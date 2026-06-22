Maradona'nın Tanrı'nın Eli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
BBC

Maradona'nın Tanrı'nın Eli

Maradona\'nın Tanrı\'nın Eli
22.06.2026 05:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

17 yaşındaki bir genç, tarihsel maçta Arjantin'in ünlü golünü izleyerek futbolun büyüsünü keşfetti.

Orada olmamam gerekiyordu.

On yedi yaşındaydım, daha önce hiç futbol maçına gitmemiştim ve sporla ilgilenmiyordum.

Ama o öğleden sonra, Mexico City'deki Azteca Stadyumu'na girerken, Arjantin'in İngiltere ile Dünya Kupası çeyrek finalinde oynayacağı maçı izleyecektim ve tam olarak yıllar sonra anlayacağım bir şeye tanık olacaktım.

O sabah hiçbir planımız yoktu. Sonra telefon çaldı. Babamın bir arkadaşının kullanamadığı iki bileti vardı. Annem ve ben ister miydik?

Babam "prenseslerinin" gitmesinden emin değildi. Falkland Savaşı'nın bitmesinden beş yıldan az bir süre geçmişti ve Arjantinli ve İngiliz taraftarlar arasındaki gerilimin artacağından endişeleniyordu.

Annem hiç tereddüt etmedi. Sonuçta bu Dünya Kupası'ydı. Hayatta bir kez yaşanacak bir fırsattı ve kızının bunu kaçırmasına izin vermeyecekti.

Dünya Kupası ülkem Meksika'da düzenleniyordu ve herkes kutlama yapıyormuş gibiydi çünkü süperstar oyuncumuz Hugo Sánchez'in de yer aldığı milli takımımız, beklendiği kadar kötü performans göstermemişti.

Meksika çeyrek finalde elenmişti. 1970'teki performanslarıyla birlikte, Dünya Kupası'ndaki en iyi sonucumuzdu.

Heyecan, stadyuma ulaşmak için şehri boydan boya geçmemiz gerektiği için yola çıktığımız anda başladı. Arabaların camlarından bayraklar sarkıyordu, yabancılar trafiğin ortasında tezahüratlar yapıyordu ve devasa Periférico çevre yolunda uzun yolculuk boyunca heyecanın giderek arttığını hissedebiliyordunuz.

Tabii ki ben de katıldım. Takımımız elenmiş olmasına rağmen herkesle birlikte "Yaşasın Meksika!" diye bağırdım. Futbol benim için çok önemli değildi ama o anın bir parçası olmak önemliydi.

Hatta bunu bir maçtan çok bir parti gibi gördüm. Giyindim, çok fazla makyaj yaptım ve stadyumun efsanevi oyunculardan çok yakışıklı yabancı taraftarlarla dolu olacağını hayal ettim. Annem kaşını kaldırdı ama görmezden geldi.

Azteca'nın içinde, her şeyin büyüklüğü eziciydi. Gürültü, renkler, tüm dünyanın tek bir yerde toplandığı hissi. Etrafımızda her yerden taraftarlar vardı. Şarkı söylüyorlar, gülüyorlar, kostümler giymişlerdi ve yüzleri parlak renklerle boyanmıştı. Oyunun kendisinden çok aralarında bulunmanın ne kadar heyecan verici olduğunu düşündüğümü hatırlıyorum.

Maç başladığında, sahada olup bitenleri neredeyse hiç takip edemedim. "Ola" diye bağırmaya, Meksika dalgasına katılmakla, kalabalığın ritmine kapılmakla çok meşguldüm. Futbol neredeyse ikinci planda kalmış gibiydi.

Ve sonra, aniden herkes ayağa kalktı. Bir an için saf bir kutlama vardı. Sonra karışıklık, tartışmalar, farklı yönlere doğru yükselen gürültü.

Maradona, Shilton'ın topu kapmak için çabaladığı sırada havaya sıçradı ve ilk golü attı ve işte o zaman benim için işler değişti. Aniden futbol önemli oldu. Etrafımdaki insanlar bunun gerçekten gol olup olmadığını sorgulamaya başladılar. Topu kafayla mı ağlara gönderdi yoksa... eliyle mi itti? İngiliz taraftarlarından da yüksek sesli protestolar duyulabiliyordu.

Yanımda takım elbiseli kravatlı, çok resmi bir adam vardı. Muhtemelen doğrudan ofisten gelmişti ve maçı hararetli bir şekilde tartışıyordu. Oldukça bilgili görünüyordu.

Biraz şaşkın bir şekilde ona döndüm. "Ne oldu?" diye sordum. Maradona'nın topu eliyle ağa vurduğunu ama hakemin bunu görmediğini ve golü geçerli saydığını söyledi.

Şaşkına dönmüştüm ve o an az önce gördüklerimizin spor tarihinin en çok konuşulan olaylarından biri olacağını hiç düşünmemiştim. Benim için, aşağıda sahada olan ve etrafımdaki kalabalığın tartıştığı bir şeydi sadece.

