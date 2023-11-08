Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk'ten büyük sürpriz! İşte gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı sürüyor. Gecenin sürprizini Shakhtar Donetsk yaparken, Barcelona'yı 1-0 mağlup etti.

BARCELONA'YI DEVİRDİLER

H Grubu'nda oynadığı 3 maçı da kazanan Barcelona, Shakhtar Donetsk'e deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Almanya'nın Hamburg şehrinde oynanan müsabakayı ev sahibi, Danylo Sikan'ın golüyle kazanırken puanını 6'ya yükseltti. İspanyol ekibi de ilk mağlubiyetini yaşadı.

CITY SÜRPRİZE İZİN VERMEDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta karşılaşmalarıyla heyecan sürüyor. Devler Ligi'nde bugün 8 maç oynanırken, son şampiyon Manchester City, Haaland'ın iki gol attığı maçta Young Boys'u 3-0 mağlup etti. UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda E, F, G ve H grubunda 4. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Günün ilk mücadelesinde Borussia Dortmund, sahasında Newcastle United'ı 2-0 mağlup etti.

MILAN, PSG'Yİ 2 GOLLE GEÇTİ

Gecenin en önemli maçlarından biri olan Milan - PSG karşılaşmasında gülen taraf ev sahibi oldu. Mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanan İtalyan ekibi 4 maç sonunda puanını 5'e yükseltirken, Paris ekibi 6 puanda kaldı. Grubun diğer maçında B.Dortmund, İngiliz ekibi Newcastle United'ı mağlup etmeyi başardı. Alman ekibi son 2 maçta 6 puan topladı.

Şampiyonlar Ligi'nde bugün alınan sonuçlar şöyle: