Üye Girişi
Konyaspor hiçbir şeyden çekmedi trafik kazalarından çektiği kadar! Tevfik Lav, Poljac ve en son k Ahmet Çalık - Son Dakika

Konyaspor hiçbir şeyden çekmedi trafik kazalarından çektiği kadar! Tevfik Lav, Poljac ve en son k Ahmet Çalık

11.01.2022 14:14
Konyaspor hiçbir şeyden çekmedi trafik kazalarından çektiği kadar! Tevfik Lav, Poljac ve en son k Ahmet Çalık

27 yaşındaki Milli futbolcu Ahmet Çalık'ın Ankara'da geçirdiği kazada hayatını kaybetmesiyle sarsılan Konyaspor Kulübü'nün trafik kazalarından dolayı acısı dinmiyor. 2004 yılında teknik direktör Tevfik Lav şarampole yuvarlanan otomobilinde hayatını kaybederken, 6 yıl sonra bu kez Branimir Poljac'tan gelen acı haber camiayı yasa boğmuştu. Altgeçide uçan aracında ağır yaralanan yıldız futbolcu felç kalarak ülkesi Norveç'e dönmüştü.

Konyaspor'da forma giyen milli futbolcu Ahmet Yılmaz Çalık, bu sabah Ankara- Niğde otoyolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Ankara-Niğde otoyolunda seyir halinde olan Ahmet Çalık'ın kullandığı otomobil, sabah saatlerinde Gölbaşı Hacılar mevkisinde devrildi. 27 yaşındaki milli futbolcu kazada hayatını kaybetti.

Konyaspor hiçbir şeyden çekmedi trafik kazalarından çektiği kadar! Tevfik Lav, Poljac ve son olarak Ahmet Çalık
Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği otomobil.

ÇALIK'IN VEFATI SONRASI AKILLARA LAV VE POLJAC'IN KAZALARI GELDİ

Ahmet Çalık'ın vefatının ardından Konyaspor'u çalıştırdığı dönemde trafik kazası geçirerek hayatını kaybeden Tevfik Lav ile yeşil-beyazlı kulüpte futbol oynarken trafik kazası sonucu felç kalan Norveçli futbolcu Branimir Poljac akıllara geldi.

Konyaspor hiçbir şeyden çekmedi trafik kazalarından çektiği kadar! Tevfik Lav, Poljac ve son olarak Ahmet Çalık
Tevfik Lav'ın kaza sonrası metal yığınına dönüşen otomobili.

TEVFİK LAV TAKLA ATAN ARAÇTA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

2004 yılında Konyaspor'da Teknik Direktör olarak görev yapan Mehmet Tevfik Lav aracıyla Konya'dan Manisa'ya ailesinin yanına giderken kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve şarampole yuvarlandı. Lav, takla atarak yuvarlanan ve metal yığını haline dönüşen arabada hayatını kaybetti. Teknik Direktör Lav bu kazayı geçirdiğinde henüz 45 yaşındaydı.

Konyaspor hiçbir şeyden çekmedi trafik kazalarından çektiği kadar! Tevfik Lav, Poljac ve son olarak Ahmet Çalık
Tevfik Lav.

POLJAC FELÇ KALDI

Tevfik Lav'ın acısını unutamayan Konyaspor camiası bu kazadan 6 yıl sonra bu kez Branimir Poljac'tan gelen acı haberle sarsıldı. Konyaspor'un Norveçli oyuncusu Branimir Poljac'ın kullandığı otomobil, Poljac'ın virajı alamayıp kontrolünü kaybetmesi sonucu yolun sağındaki bariyerleri aştıktan sonra Marangozlar Altgeçidi'ne uçtu.

Konyaspor hiçbir şeyden çekmedi trafik kazalarından çektiği kadar! Tevfik Lav, Poljac ve son olarak Ahmet Çalık
Poljac'ın alt geçide uçan arabası.

ÜLKESİ NORVEÇ'E DÖNDÜ

Takla atan otomobilin içinde sıkışan Poljac ve kardeşi sağlık görevlileri ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Kazada boynundan yaralanan Poljac felç kalarak ülkesi Norveç'e döndü.

