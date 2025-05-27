Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu! 8 şirkete kayyum atandı - Son Dakika
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Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu! 8 şirkete kayyum atandı

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Papara\'ya yasa dışı bahis operasyonu! 8 şirkete kayyum atandı
27.05.2025 08:20
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Papara\'ya yasa dışı bahis operasyonu! 8 şirkete kayyum atandı
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Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Soruşturma kapsamında Papara şirketinin sahibi Ahmet Faruk Karslı'nın da aralarında bulunduğu 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Başta PPR Holding Anonim Şirketi olmak üzere toplam 8 şirkete el konuldu ve kayyum atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yasadışı bahis, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Kurulan Örgüte Üye Olma, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama suçları kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında Papara'ya operasyon yapıldı.

8 ŞİRKETE KAYYUM ATANDI

Operasyon kapsamında 13 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 8 şirkete de el konuldu ve kayyum atandı. El konulan mal varlıkları arasında yat, beş tekne, üç kiralık kasa, 74 araç, yedi daire de bulunuyor.

102 FARKLI BAHİS VE KUMAR SİTESİ KURULDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Papara'nın yasa dışı bahiste para trafiğine ön ayak olduğu tespiti yapıldı. Başsavcılık tespitlerine göre; Papara sistemi üzerinden 102 farklı bahis ve kumar sitesi kuruldu.

"PARALAR 274 BANKA HESABINA AKTARILDI"

Bu hesaplardan elde edilen tutarlar, Papara aracılığıyla 274 banka hesabına aktarıldı. Başsavcılık, gözaltına alınan şüphelileri suç örgütü kurmak ve suç örgütü üyesi olmakla da suçluyor.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA VAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; "Cumhuriyet Başsavcılığımızca 7258 Sayılı Kanuna Muhalefet. Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Kurulan Örgüte Üye Olma, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama suçları kapsamında yürütülmekte olan soruşturmaya esas olmak üzere;

"ÖRGÜT LİDERİ AHMED FARUK KARSLI"

Mevcut soruşturma dosyasında örgüt liderliğini Papara isimli ödeme kuruluşunun sahibi olan Ahmed Faruk KARSLI isimli şahsın yaptığı, bahse konu şahsın Papara Elektronik Para A.Ş. ile 2016 yılından itibaren elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni aldığı ve Papara Elektronik Para A.Ş. hakkında yasa dışı bahis para trafiğine ön ayak olduğu ve yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerini Papara isimli elektronik para ve ödeme hizmetleri üzerinden gerçekleştirdiğine yönelik değerlendirmelerin bulunduğu, Papara Elektronik Para A.Ş. nezdindeki hesapların yapılan kripto borsaları ve yasa dışı bahisle ilgili her bir transfer aşamasında ücret tahsil edilebildiği ve bu hesaplarla ilgili incelemenin sonradan yapılmasının bahis işlemlerini aksatmadığı gibi kuruluşun bahsi geçen işlemlerde gelir kazanmasını da sağladığı tespit edilmiştir.

"PAPARA ÜZERİNDEN AÇILAN HESAPLAR BAHİS VE KUMAR SİTELERİNDE KULLANILDI"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ve diğer kurumlar nezdinde tanzim olunan konusu Papara Elektronik Para A.Ş.'nin iş ve işlemlerine dair muhtelif raporlarda yer alan tespit ve değerlendirmeler ışığında Papara Elektronik Para A.Ş. nezdinde gerçekleştirilen işlemlerin yasa dışı bahis suçu işlemlerini ihtiva eden işlemleri de kapsadığı, söz konusu işlemlerin yasa dışı bahis suçunun işlenmesinde Papara Elektronik Para A.Ş.'nin sistematik ve yoğun bir şekilde kullanılarak bu suçun işlenmesini kolaylaştırdığı, bu suçun işlenmesinde para naklini kolaylaştırdığına dair tespit ve değerlendirmelere yer verildiği anlaşılmıştır. Bu çerçevede yapılan analiz çalışmalarında Papara sistemleri üzerinden açılan hesapların farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesinde kullanıldığı, bu hesaplardan elde edilen yasa dışı finansal hacmin yüksek tutarlı olduğunun belirlendiği ve bu meblağların platform aracılığı ile 274 farklı banka hesabına aktarıldığının saptandığı, ardından bu suç gelirlerinin 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirilerek aklanmaya çalışıldığı, tespit edilen 5 kripto cüzdan hesabı sahibinin yasa dışı bahis örgüt liderleriyle iş birliği halinde olduğu ve bu doğrultuda Papara isimli ödeme kuruluşunun yasa dışı bahis örgütleriyle örtülü bir anlaşma süreci içerisinde olduğu anlaşılmıştır.

Yapılan soruşturma neticesinde Papara Elektronik Para A.Ş.'nin yasa dışı bahis ve kumar suçlarının finansmanı için önemli bir aracı haline geldiği, kuruluşun faaliyetlerinin ödemelerinin güvenliğini tehdit etme riski taşıdığı görülmekle soruşturma ile ilgili olarak 27/05/2025 günü saat: 05:00 sıralarında 13 şüpheliye yönelik eş zamanlı gözaltı , arama, el koyma ve inceleme kararı verilmiştir. Soruşturma kapsamında örgüt lideri ve örgüt üyelerine ait başta PPR Holding Anonim Şirketi olmak üzere toplam 8 şirket, 1 yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire. l villaya yönelik mal varlıklarına el koyma tedbiri uygulanmıştır.

"TMSF KAYYUM OLARAK ATANMIŞTIR"

El konulan PPR Holding A.Ş. ve diğer şirketlere alınan İstanbul nöbetçi sulh ceza hakimliği kararı ile TMSF Kayyım olarak atanmıştır, soruşturmada gözaltı şüpheli ifadeleri ve arama- el koyma inceleme işlemleri devam etmektedir gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir."

Papara\'ya yasa dışı bahis operasyonu! 8 şirkete kayyum atandı

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Son Dakika Güncel Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu! 8 şirkete kayyum atandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • subutay baybars:
    Yasal bahisçiler daha fazla kazansın diyemi eğer davanızda samimi iseniz bahıs yasalı veya yasal olmayan dahi olsa büyük bir suçtur türk milletinin evlatlarının ocağını batırmaktır o zaman yasal bahiside kapatın vergi indirimine son verin 75 3 Yanıtla
  • 6490203:
    herkeş akıllı olsun ben yurt dışına kaçmayı düşünüyorum bir yerden bi olaya bağlayacaklar diye çok korkuyorum artikın 19 14 Yanıtla
  • 145353:
    Bu ne hız 16 4 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    Yasa Dışı Kumar Yani Müslüman Ülke Müslüman İktidar Kumarın Yasalı Var Yani Öylemi Hacı Dinimizde Kumar Oynamak Oynatmak Haram Değilmi??? 19 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    PAPARA KİMSELERE SPONSOR BUNLAR SON BIR YILDA NELER KAZANDI 9 3 Yanıtla
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