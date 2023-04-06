Jesus'un son maçı olabilir! İşte Fenerbahçe-Kayserispor karşılaşmasının muhtemel 11'leri

Seçimlere 38 gün kala Sarıgül de tarafını resmen ilan etti

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda rakibi Sevilla'ya elenen ve yoluna Spor Toto Süper Lig ile Ziraat Türkiye Kupası kulvarlarında devam eden Fenerbahçe, çeyrek final turunda konuk edeceği Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'u eleyerek derbi mağlubiyetini unutturmayı ve yarı finale çıkmayı hedefliyor.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren Luan Peres, Lincoln Henrique, Joshua King, Michy Batshuayi ve Jayden Oosterwolde maçta forma giyemeyecek.

SİVAS'IN RAKİBİ BELLİ OLACAK

Fenerbahçe, tek maç usulüyle gerçekleşecek mücadele sonunda Kayserispor'u elemesi halinde yarı finale çıkacak. Sarı-lacivertliler bu turda, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ligden çekilen Gaziantep Futbol Kulübü ile eşleşmesinde hükmen galip sayılarak yarı finale çıkan Demir Grup Sivasspor ile eşleşecek.

YARI FİNAL MAÇLARI MAYIS'TA

Yarı final birinci maçları 2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Rövanş maçları ve final müsabakasına ilişkin tarihler ise daha sonra ilan edilecek.

14'ÜNCÜ RANDEVU

Fenerbahçe ile Kayserispor, kupada bugüne kadar 13 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda Fenerbahçe 7 galibiyet alırken 3 maç berabere bitti ve 3 maçı da Kayserispor kazandı.

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe;

Altay, Osayi, Samet, Szalai, Ferdi, İsmail, Arda, Zajc, Emre, Valencia, Pedro

Kayserispor;