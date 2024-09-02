Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu Çankırı-Ankara Etabı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu Çankırı-Ankara Etabı Başladı

Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu Çankırı-Ankara Etabı Başladı

Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu'nun ortaklaşa düzenlediği Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun Çankırı-Ankara etabı başladı. Turda 8 ülkeden 115 profesyonel sporcu yer alıyor.

02.09.2024 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu'nun ortaklaşa düzenlediği Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun Çankırı- Ankara etabı başladı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu (SAMKON) tarafından gerçekleştirilen 2. Uluslarası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu, Çankırı-Ankara etabıyla devam ediyor. Samsun'dan start alan turda Türkiye, Belçika, Almanya, Japonya, İran, Eritre, Kazakistan, İsviçre, Filipinler, Fransa, Hollanda, Ukrayna, Avustralya, Brezilya, Büyük Britanya, Portekiz, İspanya ve Venezuela'dan katılan 8 takım ile 115 profesyonel sporcu sürüş yapıyor. Turun ilk etabında bisikletçiler Samsun- Yakakent arasında 151,1 kilometre pedal çevirdi. Turun ikinci etabında ise Havza- Amasya arasında 133,7 kilometre yol kateden bisikletçiler, Amasya'dan start alan üçüncü etap turunda ise 163,6 km pedal çevirerek Çorum'a ulaştı. Tur, Çorum'un ardından Çankırı-Ankara etabı ile devam etti. Çankırı Kent Meydanında start alan bisikletçiler, Ankara'ya ulaşmak için pedal çevirmeye başladı.

"8 ülke, 110'dan fazla yabancı sporcu ve Türk Milli Takımı'ndan da gelenler var"

Sürüşle ilgili bilgi veren SAMKON Başkan Yardımcısı Harun Kurt, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs'ta ilk adımı attığı ve Kurtuluş Mücadelesi'ni başlatmış olduğu Samsun'dan Ankara'ya giden güzergahta tekrar o milli ruhu canlandırmak adına SAMKON olarak bir organizasyon düzenledik. Geçen seneki ulusal çaptaki başarısından dolayı bu sene de uluslararası kategoriye alındı. Toplam 4 gün süre turda 600 kilometre, 4 etap ve her etabın kendine göre ödülleri ve yarış standartları var. Sonunda ise tüm yarışın bir kazananı olacak. İnşallah ilerleyen senelerde gelenekselleşir. Çocuklarımıza da bisiklet sporunu sevdirerek gelecek nesillerin bisikleti sevmelerini hedefliyoruz. 8 ülke, 110'dan fazla yabancı sporcu ve Türk Milli Takımı'ndan da gelenler var. Japonya, Kazakistan, Almanya, Fransa, İtalya, Belçika, İran, Kırgızistan gibi birçok ülkeden takımlar yarışmakta. İnşallah Ankara'da bitireceğiz" ifadelerini kullandı. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

Türkiye, Samsun, Ankara, Spor, Etkinlik, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu Çankırı-Ankara Etabı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:26 13 gündür kayıp olan Narin’in amcası adliyeye sevk edildi 13 gündür kayıp olan Narin'in amcası adliyeye sevk edildi
11:08 ABD’li dev banka Türkiye için dolar tahminini değiştirdi Resmen uçuşa geçecek ABD'li dev banka Türkiye için dolar tahminini değiştirdi! Resmen uçuşa geçecek
09:52 Bu acının tarifi yok Ahu Tuğba’nın kızı, annesini ölü bulduğu anları anlattı Bu acının tarifi yok! Ahu Tuğba'nın kızı, annesini ölü bulduğu anları anlattı
09:47 AK Partili ismin çıkışı milyonları heyecanlandırdı Emekli maaşları için yeni sistem önerisi AK Partili ismin çıkışı milyonları heyecanlandırdı! Emekli maaşları için yeni sistem önerisi
18:32 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye, Suriye’den askerlerini çekmeyi görüşmeye hazır Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye, Suriye'den askerlerini çekmeyi görüşmeye hazır
18:13 Semih Güler, Tümer Metin’in eleştirilerine yanıt verdi Semih Güler, Tümer Metin'in eleştirilerine yanıt verdi
17:47 Gurme Vedat Milor trafik kazasında ölümden döndü: Emniyet kemeri takmasam benim için daha kötü olabilirdi Gurme Vedat Milor trafik kazasında ölümden döndü: Emniyet kemeri takmasam benim için daha kötü olabilirdi
16:58 Carlo Ancelotti, Arda Güler’in mevkisini değiştirdi Carlo Ancelotti, Arda Güler'in mevkisini değiştirdi
16:27 Diyarbakır’da kayıp kız çocuğu Narin’i arama çalışmaları sürüyor Diyarbakır'da kayıp kız çocuğu Narin'i arama çalışmaları sürüyor
16:16 Napoli’nin yeni transferi David Neres’e silahlı soygun şoku Napoli'nin yeni transferi David Neres'e silahlı soygun şoku
15:59 CHP lideri Özel: ’’Mustafa Kemal’in askerleriyiz’’ diyenleri hedefe koymaya kalkanları affetmeyeceğiz CHP lideri Özel: ''Mustafa Kemal'in askerleriyiz'' diyenleri hedefe koymaya kalkanları affetmeyeceğiz
15:40 Kanser tedavisi gören hasta otomobilinde ölü bulundu Kanser tedavisi gören hasta otomobilinde ölü bulundu
15:33 Öldüğü iddialarına ünlü oyuncu İlyas Salman’dan kapak gibi yanıt Öldüğü iddialarına ünlü oyuncu İlyas Salman'dan kapak gibi yanıt
15:32 Galatasaraylı Mauro Icardi’nin sakatlık durumu açıklandı Galatasaraylı Mauro Icardi'nin sakatlık durumu açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2024 11:54:31. #1.13#
SON DAKİKA: Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu Çankırı-Ankara Etabı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement