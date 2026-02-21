Konyaspor'dan Galatasaray'a gönderme! Statta çalan şarkı dikkat çekti - Son Dakika
Konyaspor'dan Galatasaray'a gönderme! Statta çalan şarkı dikkat çekti

Konyaspor\'dan Galatasaray\'a gönderme! Statta çalan şarkı dikkat çekti
21.02.2026 22:17  Güncelleme: 22:24
Konyaspor\'dan Galatasaray\'a gönderme! Statta çalan şarkı dikkat çekti
TÜMOSAN Konyaspor Galatasaray maçının bitiminin hemen ardından Hande Yener'in ''Kırmızı'' şarkısını çaldı. ''Sana kırmızı çok yakışıyor'' sözleriyle eğlenen taraftarların renkli anları sosyal medyada hızla yayıldı.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında ağırladığı Galatasaray'ı 2-0'lık skorla mağlup etti.

KONYASPOR'DA GOLLER SON BÖLÜMDE GELDİ

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadelede ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlanırken, ikinci yarıda ev sahibi ekip etkili oldu. Konyaspor'un golleri 75. dakikada Adil Demirbağ ve 81. dakikada Sokol Kramer'den geldi. Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip ligdeki ikinci mağlubiyetini alırken, yeşil-beyazlılar 12 hafta sonra galibiyet sevinci yaşadı ve puanını 23'e yükseltti.

''SANA KIRMIZI ÇOK YAKIŞIYOR''

Maçın bitim düdüğünün hemen ardından stadyumda çalan şarkı ise sosyal medyada hızla gündem oldu. Konyaspor'un maç sonunda Hande Yener'in seslendirdiği "Kırmızı" şarkısındaki nakarat kısmı olan "Sana kırmızı çok yakışıyor" sözlerini taraftarlarına sundu. Bu şarkı eşliğinde eğlenen Konyasporlu taraftarların renkli halleri sosyal medyada hızla yayılırken, rakip takım taraftarlar arasında büyük beğeniyle karşılandı.

    Yorumlar (2)

  • Enver Kocadaş Enver Kocadaş:
    tebrikler hemserilerim. şinanayı çalın. onlar onu seviyor 34 4 Yanıtla
  • Enver Kocadaş Enver Kocadaş:
    İNGİLİZ TAKIMINI TUTAN İSRAİLLİLER NERDE 23 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
