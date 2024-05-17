Kuzey Ege Spor Oyunları, 20 Mayıs'ta Aliağa'da başlıyor - Son Dakika
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Kuzey Ege Spor Oyunları, 20 Mayıs'ta Aliağa'da başlıyor

Kuzey Ege Spor Oyunları, 20 Mayıs\'ta Aliağa\'da başlıyor

Aliağa'nın ev sahipliğinde 20-25 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Kuzey Ege Spor Oyunları'nın lansmanı Kınık, Bergama, Menemen, Foça, Dikili ve Aliağa protokolünün katılımıyla yapıldı. Lansman programında müsabaka ve branşların tanıtımı yapıldı. Yüzlerce genç sporcu, farklı branşlarda kıyasıya mücadele verecek ve dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlenecek.

17.05.2024 00:37  Güncelleme: 00:43
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Aliağa'nın ev sahipliğinde 20-25 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Kuzey Ege Spor Oyunları'nın lansmanı Kınık, Bergama, Menemen, Foça, Dikili ve Aliağa protokolünün katılımıyla gerçekleştirildi.

Güzelhisar Sosyal Tesisleri'nde yapılan lansman programına; İzmir Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Kınık Kaymakamı Abdurrahman Çelebi, Bergama Kaymakamı Avni Oral, Foça Kaymakamı Mehmet Türköz, Dikili Kaymakamı Ali Edip Budan, Aliağa Belediyesi Başkan Vekili Mesut Öztürk, Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur, Menemen Belediyesi Başkan Vekili Abdullah Aydın, Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik, Dikili Belediye Başkan Yardımcısı Figen Gencay, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, Aliağa Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, Aliağa İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yusuf Can Gökgöz, Aliağa Belediyesi Personel Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmedali Özkurt, Aliağa Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Günay Karataş, gençlik ve spor ilçe müdürleri, ilçe milli eğitim müdürleri ile daire amirleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda müsabaka ve branşların tanıtımı yapıldı. İzmir'de ilk kez düzenlenecek olan Kuzey Ege Spor Oyunları'nda yüzlerce genç sporcu; basketbol, futbol, kros, masa tenisi, mini voleybol, oryantiring, plaj voleybolu, satranç, tenis, yelken, badminton ve yüzme branşlarında kıyasıya mücadele verecek. Aliağa Belediyesi'nin sosyal ve spor tesislerinde gerçekleştirilecek müsabakalar sonunda dereceye giren sporcular için 25 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Avcı Ramadan Çocuk Oyun Alanı'nda ödül töreni düzenlenecek.

Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, "Gençlerimiz bölgemizi yakından tanıyacak"

Kuzey Ege Spor Oyunları'nın birlik ve beraberlik ruhunu pekiştireceğini ifade eden Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, "Bu yıl ilki yapılacak olan Kuzey Ege Spor Oyunlarında altı ilçemizin gençlerini ve sporcularını bir araya getirerek kaynaştırmayı amaçladık. Gençlerimiz ve sporcularımız kardeşlik ruhu içerisinde hem birbirlerini hem de bölgemizi yakından tanıyacak. Spor oyunları önümüzdeki dönemlerde daha da gelişerek geleceğe güçlü bir şekilde taşınacaktır. Organizasyonun hazırlanmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

İzmir Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, "Spor sevgisinin bölgemizde yeniden canlanmasını istiyoruz"

İzmir oyunlarını üç grupta ele aldıklarını belirten İzmir Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, " İzmir spor oyunlarını Yarım Ada Oyunları, Küçük Menderes Oyunları ve Kuzey Ege Oyunları olarak üç grupta değerlendiriyoruz. Kuzey Ege Oyunları'nı geçtiğimiz yıl içerisinde planladık. Yaptığımız görüşmeler sonunda Aliağa spor oyunlarına ev sahipliği yapmak istedi. Görüyoruz ki Aliağa güzel bir organizasyon hazırlamış. Kuzey Ege Spor Oyunları'nda bizim için önemli olan spor ruhunun ve spor sevgisinin bölgemizde yeniden canlanmasıdır" dedi.

Kuzey Ege Spor Oyunları lansmanı, çekilen hatıra fotoğrafları ile son buldu.

Aliağa Kaymakamlığı ve Aliağa Belediyesi ev sahipliğinde, Aliağa Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde organize edilecek 2024 Kuzey Ege Spor Oyunları müsabaka programı şöyle:

20 Mayıs Pazartesi

Saat 10.00 - Plaj voleybolu - Atış ve Tatbikat Eğitim Merkez Komutanlığı

Saat 10.00 - Yelken - Şakran

21 Mayıs Salı

Saat 10.30 - Futbol - Değirmendere Futbol Sahası

Saat 10.00 - Masa Tenisi - Aliağa Belediyesi Çok Amaçlı Spor Salonu

Saat 10.00 - Mini voleybol - Cumhuriyet Meydanı

Saat 10.00 - Plaj voleybolu - Atış ve Tatbikat Eğitim Merkez Komutanlığı

Saat 10.00 - Tenis - Petkim Tenis Kortları

Saat 10.00 - Yelken - Şakran

22 Mayıs Çarşamba

Saat 10.00 - Tenis - Petkim Tenis Kortları

Saat 10.00 - Plaj voleybolu - Atış ve Tatbikat Eğitim Merkez Komutanlığı

Saat 10.00 - Mini voleybol - Cumhuriyet Meydanı

Saat 10.00 - Masa Tenisi - Aliağa Belediyesi Çok Amaçlı Spor Salonu

Saat 10.30 - Futbol - Değirmendere Futbol Sahası

Saat 16.00 - Basketbol - Avcı Ramadan

23 Mayıs Perşembe

Saat 10.00 - Yüzme - Aliağa Yaşam Merkezi

Saat 10.00 - Tenis - Petkim Tenis Kortları

Saat 10.00 - Satranç - Enka Spor Salonu

Saat 10.00 - Plaj voleybolu - Atış ve Tatbikat Eğitim Merkez Komutanlığı

Saat 10.00 - Mini voleybol - Cumhuriyet Meydanı

Saat 10.30 - Futbol - Değirmendere Futbol Sahası

Saat 11.00 - Badminton - Aliağa Belediyesi Çok Amaçlı Spor Salonu

Saat 16.00 - Basketbol - Avcı Ramadan

24 Mayıs Cuma

Saat 10.00 - Yüzme - Aliağa Yaşam Merkezi

Saat 10.00 - Tenis - Petkim Tenis Kortları

Saat 10.00 - Satranç - Enka Spor Salonu

Saat 10.00 - Plaj voleybolu - Atış ve Tatbikat Eğitim Merkez Komutanlığı

Saat 10.00 - Kros - Ağapark

Saat 10.30 - Futbol - Değirmendere Futbol Sahası

Saat 16.00 - Basketbol - Avcı Ramadan

Saat 11.00 - Badminton - Aliağa Belediyesi Çok Amaçlı Spor Salonu

25 Mayıs Cumartesi

Saat 11.00 - Oryantiring - Doğa Park - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kuzey Ege Spor Oyunları, 20 Mayıs'ta Aliağa'da başlıyor - Son Dakika

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