Konyaspor hiçbir şeyden çekmedi trafik kazalarından çektiği kadar! Tevfik Lav, Poljac ve son olarak Ahmet Çalık
Kaza sonrası felç kalan Branimir Poljac.
YORUMLAR
500

Tevfik Lav, Konyaspor, Norveç, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor hiçbir şeyden çekmedi trafik kazalarından çektiği kadar! Tevfik Lav, Poljac ve en son k Ahmet Çalık - Son Dakika Spor


Halka "Ekonomiyi kim daha iyi yönetir?" diye soruldu! Muhalefet, iktidarı geride bıraktı Halka "Ekonomiyi kim daha iyi yönetir?" diye soruldu! Muhalefet, iktidarı geride bıraktı         
14:28
Küçük kızı istismar eden sapığı tuzak kurup dövdüler! İşte o tuzağın görüntüleri Küçük kızı istismar eden sapığı tuzak kurup dövdüler! İşte o tuzağın görüntüleri         
14:11
Sürücüsünün kalp krizi geçirdiği minibüs duvara çarptı: 12 kişi yaralandı Sürücüsünün kalp krizi geçirdiği minibüs duvara çarptı: 12 kişi yaralandı         
13:55
Köpekleri uzaklaştırmak için eline tüfek alan 12 yaşındaki çocuk, 5 yaşındaki kardeşinin ölümüne sebep oldu Köpekleri uzaklaştırmak için eline tüfek alan 12 yaşındaki çocuk, 5 yaşındaki kardeşinin ölümüne sebep oldu         
13:27
Bakan Varank'ın tüplü dalışa askeri helikopterle mi gitti? İddialar Meclis'e taşındı Bakan Varank'ın tüplü dalışa askeri helikopterle mi gitti? İddialar Meclis'e taşındı         
12:55
Eşini taşıyan ambulansı takip ederken kaza yapmıştı! Kızı 3 günlükken öldü Eşini taşıyan ambulansı takip ederken kaza yapmıştı! Kızı 3 günlükken öldü         
12:09
Kılıçdaroğlu'nun 'bedava elektrik' vaadi, CHP'li Çanakkale Belediyesi'nin meclisini karıştırdı Kılıçdaroğlu'nun 'bedava elektrik' vaadi, CHP'li Çanakkale Belediyesi'nin meclisini karıştırdı         
11:36
Trafik kazasında yaşamını yitiren futbolcu Ahmet Çalık'tan geriye mutlu anlarla dolu bu video kaldı Trafik kazasında yaşamını yitiren futbolcu Ahmet Çalık'tan geriye mutlu anlarla dolu bu video kaldı         
11:15
Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı         
10:15
Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar         
09:52
Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı         
09:00
"Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü "Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü         
08:32
Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor         
08:31
Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla... Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla...         
07:50
Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
07:48
Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi         
07:32

Son Dakika Haberleri
14:18 Kılıçdaroğlu herkesin merak ettiği o soruyu sordu: Dolar düşünce neden zam yapıyorsunuz?
14:14 Konyaspor hiçbir şeyden çekmedi trafik kazalarından çektiği kadar! Tevfik Lav, Poljac ve en son k Ahmet Çalık
14:11 Küçük kızı istismar eden sapığı tuzak kurup dövdüler! İşte o tuzağın görüntüleri
14:07 Tıp öğrencisi oğlu cemaat yurdundan şikayet ederek intihar etti! Baba: 25 yıldır cemaatteyim
13:54 Sürücüsünün kalp krizi geçirdiği minibüs duvara çarptı: 12 kişi yaralandı
13:54 Ahmet Çalık'ın vefatının ardından gözler TFF'de! Konyaspor erteleme başvurusunu yaptı
13:41 Teoman, oyuncu Gülcan Arslan ile aşk yaşadığı iddiasını yalanladı: Kızı tanımıyorum bile
13:26 Ahmet Çalık'ın ölümüyle ilgili üzücü iddia: Emniyet kemeri takılı değildi, ikaz sesini kapatmak için toka takmıştı
13:04 Milyonlar çıkacak kararı bekliyor! Meclis'te gündem yeni memur ve emekli zamları
12:40 Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Kazakistan ile ortak görüş: Reformlar desteklenmeli!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2022 14:32:32. #1.11#
SON DAKİKA: Konyaspor hiçbir şeyden çekmedi trafik kazalarından çektiği kadar! Tevfik Lav, Poljac ve en son k Ahmet Çalık - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement