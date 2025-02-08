Mert Günok\'tan TFF\'ye olay tepki

Spor

Beşiktaş'ın kaptanı ve milli kalecisi Mert Günok, deplasmanda Sivasspor'u 2-0 yendikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Mert, maç saatinin değiştirilmemesine ve hakem kararlarına sert tepki gösterdi.

"TEŞEKKÜR EDERİM, BİZE EKSTRA MOTİVASYON SAĞLADILAR"

Maçın oynanma saati ile ilgili konuşan Günok, "İzleyenler de gördü, siz de buradaydınız. Havanın durumunu gördünüz. Maçın saatiyle ilgili birçok spekülasyon oldu. Buradan federasyonda maç saatini yapan kişilere teşekkür etmek istiyorum. Bize bu şekilde ekstra motivasyon sağladılar. Sivasspor, çoğu maçını 13.00 ve 16.00 oynarken biz 19.00'da oynadık. Onlara yürekten teşekkür ederim. Bize ekstra motivasyon sağladılar" dedi.

"GEREKİRSE ÇIKAR HAKEMİ DE YENERİZ"

Hakem kararlarına ve saha şartlarına tepki gösteren tecrübeli kaleci, "Mücadele gerektiren bir futbol gerekiyordu. Zeminle, rakiple, havayla mücadele ettik. Sivassporlu oyuncular için de geçerli bu. Onları da tebrik ediyorum. Bizim için ekstra motivasyon oldu. Neden genelde geçen sene ve bu sene böyle küçük olaylar bizim başımıza geliyor? Biz kulüp olarak bu durumlara karşı kendimizi ezdirmeyiz. Gerekirse çıkar hakemi de yeneriz! Bu sene çok iyi gittiğimiz söylenemez ama bunu kendi içimizde halletmeliyiz. Biz hakkımızın yenmesine karşıyız. Bunu söylemek istiyorum" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.