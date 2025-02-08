Beşiktaş'ın kaptanı ve milli kalecisi Mert Günok, deplasmanda Sivasspor'u 2-0 yendikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Mert, maç saatinin değiştirilmemesine ve hakem kararlarına sert tepki gösterdi.
Maçın oynanma saati ile ilgili konuşan Günok, "İzleyenler de gördü, siz de buradaydınız. Havanın durumunu gördünüz. Maçın saatiyle ilgili birçok spekülasyon oldu. Buradan federasyonda maç saatini yapan kişilere teşekkür etmek istiyorum. Bize bu şekilde ekstra motivasyon sağladılar. Sivasspor, çoğu maçını 13.00 ve 16.00 oynarken biz 19.00'da oynadık. Onlara yürekten teşekkür ederim. Bize ekstra motivasyon sağladılar" dedi.
Hakem kararlarına ve saha şartlarına tepki gösteren tecrübeli kaleci, "Mücadele gerektiren bir futbol gerekiyordu. Zeminle, rakiple, havayla mücadele ettik. Sivassporlu oyuncular için de geçerli bu. Onları da tebrik ediyorum. Bizim için ekstra motivasyon oldu. Neden genelde geçen sene ve bu sene böyle küçük olaylar bizim başımıza geliyor? Biz kulüp olarak bu durumlara karşı kendimizi ezdirmeyiz. Gerekirse çıkar hakemi de yeneriz! Bu sene çok iyi gittiğimiz söylenemez ama bunu kendi içimizde halletmeliyiz. Biz hakkımızın yenmesine karşıyız. Bunu söylemek istiyorum" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.
Beşiktaş, saat 19.00'da başlayan ve 2-0 kazandığı Sivasspor karşılaşması öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunmuş ve maçın saat 16.00'ya alınmasını talep etmişti. Siyah-beyazlılar, maç saatiyle ilgili talebine geri dönmeyen Türkiye Futbol Federasyonu'na şu açıklamayla tepki göstermişti;
"Net Global Sivasspor maçımızın saat değişikliği ile ilgili talebimize cevap vermeyi düşünüyor musunuz? @TFF_Org
Rakibimizin evinde oynadığı son 8 maçın saatleri
Son Dakika › Spor › Mert Günok'tan TFF'ye olay tepki - Son Dakika
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