Zamanla, Maradona'nın kendisinin de kullandığı "Tanrı'nın Eli" olayı olarak dünya çapında tanındı.

"Golü biraz kafamla, biraz da Tanrı'nın eliyle attım" diye ünlü bir açıklama yapmıştı.

Ama o gün tribünlerde gördüklerimiz hakkında o kadar yoğun bir tartışma vardı ki, dört dakika sonra Maradona'nın ikinci golü geldiğinde neredeyse kaçırıyorduk.

Ve işte asıl mesele.

O gün stadyumda binlerce insandan biri olduğumu düşündüğümde, hemen hatırladığım şey "Tanrı'nın Eli" değil, ikinci gol. Maradona'nın ilk gösterisinin aksine, topuyla ileri doğru koşarken tüm stadyum sessizliğe bürünmüştü.

Sahada hareket ettiğini, bir yandan diğer yana kıvrıldığını görebiliyordunuz ve sonra Top ağlarda. Stadyum patladı.

"İşte bu yüzden insanlar futbolu seviyor, şimdi mantıklı geliyor" diye düşündüğümü hatırlıyorum.

Etrafıma baktım ve ilk golün aksine, bu golün herkes tarafından, hatta yakındaki bazı İngiliz taraftarlar tarafından bile kutlandığını görünce hayrete düştüm.

İlginçtir ki, maç Arjantin'in 2-1'lik ünlü zaferiyle bittikten sonra annemle birlikte stadyumdan ayrılıp arabamıza doğru yürürken, az önce izlediğimiz futbolu çoktan unutmuştuk. Etrafımızdaki parti havası beni daha çok ilgilendiriyordu.

O anda aklımda kalan şey maç değil, Azteca'nın içinde olmanın ezici hissiydi. Meksika tarihinin büyük bir bölümünü duvarlarında barındıran bu devasa yer. Sadece bir stadyum değildi, kolektif hafızamızın bir parçasıydı.

O zaman bile, Mexico City'nin büyük bölümlerinin enkaz yığınına dönüştüğü 1985 depreminin yankıları benim için hala canlıydı. Haftalarca hava toz ve kayıp kokuyordu ve şehir nefesini tutmuş gibiydi.

Azteca'nın, her şeyini kaybeden ailelerin umut bulduğu büyük sığınaklardan biri olduğunu biliyordum. Orada olmak derinden dokunaklı, neredeyse ciddi bir his veriyordu, ancak dışarıda neşeli ve canlı bir şeye dönüşüyordu.

Annemle birlikte yürürken, sokak satıcılarından aldığımız acı biber ve limon suyuna bulanmış meyveleri ve takoları yerken, Meksikalı olmaktan büyük gurur duyuyorduk.

Hatta Dünya Kupası maskotu, şapkalı bir acı biber bile, bu ruhu mükemmel bir şekilde yansıtıyordu. Cesur, neşeli ve şüphesiz bize özgü.

Yıllar sonra gerçekten büyülü bir ana tanık olduğumu anladım. Garip bir şekilde, o maçta bulunduktan sonra bile futbol benim için hiçbir zaman o kadar heyecan verici olmadı ama o an aklımda kaldı.

Evet, ilk gol tartışmalıydı ve sadece o gün çevremdekileri değil, yıllarca tüm dünyayı kızdırdı.

Daha sonra Arjantin'de yaşayıp çalıştığımda, insanlar düzenli olarak Tanrı'nın Eli'nden bahsettiler ve Arjantinli arkadaşlarım İngiliz meslektaşlarıma bunu söylemek için hiçbir fırsatı kaçırmadılar.

Ama bu, ikinci golün muhteşemliğini unutmak olur. Gözlerimle görmeseydim inanmazdım.

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti.

