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Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk'ten büyük sürpriz! İşte gecenin sonuçları - Son Dakika

Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk'ten büyük sürpriz! İşte gecenin sonuçları

Son Güncelleme: 08.11.2023 01:32

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 4. hafta maçlarında Barcelona, deplasmanda Shakhtar Donetsk'e 1-0 mağlup oldu. Gecenin sürpriz sonucuna imza atan Ukrayna ekibi, böylece Katalan devine de ilk yenilgisini yaşattı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı sürüyor. Gecenin sürprizini Shakhtar Donetsk yaparken, Barcelona'yı 1-0 mağlup etti.

BARCELONA'YI DEVİRDİLER

H Grubu'nda oynadığı 3 maçı da kazanan Barcelona, Shakhtar Donetsk'e deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Almanya'nın Hamburg şehrinde oynanan müsabakayı ev sahibi, Danylo Sikan'ın golüyle kazanırken puanını 6'ya yükseltti. İspanyol ekibi de ilk mağlubiyetini yaşadı.

Şampiyonlar Ligi'nde büyük sürpriz! İşte gecenin sonuçları

CITY SÜRPRİZE İZİN VERMEDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta karşılaşmalarıyla heyecan sürüyor. Devler Ligi'nde bugün 8 maç oynanırken, son şampiyon Manchester City, Haaland'ın iki gol attığı maçta Young Boys'u 3-0 mağlup etti. UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda E, F, G ve H grubunda 4. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Günün ilk mücadelesinde Borussia Dortmund, sahasında Newcastle United'ı 2-0 mağlup etti.

Şampiyonlar Ligi'nde büyük sürpriz! İşte gecenin sonuçları

MILAN, PSG'Yİ 2 GOLLE GEÇTİ

Gecenin en önemli maçlarından biri olan Milan - PSG karşılaşmasında gülen taraf ev sahibi oldu. Mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanan İtalyan ekibi 4 maç sonunda puanını 5'e yükseltirken, Paris ekibi 6 puanda kaldı. Grubun diğer maçında B.Dortmund, İngiliz ekibi Newcastle United'ı mağlup etmeyi başardı. Alman ekibi son 2 maçta 6 puan topladı.

Şampiyonlar Ligi'nde büyük sürpriz! İşte gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde bugün alınan sonuçlar şöyle:

  • Borussia Dortmund - Newcastle United: 2-0
  • Shakhtar Donetsk - Barcelona: 1-0
  • Atletico Madrid - Celtic: 6-0
  • Lazio - Feyenoord: 1-0
  • Milan - PSG: 2-1
  • Manchester City - Young Boys: 3-0
  • Kızılyıldız - RB Leipzig: 1-2
  • Porto - Royal Antwerp: 2-0
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk'ten büyük sürpriz! İşte gecenin sonuçları - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk'ten büyük sürpriz! İşte gecenin sonuçları - Son Dakika
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