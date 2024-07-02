Michy Batshuayi, Galatasaray tarihindeki 202. yabancı futbolcu oldu

Galatasaray'da Michy Batshuayi'nin transfer edilmesiyle kulüp tarihinde kadroya katılan yabancı futbolcu sayısı 202'ye yükseldi.
Sarı-kırmızılılar, eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'in başladığı 1959 sezonundan bu yana 6 kıta ve 52 ülkeden 202 yabancı futbolcuyla sözleşme imzaladı.
Galatasaray, transfere geçen sezon kadrosunda bulunan Hakim Ziyech'in bonservisini alarak başladı. Sarı-kırmızılı ekip, ikinci olarak Türkiye'de daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen Belçikalı santrfor Batshuayi'yi kadrosuna kattı.
Batshuayi, Galatasaray tarihinin 202. yabancı futbolcusu oldu.
Üç büyük kulüpte forma giyen ilk yabancı
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ardından bu kez Galatasaray'ın yolunu tutan Michy Batshuayi, üç büyük kulübün de formasını giyen ilk yabancı futbolcu ünvanına sahip olacak.
Türkiye serüvenine ilk olarak 2021-2022 sezonunda Beşiktaş'ta Chelsea'den kiralık olarak başlayan Belçikalı santrfor, forma giydiği 42 resmi maçta 14 kez golle buluştu.
Ardından 2022-2023 sezonunda Fenerbahçe, 3,5 milyon avro karşılığında Batshuayi'nin bonservisini Chelsea'den aldı ve 2+1 yıllık mukavele imzaladı.
Sarı-lacivertli ekipteki ilk sezonunda çıktığı 32 resmi maçta 20 kez ağları havalandıran Batshuayi, 2023-2024 sezonunu ise 43 resmi maçta 24 golle kapattı.
Fenerbahçe ile olan sözleşmesindeki opsiyonu kullanmayan Belçikalı oyuncu, yeni sezon öncesi bu kez Galatasaray ile 3 yıllık mukaveleye imza attı.
En fazla yabancı Brezilya'dan
Galatasaray, 1959'dan bu yana transfer hakkını en fazla Brezilyalılar'dan yana kullandı.
Sarı-kırmızılı ekip, 64 yılda 24 "Sambacı"yı kadrosuna kattı. Yugoslavya 16 futbolcuyla bu alanda ikinci, Romanya ise 15 oyuncuyla üçüncü sırada yer aldı.
Batshuayi, Galatasaray tarihindeki 5. Belçikalı
Michy Batshuayi, sarı-kırmızılı formayı terleten 5. Belçikalı futbolcu olacak.
Galatasaray'da daha önce Belçikalı futbolcular; Mbo Mpenza, Jason Denayer, Luis Cavanda ve Dries Mertens forma giydi. Batshuayi, kulüp tarihinin beşinci Belçikalı oyuncusu olarak kayıtlara geçti.
Türk asıllı yabancılar
Galatasaray'da başka ülke vatandaşı olan 7 Türk asıllı futbolcu forma giydi.
İsviçre pasaportu taşıyan Kubilay Türkyılmaz, Hakan Yakın ve Eren Derdiyok ile Almanya vatandaşı olan Pierre Esser, Kerem Demirbay, İsveç Milli Takımı'nda oynayan Jimmy Durmaz ile Avusturya pasaportuna sahip Yusuf Demir, sarı-kırmızılı formayı terletti.
