Bolu'dan 3 puanla döndüler! Çaykur Rizespor, Süper Lig yolunda emin adımlarla ilerliyor

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Boluspor ile Çaykur Rizespor, 1. Lig'in 33. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-0 kazanan Karadeniz ekibi, Süper Lig'e çıkma yolunda büyük avantaj elde etti.

RİZE, İLK YARI FİŞİ ÇEKTİ

Karşılaşmada Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Yannick Bolasie ve 44. dakikada Amilton kaydetti. Karadeniz ekibinde Halil İbrahim Pehlivan ise 53. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

SÜPER LİG'E ÇIKMA YOLUNDA DEV ADIM

Bu sonucun ardından ligde yenilmezlik serisini 9 maça çıkaran Çaykur Rizespor, 2. sıraya yerleşti ve en yakın rakibi Eyüpspor ile arasındaki puan farkını 3'e yükseltti. Böylece 60 puana ulaşan 2. sıradaki Karadeniz ekibi, Süper Lig'e çıkma yolunda dev bir adım attı.