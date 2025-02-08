Mert Günok'tan TFF'ye olay tepki - Son Dakika
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Mert Günok'tan TFF'ye olay tepki

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Beşiktaş'ın kaptanı Mert Günok, Sivasspor'u 2-0 yendikleri karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Maçın saatinin değiştirilmemesiyle ilgili konuşan Mert, ''Sivasspor, çoğu maçını 13.00 ve 16.00 oynarken biz 19.00'da oynadık. Onlara yürekten teşekkür ederim. Bize ekstra motivasyon sağladılar'' dedi.

08.02.2025 23:28  Güncelleme: 23:39
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Beşiktaş'ın kaptanı ve milli kalecisi Mert Günok, deplasmanda Sivasspor'u 2-0 yendikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Mert, maç saatinin değiştirilmemesine ve hakem kararlarına sert tepki gösterdi.

"TEŞEKKÜR EDERİM, BİZE EKSTRA MOTİVASYON SAĞLADILAR"

Maçın oynanma saati ile ilgili konuşan Günok, "İzleyenler de gördü, siz de buradaydınız. Havanın durumunu gördünüz. Maçın saatiyle ilgili birçok spekülasyon oldu. Buradan federasyonda maç saatini yapan kişilere teşekkür etmek istiyorum. Bize bu şekilde ekstra motivasyon sağladılar. Sivasspor, çoğu maçını 13.00 ve 16.00 oynarken biz 19.00'da oynadık. Onlara yürekten teşekkür ederim. Bize ekstra motivasyon sağladılar" dedi.

"GEREKİRSE ÇIKAR HAKEMİ DE YENERİZ"

Hakem kararlarına ve saha şartlarına tepki gösteren tecrübeli kaleci, "Mücadele gerektiren bir futbol gerekiyordu. Zeminle, rakiple, havayla mücadele ettik. Sivassporlu oyuncular için de geçerli bu. Onları da tebrik ediyorum. Bizim için ekstra motivasyon oldu. Neden genelde geçen sene ve bu sene böyle küçük olaylar bizim başımıza geliyor? Biz kulüp olarak bu durumlara karşı kendimizi ezdirmeyiz. Gerekirse çıkar hakemi de yeneriz! Bu sene çok iyi gittiğimiz söylenemez ama bunu kendi içimizde halletmeliyiz. Biz hakkımızın yenmesine karşıyız. Bunu söylemek istiyorum" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş, saat 19.00'da başlayan ve 2-0 kazandığı Sivasspor karşılaşması öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunmuş ve maçın saat 16.00'ya alınmasını talep etmişti. Siyah-beyazlılar, maç saatiyle ilgili talebine geri dönmeyen Türkiye Futbol Federasyonu'na şu açıklamayla tepki göstermişti;

"Net Global Sivasspor maçımızın saat değişikliği ile ilgili talebimize cevap vermeyi düşünüyor musunuz? @TFF_Org

Rakibimizin evinde oynadığı son 8 maçın saatleri

  • 20 Ekim saat 13.30: Net Global Sivasspor-Atakaş Hatayspor
  • 2 Kasım saat 13.30: Net Global Sivasspor-Çaykur Rizespor
  • 24 Kasım saat 13.30: Net Global Sivasspor-Kasımpaşa
  • 8 Aralık saat 16.00: Net Global Sivasspor-Galatasaray
  • 21 Aralık saat 16.00: Net Global Sivasspor-Reeder Samsunspor
  • * 7 Ocak saat 19.00: Net Global Sivasspor-Beşiktaş
  • 12 Ocak saat 13.30: Net Global Sivasspor-Corendon Alanyaspor
  • 25 Ocak saat 13.30: Net Global Sivasspor- Bellona Kayserispor"
Mert Günok\'tan TFF\'ye olay tepki

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Son Dakika Spor Mert Günok'tan TFF'ye olay tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Okan Oruc:
    bana 5 milyonu bırak 5 bin versinler gece 3 de bile oynarım hayırdır Mert senin saat seçme lüksün mü var 79 47 Yanıtla
  • Tarık Yüce:
    6syle 8taş ağlaklığı nedir? yok üşüdüm, yok çimler uzun...sizle mi uğraşıcak bu federasyon 16 78 Yanıtla
    Kadir Can:
    Şikrbahcli sanamı çalışsın federasyon 29 8
  • Tarık Yüce:
    hakemi yeneceğiz diyo ahahaha bodrum maçında kuyruklu taylanın ayağına bastınız VAR penaltı için çağırdı, hakem VARa gidip net penaltıyı vermedi veremedi. Volkan hoca işinden ekmeğinden oldu puan kayıpları yüzünden. siz ne biçim bişeysiniz be. 43 22 Yanıtla
  • Kadir Can:
    Şikebhce calışıyor şuan fenerasyon Bjk ilkgilenmez 31 18 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Bu tff de utanma arlanma yokmu bu nasıl iş bu nasıl çifte standart çıkın açıklama yapın 24 13 Yanıtla
  • SAVİDE ALBUZ:
    Oğlum iyi galip geldiniz ..çok fazla konuşmuşsun..ya birde yenilseydiniz ....? 21 14 Yanıtla
  • Burak Kync:
    TFF istifa futbolu iş adamlarının yönetmesini kınıyorum başarı asla gelmiyor bu yüzden 19 4 Yanıtla
  • Tarık Yüce:
    DeliKadir taksimetreyi açtım basıyorum işim bitince bi köşeye atarım 8 5 Yanıtla
  • Emin Erol:
    ceza verin fenerbahçe li olsa ceza verirsiniz ceza verin de görelim 3 7 Yanıtla
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