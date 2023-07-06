Milli Takım'ın Arda paylaşımı ortalığı karıştırdı! - Son Dakika
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Milli Takım'ın Arda paylaşımı ortalığı karıştırdı!

06.07.2023 21:06

Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki yıldızı Arda Güler'in Real Madrid'e transferi büyük ses getirirken, Milli Takımlar'ın sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda Arda Güler'in Real Madrid'e transferi ve Türk futboluna katkısı vurgulanırken, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği kulüpleri de düzeltme yaparak paylaşıma tepki gösterdi.

Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki yıldızı Arda Güler'in Real Madrid'e transferi büyük ses getirirken, Milli Takımlar'ın sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

"ARDA'YA YENİ SERÜVENİNDE BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Atılan tweet'te, "Millî futbolcumuz Arda Güler, kariyerini gelecek sezondan itibaren Avrupa ve dünya futbolunun en büyük kulüplerinden Real Madrid'de sürdürecek. Arda'ya yeni serüveninde başarılar diliyor ve İspanya'daki performansıyla Türk futbolunun yüz akı olmasını temenni ediyoruz. Bu vesileyle, 18 yaşındaki millî futbolcumuzun gelişimine katkı sağlayan tüm teknik adamlara teşekkür ediyor, Arda'nın transferinin bütün genç Türk futbolculara ilham kaynağı olacağına yürekten inanıyoruz. Yolun açık olsun Arda!" ifadelerine yer verildi.

Milli Takım'ın Arda paylaşımı ortalığı karıştırdı! Fenerbahçe'nin yaptığı 'düzeltme'ye yanıt Gençlerbirliği'nden geldi

İLK DÜZELTME FENERBAHÇE'DEN

Yapılan paylaşımda "Fenerbahçe" ibaresinin yer almamasına ise Sarı-lacivertli kulüpten tepki gecikmedi. Paylaşımı alıntılayarak yeni bir not düşen Fenerbahçe kulübü, "Düzeltme: Fenerbahçe'nin ve Millî Takımın futbolcusu Arda Güler, kariyerini gelecek sezondan itibaren Avrupa ve dünya futbolunun en büyük kulüplerinden Real Madrid'de sürdürecek" ifadelerini kullandı.

Milli Takım'ın Arda paylaşımı ortalığı karıştırdı! Fenerbahçe'nin yaptığı 'düzeltme'ye yanıt Gençlerbirliği'nden geldi

GENÇLERBİRLİĞİ DE KAYITSIZ KALMADI

Yaşanan gelişme özellikle sosyal medyada büyük ses getirirken, bir düzeltme de Arda Güler'in eski takımı Gençlerbirliği'nden geldi. Fenerbahçe'nin paylaşımını alıntılayan Ankara kulübü, "Düzeltme: Gençlerbirliği'mizin alt yapısında yetişen, Fenerbahçe'nin ve Milli Takımın futbolcusu Arda Güler" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Milli Takım'ın Arda paylaşımı ortalığı karıştırdı! Fenerbahçe'nin yaptığı 'düzeltme'ye yanıt Gençlerbirliği'nden geldi

FOTOĞRAF DA PAYLAŞTILAR

Başkent ekibi paylaşıma Arda Güler'in Gençlerbirliği alt yapısında oynadığı döneme ait, İlhan Cavcav Tesisleri'nin önünde bulunduğu bir fotoğraf da iliştirdi.

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