Kaynak: BBC

Kültür, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Maradona'nın Tanrı'nın Eli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Şırnak’ta sokak köpeği dehşeti: 3 kadın evlerinin önünde kabusu yaşadı Şırnak'ta sokak köpeği dehşeti: 3 kadın evlerinin önünde kabusu yaşadı
Karadeniz insanı yine zekasını konuşturdu: Tüm mahalleliye rahat nefes aldırdı Karadeniz insanı yine zekasını konuşturdu: Tüm mahalleliye rahat nefes aldırdı
Hakkari’ye Dev Yatırım: Yeniköprü Tüneli ve Yollar Açıldı Hakkari'ye Dev Yatırım: Yeniköprü Tüneli ve Yollar Açıldı
Bebek arabasına ağaçtan yılan düştü Bebek arabasına ağaçtan yılan düştü
Beyoğlu’nda 24 saatlik eylem yasağı Beyoğlu'nda 24 saatlik eylem yasağı
Sokak köpekleri ile ayılar kavga etti O anlar kamerada Sokak köpekleri ile ayılar kavga etti! O anlar kamerada
ABD ile masaya oturacak olan İran heyeti İsviçre’ye ulaştı, Vance de yolda ABD ile masaya oturacak olan İran heyeti İsviçre'ye ulaştı, Vance de yolda
Genç polis kalbine yenildi, hamile eşi gözyaşlarına boğuldu Genç polis kalbine yenildi, hamile eşi gözyaşlarına boğuldu
Singo sakatlandı, Almanya 904’te kazandı Singo sakatlandı, Almanya 90+4'te kazandı
Trump’tan skandal Ukrayna çıkışı: Kadınları hariç hayranı değilim Trump'tan skandal Ukrayna çıkışı: Kadınları hariç hayranı değilim
Karaman’da direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti Karaman'da direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti
Eyüpsultan’da akaryakıt istasyonuna silahlı saldırı: 3 yaralı Eyüpsultan'da akaryakıt istasyonuna silahlı saldırı: 3 yaralı
İnegöl’de motokuryeler ile işverenler kavga etti: 5 yaralı, 10 gözaltı İnegöl'de motokuryeler ile işverenler kavga etti: 5 yaralı, 10 gözaltı
İran’dan 6 hafta sonra bir ilk Harg Adası’ndan ham petrol ihracatı başladı İran'dan 6 hafta sonra bir ilk! Harg Adası'ndan ham petrol ihracatı başladı
ABD ve İran heyetleri barış zirvesi için İsviçre’ye ulaştı ABD ve İran heyetleri barış zirvesi için İsviçre'ye ulaştı
Melis Sezen tatilde Bikinili pozlarına yorum yağdı Melis Sezen tatilde! Bikinili pozlarına yorum yağdı

03:15
Muslera 30 metreden gol yedi, Yeşil Burun Adaları yine tarih yazdı
Muslera 30 metreden gol yedi, Yeşil Burun Adaları yine tarih yazdı
00:29
CHP İzmir’de gece yarısı arbedesi, yeni il başkanı Utku Gümrükçü binaya girdi, ortalık karıştı
CHP İzmir'de gece yarısı arbedesi, yeni il başkanı Utku Gümrükçü binaya girdi, ortalık karıştı
00:01
Belçika ve İran birbirine üstünlük kuramadı
Belçika ve İran birbirine üstünlük kuramadı
22:52
Archie Brown’a 16 milyonluk teklif Aziz Yıldırım düşünmeden yanıtladı
Archie Brown'a 16 milyonluk teklif! Aziz Yıldırım düşünmeden yanıtladı
22:51
AK Parti’ye geçeceği iddia edilen Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör’den net yanıt
AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör'den net yanıt
22:41
Cengiz Ünder’e sevindirici haber
Cengiz Ünder'e sevindirici haber
21:53
106 milletvekili CHP’den istifa edip Özel’in yeni partisine katılacak
106 milletvekili CHP’den istifa edip Özel’in yeni partisine katılacak
21:46
Dünyaca ünlü golcü, Beşiktaş’a kararını iletti: Beni bekleyin
Dünyaca ünlü golcü, Beşiktaş'a kararını iletti: Beni bekleyin
21:36
Osimhen’e dev talip Galatasaray 150 milyon Euro bekliyor
Osimhen'e dev talip! Galatasaray 150 milyon Euro bekliyor
21:12
Avrupa Parlamentosu’nun Yunan vekilinden Türkiye için 3 ülkeye skandal çağrı: Yılan sizi ısıracak
Avrupa Parlamentosu’nun Yunan vekilinden Türkiye için 3 ülkeye skandal çağrı: Yılan sizi ısıracak
21:07
Fenerbahçe için çok konuşulacak sözler: Yarım kalan hikayem var, ileride geri döneceğim
Fenerbahçe için çok konuşulacak sözler: Yarım kalan hikayem var, ileride geri döneceğim
21:03
Ayvalık’ta bir restoranda yemek yiyen aile hesap geldiğinde büyük şok yaşadı
Ayvalık'ta bir restoranda yemek yiyen aile hesap geldiğinde büyük şok yaşadı
20:58
İspanya, ilk maçın acısını Suudi Arabistan’dan çıkardı
İspanya, ilk maçın acısını Suudi Arabistan'dan çıkardı
19:47
İran heyeti, Trump’ın tehditleri nedeniyle ABD ile görüşmelerin yapıldığı alandan ayrıldı
İran heyeti, Trump'ın tehditleri nedeniyle ABD ile görüşmelerin yapıldığı alandan ayrıldı
19:21
Çakarlı araçla yakalanan genç, “Abim ağır ceza hakimi“ dedi ama cezadan kaçamadı
Çakarlı araçla yakalanan genç, "Abim ağır ceza hakimi" dedi ama cezadan kaçamadı
16:17
Yunanistan, Ege Denizi’ndeki en az 12 adada OHAL ilan etti
Yunanistan, Ege Denizi'ndeki en az 12 adada OHAL ilan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2026 05:12:14. #7.13#
SON DAKİKA: Maradona'nın Tanrı'nın Eli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.