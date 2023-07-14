Mbaye Diagne Suudi Arabistan'a transfer oldu - Son Dakika
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Mbaye Diagne Suudi Arabistan'a transfer oldu

14.07.2023 10:53

Fatih Karagümrük formasıyla Süper Lig'de başarılı bir performans sergileyen Mbaye Diagne, Suudi Arabistan'ın Al-Qadsiah takımıyla resmi sözleşme imzaladı. Transfer, Al-Qadsiah Kulübü tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu.

Geçen Fatih Karagümrük formasıyla Süper Lig'de fırtınalar estiren Mbaye Diagne'nin yeni adresi Suudi Arabistan oldu. Senegalli futbolcu, Al-Qadsiah ile resmi sözleşme imzaladı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR

Al-Qadsiah Kulübü, serbest oyuncu durumunda bulunan Diagne'nin transferini, Twitter'dan yaptığı paylaşımla duyurdu.

25 GOL ATTI

Türkiye'de Kasımpaşa ve Galatasaray forması giyen 31 yaşındaki santrfor, geçen sezon Fatih Karagümrük formasıyla 35 maça çıktı. Diagne bu karşılaşmalarda 25 gol kaydetme başarısı gösterdi.

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Suudi Arabistan, Mbaye Diagne, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Mbaye Diagne Suudi Arabistan'a transfer oldu - Son Dakika
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