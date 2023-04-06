Jesus'un son maçı olabilir! İşte Fenerbahçe-Kayserispor karşılaşmasının muhtemel 11'leri - Son Dakika
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Jesus'un son maçı olabilir! İşte Fenerbahçe-Kayserispor karşılaşmasının muhtemel 11'leri

06.04.2023 14:24

Lig'de Beşiktaş'a 4-2'lik skorla yenilen Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turunda Yukatel Kayserispor'u ağırlayacak. Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Jorge Jesus'un takımın başında yer alacağı mücadele Portekizli çalıştırıcı için büyük önem taşıyor.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda rakibi Sevilla'ya elenen ve yoluna Spor Toto Süper Lig ile Ziraat Türkiye Kupası kulvarlarında devam eden Fenerbahçe, çeyrek final turunda konuk edeceği Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'u eleyerek derbi mağlubiyetini unutturmayı ve yarı finale çıkmayı hedefliyor.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren Luan Peres, Lincoln Henrique, Joshua King, Michy Batshuayi ve Jayden Oosterwolde maçta forma giyemeyecek.

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SİVAS'IN RAKİBİ BELLİ OLACAK

Fenerbahçe, tek maç usulüyle gerçekleşecek mücadele sonunda Kayserispor'u elemesi halinde yarı finale çıkacak. Sarı-lacivertliler bu turda, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ligden çekilen Gaziantep Futbol Kulübü ile eşleşmesinde hükmen galip sayılarak yarı finale çıkan Demir Grup Sivasspor ile eşleşecek.

YARI FİNAL MAÇLARI MAYIS'TA

Yarı final birinci maçları 2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Rövanş maçları ve final müsabakasına ilişkin tarihler ise daha sonra ilan edilecek.

14'ÜNCÜ RANDEVU

Fenerbahçe ile Kayserispor, kupada bugüne kadar 13 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda Fenerbahçe 7 galibiyet alırken 3 maç berabere bitti ve 3 maçı da Kayserispor kazandı.

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe;

  • Altay, Osayi, Samet, Szalai, Ferdi, İsmail, Arda, Zajc, Emre, Valencia, Pedro

Kayserispor;

YORUMLAR (1)
  • sait acar: Keşke son olsa.İnanın,kurban kesemem de,sadaka veririm. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Spor Jesus'un son maçı olabilir! İşte Fenerbahçe-Kayserispor karşılaşmasının muhtemel 11'leri - Son Dakika


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SON DAKİKA: Jesus'un son maçı olabilir! İşte Fenerbahçe-Kayserispor karşılaşmasının muhtemel 11'leri - Son Dakika
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