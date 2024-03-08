- Lucas Torreira: "Takım olarak hedefimiz bu sene tekrar şampiyon olmak"
İSTANBUL - Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Lucas Torreira, Çaykur Rizespor galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "Takım olarak hedefimiz bu sene tekrar şampiyon olmak" dedi.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 6-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı oyuncu Lucas Torreira, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak sözlerine başlayan Torreira, "Çok mutluyum. Bugün ilk golümü attım. Çok çalıştığım ve beklediğim bir şeydi. O yüzden çok mutluyum. Her maç stadyumumuzu dolduran taraftarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Bize her maç destek oluyorlar. Çok teşekkürler" diye konuştu.
"Takım olarak hedefimiz bu sene tekrar şampiyon olmak"
Takım arkadaşlarıyla saha içerisinde uyumlu olduklarını dile getiren tecrübeli orta saha, "Geçen sene Sergio ile iyi bir ikili oluşturmuştuk. Benim için en önemlisi takım arkadaşlarımın desteği. Ben saha içerisinde onlara destek olmayı seviyorum. Onlar da bana destek oluyorlar. Birbirimize güven veriyoruz. Sadece orta saha olarak değil savunma hattı olarak da düşünmemiz gerekiyor. Mesela Berkan bu akşam stoper oynadı ve iyi bir performans sergiledi. Takım olarak hedefimiz bu sene tekrar şampiyon olmak" açıklamalarında bulundu.
"Bu formaya gereken saygıyı göstereceğim"
Galatasaray'daki geleceği hakkında da konuşan Lucas Torreira, "Günden güne burada arkadaşlığımız artıyor. Takım arkadaşlarımın yardımını hissetmem ve sizlerle birlikte olmak güzel bir şey. Bu formayı giymek bana her gün çok büyük zevk veriyor. Sadece oyuncu arkadaşlarım için değil, bunu bizimle çalışan herkes için söylüyorum. Bu formayı seviyorum ve şu anda uzun da bir kontratım var. Daha çok günden güne ne olacağına bakıyorum. Bir gün Güney Amerika'ya tekrar dönmek istiyorum. O zamana kadar burada oynayacağım ve bu formaya gereken saygıyı göstereceğim" diyerek sözlerini tamamladı.
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'de kalan 9 haftada galibiyetlere devam ederek şampiyonluğa ulaşmak istediklerini söyledi. Buruk, Süper Lig'in 29. haftasında RAMS Park'ta 6-2 kazandıkları Çaykur Rizespor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 6-2'lik Rizespor maçının ardından açıklamalar yaptı. Her haftanın daha zor geçeceğini belirten Buruk, "Galatasaray'ın hedefi her zaman şampiyon olmak. Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımıyız. En çok yıldızı olan takımız. Avrupa'da kupa kazanan takımız. En çok kupası olan takımız. Birçok şeyde ilki başardık. Öncelikli hedefimiz 24. şampiyonluk. Sonraki hedefimiz 25. şampiyonluk ve 5. yıldız olacak" ifadelerini kullandı.
Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 'Evinin Sultanları' adlı voleybol turnuvası düzenledi. İl genelindeki farklı yaş gruplarından kadınların katıldığı turnuvada, kadınlar hem spor yapmanın hem de sosyalleşmenin keyfini çıkardı. Turnuvanın sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak ve Spor Şube Müdürü Turan Tunç verdi. Kadınlara karanfil dağıtarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Din, kadınların spora olan ilgisinin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmeleri için spora teşvik etmeye devam edeceklerini söyledi.
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