Manisa'da Okul Sporları Sutopu Gençler Türkiye Birinciliği Müsabakaları Sonuçlandı - Son Dakika
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Manisa'da Okul Sporları Sutopu Gençler Türkiye Birinciliği Müsabakaları Sonuçlandı

Manisa\'da Okul Sporları Sutopu Gençler Türkiye Birinciliği Müsabakaları Sonuçlandı

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen Okul Sporları Sutopu Gençler Türkiye Birinciliği müsabakaları sona erdi. Şampiyonaya 10 farklı ilin toplam 224 sporcu katıldı. Kızlar kategorisinde birinciliği Manisa Yunusemre Halk Eğitim Merkezi, erkekler kategorisinde ise İstanbul Özel Notre Dame de Sion Fransız Lisesi elde etti. Dereceye giren takımlara madalya ve kupaları Manisa Gençlik Spor Hizmetleri Müdürü Mustafa Buldu tarafından takdim edildi.

02.06.2024 17:31
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Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Muradiye yüzme havuzunda düzenlenen Okul Sporları Sutopu Gençler Türkiye Birinciliği müsabakaları sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen şampiyonaya Batman, Manisa, İzmir, Kocaeli, İstanbul, Tokat, Konya, Şırnak, Kayseri ve Gaziantep illerinden toplam 224 sporcu katıldı. 30 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında yapılan ve büyük çekişmelere sahne olan müsabakalar sonunda kızlar kategorisinde Türkiye birincisi Manisa Yunusemre Halk Eğitim Merkezi oldu. İkinciliği Kocaeli Gebze Halk Eğitim Merkezi elde ederken, üçüncülüğü İzmir 1919 Anadolu Lisesi, dördüncülüğü ise Şırnak Spor Lisesi kazandı. Erkekler kategorisinde ise İstanbul Özel Notre Dame de Sion Fransız Lisesi birinci olurken, Kocaeli Gebze Halk Eğitim Merkezi ikinci, Konya Selçuklu Halk Eğitim Merkezi üçüncü, İstanbul İstek Özel Semiha Şakir Anadolu Lisesi ise dördüncü oldu.

Dereceye giren takımlara madalya ve kupaları, Manisa Gençlik Spor Hizmetleri Müdürü Mustafa Buldu, Okul Sporları Şube Müdürü Fatih Umut Altınışık ve Su Topu Manisa İl Temsilcisi Haldun Dalyan tarafından takdim edildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Manisa'da Okul Sporları Sutopu Gençler Türkiye Birinciliği Müsabakaları Sonuçlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da Okul Sporları Sutopu Gençler Türkiye Birinciliği Müsabakaları Sonuçlandı - Son Dakika
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