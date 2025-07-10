Mert Günok: Çıkmayı Bilmemiz Gerekiyor - Son Dakika
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Spor

Mert Günok: Çıkmayı Bilmemiz Gerekiyor

10.07.2025 11:03
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Beşiktaş kalecisi Mert Günok, takımdaki eksiklikleri ve beklentileri değerlendirdi.

Beşiktaş'ın tecrübeli file bekçisi Mert Günok: Düştüğümüz yerden çıkmayı bilmemiz gerekiyor

'Geçen sene ofansif anlamda çok güçlü kalamadık'

'Kamp iyi devam ediyor'

'Taraftar mücadele görmek istiyor ve haklılar'

'Solskjaer çok pozitif bir insan'

'Düştüğümüz yerden çıkmayı bilmemiz gerekiyor'

'Uzun toplarla oynadığımız maçlarda istediğimizi alamadık'

'Rakiplerin bizim sahaya geldiğinde çıkamayacaklarını bilmesi gerekiyor'

'Büyük maçlardaki konsantrasyonu diğer maçlara yansıtamadık'

'Final bizim stadımızda gönül ister ki oralara kadar gidelim'

'En başarılı jenerasyon diyebilmemiz için dünya kupasına da gitmeliyiz'

'Sakinim ama hiçbir zaman ne kulüp ne de kendi hakkımı yedirmem'

'40 yaşına kadar kalecilik yapmak istiyorum'

'Beşiktaş kaptanlığı onurdur'

'Hayatımda babamın etkisi çok fazla'

Aydınlı fanatik taraftar Fener Bahçe'den Fenerbahçe'ye mesaj var

Aydın'ın Karacasu ilçesinde yaşayan fanatik Fenerbahçe taraftarı Fener Bahçe (40), sarı-lacivertli ekibin şampiyon olması halinde çocuklarının ismini Ali Aziz veya Ali koyacağını söyledi. Fener Bahçe, en büyük hayalinin ise Fenerbahçe- Galatasaray derbisini canlı izlemek ve yönetim ile futbolcularla tanışmak olduğunu vurguladı.

BEŞİKTAŞ

20.00 Siyah-beyazlılar, yurt dışı hazırlık kampındaki ilk hazırlık maçında Avusturya Birinci Ligi ekiplerinden St. Pölten ile karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE

- Sarı-lacivertliler, yapacağı antrenmanlarla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

GALATASARAY

12.30 - 18.30 Sarı-kırmızılılar hazırlıklarına çift antrenmanla devam edecek. Akşam antrenmanının ilk yarım saati basına açık olarak gerçekleştirilecek.

TRABZONSPOR

Bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıklarına yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

GENÇLERBİRLİĞİ

- Süper Lig'in yeni ekibi Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek. Antrenman öncesinde teknik direktör Hüseyin Eroğlu ve futbolcular açıklamalarda bulunacak.

HAZIRLIK MAÇLARI

17.30 Göztepe - CSKA 1948

AVRUPA KUPALARI

- UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 1'inci Ön Eleme karşılaşmaları oynanacak.

21.00 Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, Ilves Tampere ile karşı karşıya gelecek. Arda Turan yeni takımının başındaki ilk resmi maçına çıkacak.

FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI

- FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu. Yarı finalde Real Madrid'i 4-0 ile geçmeyi başaran PSG, finalde Chelsea'nin rakibi oldu. Final karşılaşması 13 Temmuz Pazar günü oynanacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Mert Günok: Çıkmayı Bilmemiz Gerekiyor - Son Dakika

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