Menemen'de Rahvan At Yarışları Coşkusu - Son Dakika
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Spor

Menemen'de Rahvan At Yarışları Coşkusu

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Menemen'de düzenlenen 10. Geleneksel Rahvan At Yarışları, çocukların ilgisiyle renklendi.

07.10.2024 11:29
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İZMİR'in Menemen ilçesinde bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilen Geleneksel Rahvan At Yarışları'na çocukların ilgisi yoğun oldu. Yarışlara ilk kez katılan Melis Binnaz Serbest (12) ve Fatma Ela Arşiv (10) ile 8 yaşından bu yana yarışlara katılan Elvan Ersoy (15) iddialı olduklarını söyledi.

Menemen Belediyesi ev sahipliğinde ve Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'nun katkılarıyla Seyrek Arena'da düzenlenen 10. Geleneksel Rahvan At Yarışları'na ülke genelinden çok sayıda sporcu katıldı. Mehteran grubu ve zeybek ekibinin gösterisinin ardından, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan etkinlik alanına at üzerinde geldi. Vatandaşları selamlayan Başkan Pehlivan, rahvan at yarışlarının ata sporu olduğuna dikkat çekip, " Osmanlı'nın torunları olarak at yarışlarını bölgemizde mesleği olmasının dışında hobi olarak da sürdüren vatandaşlarımız var. Babadan oğula devam ediyor. Örf, adet ve geleneklerimizi yaşatmak yerel yönetimlerin sorumluluğu olduğu için bu doğrultuda hareket ediyoruz. Gelecek nesillerimize örf, adet, geleneklerimizi aktarabilmek adına bu gibi etkinlikleri önemsiyor ve gerçekleştiriyoruz. Bugün Türkiye'nin dört bir yanından gelen kıymetli hemsehrilerimiz var. Hafta sonları farklı illerde yarışlar denk gelmesine karşın Menemenimiz tercih sebebi oldu. Toplamda 500'e yakın, kuraları çekilen yarışmacımız var" dedi.

ŞEHİR DIŞINDAN KATILDILAR

Yarışlara katılmak için Balıkesir Savaştepe'den, 6 yaşındaki kızı Irmak Çetinkaya ile birlikte geldiklerini belirten Fatih Çetinkaya, "Fırsat buldukça yarışlara katılıyoruz. Saat 05.00'te yola çıkıp buraya geldik. Bu atı 2 yıl önce Ordu'dan aldık. Atımız bir ikincilik, bir üçüncülük kazandı" dedi. Atlara çok meraklı olduğunu söyleyen Irmak Çetinkaya da "Atları çok seviyorum ve çok iyi vakit geçiriyorum. Adı 'Efendi'. Hiç korkmuyorum" diye konuştu. Bursa'dan babasıyla birlikte yarışa gelen 5'nci sınıf öğrencisi İbrahim Gürek (11) de 'Doktor' isimli atlarını araçlarının arkasına bağladıkları römork ile yarış alanına getirdiklerini belirtip "Saat 02.00'de yola çıktık, yolculuğumuz iyi geçti. Ata güveniyorum. Baş at olduğu için en son koşacak. Şimdiye kadar 14 kupası var. 8 yaşında. Benim kendi atım da vardı ama sattık. Bakımıyla hep ben ilgilenirdim. Tımar yapıyorum. Bu at 2 senedir bizde. Atlara karşı çocukluğumdan beri bir bağımlılığım var. Çok severim" ifadelerini kullandı.

YARIŞÇI KIZLAR İDDİALI

Yarışlara katılan sporculardan Melis Binnaz Serbest (12) de "Atımın adı İdil. Ben uzun süredir at biniyorum ama yarışlara ilk kez katılıyorum. 4 yaşından beri ata binerim. İyi at biniyorum" dedi. Fatma Ela Arşiv (10) de bu yıl ilk kez yarışlara katıldığını belirtip, "Yarışta iddialıyım. Kendi kategorimde ikinci gelirim diye düşünüyorum. 4-5 senedir ata biniyorum. Korkmadım ilk başta tutarak yürüttüler, sonradan alıştım" diye konuştu. Elvan Ersoy (15) ise şunları söyledi: "Kütahyalıyız. 3 yaşından beri at biniyorum. Babadan gelen bir alışkanlık. İlk olarak 8 yaşında bayanlar yarışına girdim. 3 kez ikinci, 8 kez birinci oldum. Kendime güveniyorum." Yarışlarda sporcular, dereceye girebilmek için belirlenen kategorilerde kıyasıya mücadele etti. Yarışlar sonunda dereceye girenlere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR, DHA

Menemen\'de Rahvan At Yarışları Coşkusu
Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Menemen'de Rahvan At Yarışları Coşkusu - Son Dakika

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