Galatasaray'ın yabancı futbolcuları
Galatasaray'ın 1959'dan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle:
|Ülke
|Sayı
|Futbolcular
|Brezilya
|24
|Claudio Taffarel, Capone, Bruno Quadros, Marcio, Mario Jardel, Joao Batista, Felipe, Fabio Pinto, Christian, Cesar Prates, Flavio Conceiçao, Cassio Lincoln, Elano Blumer, Jo, Felipe Melo, Cris, Alex Telles, Maicon Roque, Mariano Filho, Fernando Reges, Marcao, Gustavo Assunçao, Tete, Carlos Vinicius
|Yugoslavya
|16
|Vladimir Nikolovski, Tatomir Radunovic, Ahmet Celovic, Ljubomir Milic, Bosko Kajganic, Jusuf Hatunic, Esref Jasarevic, Vladimir Pejovic, Resad Kunovac, Lasklo Lerinc, Tarık Hodzic, Mirsad Sedjic, Zoran Simovic, Cevad Prekazi, Mirsad Kovacevic, Stevica Kuzmanovski
|Romanya
|15
|Iosif Rotariu, Iulian Filipescu, Gheorghe Hagi, Adrian Ilie, Gheorghe Popescu, Ion Ionut Lutu, Radu Niculescu, Gabriel Tamas, Ovidiu Petre, Florin Bratu, Bogdan Stancu, Iasmin Latovlevici, Florin Andone, Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan
|Fransa
|10
|Didier Six, Sebastian Perez, Franck Ribery, Lionel Carole, Bafetimbi Gomis, Cedric Carrasso, Steven Nzonzi, Sacha Boey, Leo Dubois, Tanguy Ndombele
|Almanya
|9
|Rüdiger Abramczik, Reinhard Stumpf, Falko Götz, Torsten Gütschow, Pierre Esser, Kevin Grosskreutz, Lukas Podolski, Kerem Demirbay, Derrick Köhn
|Hollanda
|7
|Ulrich van Gobbel, Frank de Boer, Wesley Sneijder, Ryan Donk, Nigel de Jong, Ryan Babel, Patrick van Aanholt
|Arjantin
|7
|Marcelo Carrusca, Leo Franco, Emiliano Insua, Emmanuel Culio, Guillermo Burdisso, Lucas Ontivero, Mauro Icardi
|Kolombiya
|7
|Faryd Mondragon, Gustavo Victoria, Jersson Gonzalez, Robinson Zapata, Juan Pablo Pino, Radamel Falcao, Davinson Sanchez
|Portekiz
|6
|Abel Xavier, Fernando Meira, Armindo Bruma, Josue Pesqueira, Gedson Fernandes, Sergio Oliveira
|İsviçre
|6
|Kubilay Türkyılmaz, Adrian Knup, Hakan Yakın, Blerim Dzemaili, Eren Derdiyok, Haris Seferovic
|Fildişi Sahili
|6
|Abdulkader Keita, Emmanuel Eboue, Didier Drogba, Jean Michael Seri, Wilfried Zaha, Serge Aurier
|Belçika
|5
|Mbo Mpenza, Jason Denayer, Luis Cavanda, Dries Mertens, Mitchy Batshuayi
|Nijerya
|5
|Dominic Iorfa, Henry Onyekuru, Valentine Ozornwafor, Jesse Sekidika, Oghenekaro Etebo
|İspanya
|5
|Albert Riera, Jose Rodrigues, Inaki Pena, Juan Mata, Angelino
|Bosna Hersek
|4
|Elvir Bolic, Elvir Balic, Zvjezdan Misimovic, Izet Hajrovic
|Kamerun
|4
|Rigobert Song, Alioum Saidou, Dany Nounkeu, Aurelien Chedjou
|Çekya
|4
|Pavel Horvath, Marek Heinz, Milan Baros, Tomas Ujfalusi
|İsveç
|4
|Roger Ljung, Tobias Linderoth, Johan Elmander, Jimmy Durmaz
|Uruguay
|4
|Andres Fleurquin, Fernando Muslera, Marcelo Saracchi, Lucas Torreira
|Demokratik Kongo Cumhuriyeti
|4
|Ali Lukunku, Shabani Nonda, Christian Luyindama, Cedric Bakambu
|Senegal
|3
|Mohamed Sarr, Badou Ndiaye, Mbaye Diagne
|Norveç
|3
|Martin Linnes, Omar Elabdellaoui, Fredrik Midtsjö
|Fas
|3
|Nordin Amrabat, Younes Belhanda, Hakim Ziyech
|Polonya
|2
|Roman Kosecki, Marek Godlewski
|Meksika
|2
|Sergio Almaguer, Giovani dos Santos
|İngiltere
|2
|Barry Venison, Mike Marsh
|Hırvatistan
|2
|Robert Spehar, Stjepan Tomas
|Gana
|2
|Richard Kingson, Ahmet Barusso
|Arnavutluk
|2
|Klodian Duro, Lorik Cana
|Avustralya
|2
|Harry Kewell, Lucas Neill
|Japonya
|2
|Junichi Inamoto, Yuto Nagatomo
|Cezayir
|2
|Ismael Bouzid, Sofiane Feghouli
|ABD
|2
|Brad Friedel, DeAndre Yedlin
|İtalya
|2
|Morgan de Sanctis, Nicolo Zaniolo
|Danimarka
|2
|Victor Nelsson, Mathias Ross
|Sırbistan
|1
|Sasa Ilic
|İran
|1
|Naser Sadeghi
|Surinam
|1
|Ulrich Watson
|Litvanya
|1
|Gintaras Stauce
|Zimbabve
|1
|Norman Mapeza
|Galler
|1
|Dean Saunders
|İsrail
|1
|Haim Revivo
|Kuzey Makedonya
|1
|Goran Pandev
|Yeşil Burun Adaları
|1
|Garry Rodrigues
|İzlanda
|1
|Kolbeinn Sigthorsson
|Yunanistan
|1
|Konstantinos Mitroglou
|Gabon
|1
|Mario Lemina
|Mısır
|1
|Mustafa Muhammed
|Şili
|1
|Erick Pulgar
|Avusturya
|1
|Yusuf Demir
|Kosova
|1
|Milot Rashica
|Kanada
|1
|Samuel Adekugbe
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