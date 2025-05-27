Bakan Yerlikaya: 16.6 milyar liralık mal varlığına el kondu - Son Dakika
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Bakan Yerlikaya: 16.6 milyar liralık mal varlığına el kondu

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Bakan Yerlikaya: 16.6 milyar liralık mal varlığına el kondu
27.05.2025 09:36
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Bakan Yerlikaya: 16.6 milyar liralık mal varlığına el kondu
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya siber suçlarla mücadele kapsamında yasa dışı bahis ve çevrimiçi çocuk müstehcenliği dahil birçok suça yönelik 5 gündür devam eden operasyonlarda yakalanan 171 kişiden 74'ünün yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, bu kabine döneminde siber suçlarla mücadele kapsamında 16 milyar 602 milyon liralık mal varlığına el konduğunu belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince, "siber suçlarla mücadele" kapsamında 16 il merkezli operasyonlar düzenlendiğini duyurdu.

74 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İstanbul, Ankara, Gaziantep, Osmaniye, Edirne, Yalova, Kilis, Batman, Isparta, Sivas, Ordu, Kütahya, Kayseri, Hatay, Kırşehir, Aksaray merkezli Kocaeli, Antalya, Yozgat, Samsun, Şanlıurfa, İzmir, Adana, Adıyaman, Bartın, Bayburt, Bingöl, Bursa, Diyarbakır, Giresun, Malatya, Mardin, Niğde, Sakarya, Tekirdağ, Balıkesir, Afyonkarahisar, Trabzon, Mersin, Denizli, Aydın, Konya, Çorum, Düzce, Elazığ ve Erzincan olmak üzere toplam 46 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 171 şüpheliden 74'ü tutuklandı, 15'i hakkında adli kontrol kararı verildi, diğerinin ise işlemleri devam ediyor.

Bakan Yerlikaya: 16.6 milyar liralık mal varlığına el kondu

VATANDAŞLARI BÖYLE DOLANDIRDILAR

Şüphelilerin; sosyal medya platformları ve Oltalama (Phishing) siteleri üzerinden "yüksek kazanç, düşük faizli kredi fırsatı ve ürün satışı" adı altında vatandaşları dolandırdıkları, yasa dışı bahis sitelerine alt yapı sağlama, kumar oynatma ve para nakline aracılık ettikleri, yasa dışı bahis platformunda canlı destek olarak görev yapacak şahısları organize ettikleri, elektronik sertifika hizmet sağlayıcı kuruluşlarının bayi/ofisleri üzerinden sistemlere yetkisiz erişerek sahte belge oluşturdukları ve vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişerek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

16.6 MİLYAR LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONDU

Bakan Yerlikaya, "Bu kabine döneminde Siber Suçlarla Mücadele kapsamında toplam 16 Milyar 603 Milyon TL'lik mal varlığına da el kondu" diye konuştu.

Bakan Yerlikaya: 16.6 milyar liralık mal varlığına el kondu

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şüphelilerin; Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği, Bilişim Sistemine Girme Sistemi Engelleme Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

"KARA VATAN'DA OLDUĞU GİBİ SİBER VATAN'DA DA PEŞİNDEYİZ"

Ali Yerlikaya, "Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlerimiz ile Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Yasa dışı bahis oynatanların ve bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların, Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da sanal devriyelerimizle peşindeyiz" ifadelerini kullandı.

Siber Suçlarla Mücadele, İçişleri Bakanı, Sosyal Medya, Güvenlik, 3-sayfa, Kabine, Hukuk, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bakan Yerlikaya: 16.6 milyar liralık mal varlığına el kondu - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Mert kursun :
    Birde şu sportotoya operasyon düzenleyin yasal dediginiz yasa dışındakilerden kat ve kat daha beter 16 0 Yanıtla
  • Oğuz Kuru:
    RS Moto adlı internet sitesi dolandırıcıdır motor parçası aldım zannettim paramın Üstüne yattılar 9 0 Yanıtla
  • Asya Lojistik16:
    şimdiye kadar neden yapılmadı. gençler kumar batağına girmelerinimi beklediniz. bu akp nin devlet yönetimiyle hiçbir becerisi yoktur 6 1 Yanıtla
  • 367236:
    Sayın Yerlikaya Elinize kolunuza sağlık Melih Gökçek için de aynı şeyi bekliyoruz MHP'den istifa eden altın kaçakçısı 3 tane milletvekili için de aynı şeyleri istiyoruz 1 0 Yanıtla
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