Luciano Spalletti, Galatasaray karşısında turun anahtarını açıkladı

24.02.2026 20:36
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı konuk edecek olan Juventus'un teknik direktörü Luciano Spalletti, taraftar desteğinin maçın sonucunda etkili olacağını belirtti. Spalletti ayrıca ilk golün önemine vurgu yaparak, ''Yarın Galatasaray'a karşı ilk golü atmaya çalışacağız. Bir gol, her şeyi değiştirebilir. Sonrasında devamının gelmesini sağlayacağız.'' dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında yarın Galatasaray'ı konuk edecek İtalya temsilcisi Juventus'un teknik direktörü Luciano Spalletti, maçın oynanacağı Allianz Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

'TARAFTARIN DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ'

Taraftar faktörünün yarınki maçta etkili olacağını vurgulayan Spalletti, "Galatasaray maçı için taraftarın desteği çok önemli. Taraftarın yüreğine ihtiyacımız var. Bu statta taraftarın desteğini hissedince daha güçlü oluyoruz. Kararlılığı ve inancı yarın bize aktarmalılar. Zor bir dönemdeyiz. Galatasaray maçı da zor olacak. Bu yüzden taraftarımıza ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

'YARIN 11'DE BAŞLAYABİLİR'

Luciano Spalletti, Brezilyalı savunma oyuncusu Bremer'in de hazır olduğunu ve yarın ilk 11'de maça başlayabileceğini dile getirerek, kaleci Michele Di Gregorio ile ilgili eleştirilere de değindi ve "Konsantrasyonumuzu yüksek tutmalıyız. Bazen performansımız düşebilir. Eleştirileri takım olarak üstleniyoruz. Antrenmanda da bunu görebilirsiniz. Takım ruhunu canlı tutmaya çalışıyoruz. Kaleci, gol olmamasına gayret etmek zorunda ama bir takım gol yediği zaman işi oraya getiren başka hatalar da vardır. Bir önceki maçta zincirleme yaptığımız hatalarla golü yedik." değerlendirmesinde bulundu.

'İKİ MAÇ DA BİZİM İÇİN CİDDİ BİR SINAMA'

Hafta sonu Serie A'da oynanacak Roma maçı ile Galatasaray karşılaşmasını karşılaştıran tecrübeli teknik adam, "Bu iki maç da gerçekten aynı şekilde önemli. Her ikisi de bizim için bir tehdit unsuru. İki maç da bizim için ciddi bir sınama. Ben, her zaman geçmişi arkamda bırakmaya çalışırım. Önümüzdeki maçlara bakıyoruz. Her ikisi de zorlu sınamalar olacaktır. Elimizden gelen bütün gayreti bu iki maçta sahaya yansıtacağız." dedi.

'İLK GOLÜ ATMALIYIZ'

Luciano Spalletti, Galatasaray karşısında bir takım olarak sahada mücadele etmek istediklerini belirtti. Galatasaray'a karşı takım ruhunu ortaya koymaya çalışacaklarını aktaran Spalletti, şunları kaydetti: "Galatasaray'a karşı bugüne kadar oynadığımızdan farklı oynamayacağız. Takımımızın daha derin ve olgun versiyonunu sahaya yansıtacağız. 11 birey yerine, bir takım olarak oynayacağız. Takım olarak sahaya gayret ortaya koyduğumuzda neler yapabileceğimizi biliyoruz. Kompakt bir oyun sahaya yansıtmalıyız. Takım ruhunu sahaya yansıtırsak, bu maçı kazanabiliriz. Potansiyelimizi şu ana kadar sahaya yansıtamadık. Yapılan değerlendirmelerin çok ötesinde bir takımız. İstatistiklerden dolayı değerlendirmeler olumsuz olabilir. Son ana kadar dişe diş geçecek maçlarda istatistikler önemli değil. Önemli olan sahaya yansıtılacak oyun. Kim olduğumuzu hatırlamalıyız. Yarın Galatasaray'a karşı ilk golü atmaya çalışacağız. Bir gol, her şeyi değiştirebilir. Sonrasında devamının gelmesini sağlayacağız."

'YARINKİ MAÇ SEZONUN GİDİŞATINI ETKİLEYECEK'

Galatasaray maçının kendileri için çok önemli olduğunu dile getiren Luciano Spalletti, "Yarınki maç, büyük ölçüde sezonun gidişatını etkileyecek. Bazı mağlubiyetler, sizin için bir yük olabiliyor. Bu maçtan olumlu bir enerji de alabiliriz. Yarınki maçı en iyi şekilde oynamak istiyoruz. Önceki maça 'reset' attık. Sıfırdan başlayacağız. Bazen zorluklar sizi aşağı çekmez. Bu maçın zorluklarını göğüsleyerek sahada elimizden geleni yapacağız. Yarınki maçın sonucuna göre olumlu bir gelecek inşa edeceğiz." şeklinde konuştu.

'KOSTIC'E FAZLA ŞANS VERMEDİM'

Juventus'un Sırp futbolcusu Filip Kostic'e değinen Spalletti, "Kostic'e bugüne kadar fazla şans vermedim. Teknik direktör olduğunuzda bazı tercihler yapmak zorunda kalıyorsunuz. Kostic, profesyonel bir oyuncu. Bizim için kendisi çok kıymetli. Bu kulübe layık bir oyuncu. Sol ayağını çok iyi kullanıyor. Onun çift ayaklı oluşunu kullanabiliriz. Bu dönemde belki Kostic'ten daha fazla beklentim olabilir. O da bana ne kadar etkileyici bir oyuncu olduğunu gösterebilir." ifadelerini kullandı.

'HATALARIMIZDAN DERS ÇIKARACAĞIZ'

Spalletti, yaptıkları hatalardan ders çıkarmaya çalıştıklarını aktararak, "Geçtiğimiz haftalardaki oyunumuz, yarınki karşılaşmayı etkileyecek. Hatalarımızdan ders çıkaracağız. Kaliteli bir futbol oynamak istiyoruz. Bireysel beceriler de ön planda olacak. Takım olarak kompakt bir şekilde oynamalıyız. Bunun için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Sahamızda oynamak, bize enerji verecektir. Biz, bir aile ortamı içinde olacağız. İyi insanlardan oluşan bir takımız. Yarın yaşadığımız zorlukları hatırlayacağız. Hiçbir oyuncu, rastgele bir şekilde Juventus'ta oynamaz. Oyuncular, bu seviyeye geldikten sonra kendi kalitesini göstermeli." dedi.

