingde o kadar adam yoktur. Kocaelispor taraftarı sevdi mi peşinden gidiyor. Özel bir taraftar" şeklinde konuştu.

Taner Gülleri: "İnşallah güzel günler bizi bekliyor"

Beklendiğinden iyi bir sezon geçirerek şampiyonluğun mimarlarından Taner Gülleri, "2007-2008 sezonu tarihe Kocaelispor tarihine girdiğimiz, şampiyon olduğumuz, benim de gol kralı olduğum bir sezondu. Kimse bizi favori göstermiyordu. Biz üst üste galibiyetler alarak favori konumuna geçtik. Sonu da güzel bitmişti. Çok güzeldi, çok değerliydi. Hem Kocaelispor tarihine girmek, hem Kocaelispor tarihinde gol krallığı olarak girmek benim adıma çok güzeldi. Şunu söyleyebilirim; zaman çok çabuk geçiyor. 17 yıl olmuş. Bugünlerde Oğulcan'ın gol kralı olmasıyla, Kocaelispor'un şampiyon olmasıyla bugün tekrar eski günleri anıyoruz. Takımımızı, Kocaelispor'u Süper Lig'e çıktığı için tebrik ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Oğulcan'ı da tebrik ediyorum. Şampiyon olan takımın gol kralı çıkarması güzel bir şey. Kocaelispor eski günlerine döndü. İnşallah güzel günler bizi bekliyor" diye konuştu.

"Gol olduğunu kimse görmemişti. Benden 2-3 saniye sonra sevinmişlerdi"

Gol krallarının kaydettiği goller arasında en beğendiğini de paylaşan Gülleri, "Eskişehirspor deplasmanında attığım ikinci gol, en beğendiğim goldü. Futbol tarihinde çok goller atmışımdır ama o golümü çok beğeniyorum. Çünkü 2-0 geriden geldik, 2-2'yi yakalamıştık. Topun gol olduğunu kimse görmedi. Ben sevinirken 2-3 saniye sonra taraftarımız sevinmişti. O golü taraftarımız hatırlar" ifadelerini kullandı.

Oğulcan Çağlayan: "Hayalim Kocaelispor'un tarihine geçmekti"

'Gol kralı' olarak kulüp tarihine geçmenin kendisinin hayali olduğunu belirten son gol kralı Oğulcan Çağlayan, "Sürecin başından beri Mehmet Açık (kulüp organizasyon müdürü) bana '3 defa Süper Lig'e çıkarken gol kralını kendi içimizden çıkardık, 4. sen olmasın' diye baskı yapıyordu. Bunu başardığım için çok gururluyum. Bundan önce Güvenç Hoca, Saffet abi, Taner abi bunu başarmıştı. Ben de kulübün tarihine geçtiğim için çok mutluyum. Tarihinin büyüklüğü, kulübün büyüklüğünü gösterir. Benim en büyük hedefim, en büyük hayalim Kocaelispor'un tarihine geçmekti, önemli parçalarından birisi olmaktı. Kısa sürede bunu başardığım için ve taraftarın gönlüne girdiğim için çok gururluyum. Hepsine desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim" dedi.

"Maçtan önce 3 gol atacağımı söylemiştim. Bir de sarı kart hikayesi var"

Yeni Malatyaspor maçında gelmeyen gol krallığının daha zorlu Ankara Keçiörengücü maçına kalmasının ardından inancına dair soruya ise Oğulcan, "Bu konuda çok nettim. Başarabileceğime inanıyordum. Maçtan önce de eşime ve yakın dostlarıma 3 gol atıp gol krallığını elde edeceğimi, hatta 3.golden sonra da formayı çıkarıp Messi'nin yaptığı sevinci yapacağımı bile söylemiştim. Bir de çok enteresan bir hikaye var; sanırım 24 haftadır 3 sarı kartım vardı, 4'üncüyü görmeden son haftaya kadar geldim. 'Aman Sakarya maçını kaçırmayalım', 'Aman Karagümrük maçını kaçırmayalım', 'Aman Bandırma maçını kaçırmayalım' diye diye 22-23 karşılaşmada sarı kart görmeden son maça kadar geldim. Son maçta attığım 3.golden sonra sarı kart görüp cezalı duruma düştüm. Çok inanmıştım. Çok emindim. Bunu da başardığım için çok mutluyum. Sizler aracılığıyla takım arkadaşlarıma ve teknik kadroya çok teşekkür ediyorum. Onların desteği olmasaydı hiçbirini başaramazdım" diye konuştu.

"Başarının gelme sebebi; takımda çok güzel aile ortamı olmasıydı"

10 yıl sonra bugünleri düşündüğünde ilk hatırlayacağı konuyla ilgili olarak da golcü futbolcu, "Güzel soru. Bunu geçen gün kendi aramızda konuştuk. Bu sene tanıştığım arkadaşlarım ve bu oyuncu grubu; bundan 10 sene sonra, sizin sorduğunuz gibi, benim de oğluma anlatabileceğim isimlerdi. Çok güzel bir arkadaşlık, çok güzel bir aile ortamı oluştu. Zaten başarının da gelme sebebi buydu. İçeride çok sağlam durduk hepimiz. Onları tanıdığım ve bu yolu onlarla beraber yürüdüğüm için çok mutluyum, çok gururluyum. Bundan sonraki süreçte de burada ya da başka yerlerde, nerede olurlarsa olsunlar kariyerlerinde çok başarılar diliyorum. Onlarla beraber bu forma altında mücadele etmek benim için onur vericiydi. Hepsini de çok seviyorum" sözlerini kaydetti. - KOCAELİ