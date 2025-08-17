Milli Sporcular İskenderiye'de 6 Gümüş Madalya Kazandı - Son Dakika
Milli Sporcular İskenderiye'de 6 Gümüş Madalya Kazandı

17.08.2025 16:49
2025 U15 Dünya Tetratlon Şampiyonası'nda milli sporcular, bireysel ve takım yarışlarında başarı elde etti.

MISIR'ın İskenderiye kentinde düzenlenen 2025 U15 Dünya Tetratlon Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular; bireysel, takım ve bayrak yarışlarında elde ettikleri derecelerle toplamda 6 gümüş madalya kazandı.

Mısır'ın İskenderiye kentinde düzenlenen '2025 U15 Dünya Tetratlon Şampiyonası'nda Milli sporcu Elif Duman, bireysel yarışlarda gösterdiği üstün performansla dünya 2'ncisi oldu. Aynı başarıyı erkekler kategorisinde Mehmet Doruk Özkan tekrarlayarak dünya 2'nciliğini elde etti. Kadın Takımı ise (Aylin Yılmaz, Elif Duman, Nevra Fandaklı) dünya 2'ncisi olarak gümüş madalyaya uzandı. Erkek Takımı da (Mehmet Doruk Özkan, Serhan Efe Ucarı, Dağhan Emir Demiryürek) çıktığı mücadeleler sonrası dünya 2'ncisi oldu. Karışık Bayrak Takımı (Elif Duman – Mehmet Doruk Özkan) dünya 2'ncisi oldu. Erkek Bayrak Takımı ise (Mehmet Doruk Özkan – Serhan Efe Ucarı) güçlü performanslarıyla dünya 2'inciliğine ulaştı.

'4 SPORCUDAN FİNAL BAŞARISI'

Finallere yükselen milli sporcular şampiyonada önemli başarılar elde etti. Nevra Fandaklı bireysel yarışta dünya 4'üncüsü, Melis Tuğsem Erim ise dünya 10'uncusu oldu. Erkeklerde Serhan Efe Ucarı, finali dünya 6'ncısı olarak tamamlarken; Mehmet Doruk Özkan bireysel, takım ve bayrak dereceleriyle şampiyonanın en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

TÜRKİYE MODERN PENTATLON FEDERASYONU: ÜLKEMİZİ GURURLANDIRDILAR

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, sporcuların sahadaki disiplin ve azimleriyle modern pentatlonun geleceği için umut verdikleri vurgulanarak; "Gençlerimiz ülkemizi gururlandırdı, onların başarıları Türk pentatlonunun yükselişinin en güçlü göstergesi" ifadelerine yer verildi.

Desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ve Spor Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Veli Ozan Çakır'a teşekkür edildi.

Kaynak: DHA

İskenderiye, Mısır, Gümüş, Dünya, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
