Mbaye Diagne Suudi Arabistan'a transfer oldu

Geçen Fatih Karagümrük formasıyla Süper Lig'de fırtınalar estiren Mbaye Diagne'nin yeni adresi Suudi Arabistan oldu. Senegalli futbolcu, Al-Qadsiah ile resmi sözleşme imzaladı.
Al-Qadsiah Kulübü, serbest oyuncu durumunda bulunan Diagne'nin transferini, Twitter'dan yaptığı paylaşımla duyurdu.
Türkiye'de Kasımpaşa ve Galatasaray forması giyen 31 yaşındaki santrfor, geçen sezon Fatih Karagümrük formasıyla 35 maça çıktı. Diagne bu karşılaşmalarda 25 gol kaydetme başarısı gösterdi.
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