Mor Menekşeler Türkiye Şampiyonu

VAN'ın Edremit ilçesindeki Mustafa Cengiz Ortaokulu'nda 11 yıl önce kurulan 'Mor Menekşeler Spor Kulübü' bünyesinde kurulan kriket takımı, bu yıl düzenlenen okullar arası kriket şampiyonasında küçük kızlarda Türkiye şampiyonu oldu. Küçük erkeklerde Türkiye 3'üncüsü olan kriket takımı, yıldız kız ve erkeklerde de takım halinde Türkiye 4'üncüsü olmayı başardı.

Erkek öğrencilerin kızlara yönelik, 'Futbol erkek işi', 'Kızlar futboldan ne anlar' gibi söylemlerine şahit olan Ali İhsan Özmen, 2014'te 'Mor Menekşeler Kız Futbol Takımı'nı kurdu. Edremit ilçesindeki Mustafa Cengiz Ortaokulu bünyesinde 11 yıl önce kurulan ve zamanla spor kulübüne dönüştürülen Mor Menekşeler Spor Kulübü, futboldaki başarısı kriket, atletizm, softbol, ragbi ve beyzbola da taşıdı. 2018'deki okullar arası müsabakalarda futbolda Türkiye ikinciliği elde eden Mor Menekşe Spor Kulübü, 2 yıl önce kurduğu kriket takımıyla da Afyonkarahisar'da düzenlenen ilk kriket şampiyonasına katıldı. Takım, yıldız kızlarda 2'nci, küçük kızlarda Türkiye 3'üncüsü olmayı başardı. Geçen yıl küçük erkeklerde Türkiye şampiyonu olan kriket takımı, bu yıl 20-31 Mayıs tarihleri arasında her kategoride 70 takımın katılımıyla düzenlenen Kriket Türkiye Şampiyonası'nda küçük kızlarda Türkiye şampiyonu oldu. Kriket takımı, aynı şampiyonada küçük erkeklerde Türkiye 3'üncüsü, yıldız kız ve erkeklerde de takım halinde Türkiye 4'üncüsü oldu. Mor Menekşeler Spor Kulübü ayrıca başka ilde düzenlenen softbol ve beyzbol şampiyonlarında takım halinde Türkiye 5'inciliği elde etti. Çevreleri tarafından artık ilgiyle takip edilip, takdir edilen Mor Menekşeler, önümüzdeki yıl düzenlenecek olan şampiyonalara halı sahada hazırlanmaya devam ediyor.

'KIZLARIN BAŞARISIYLA GURUR DUYUYORUM'

Okulun Beden Eğitim Öğretmeni ve Takım Antrenörü Özmen, kulüp bünyesinde farklı branşlarda 168 sporcularının olduğunu belirterek, "Mor Menekşeler Spor Kulübümüz, 2014 yılında futbolla başladı. Futbol alanında 3 ulusal derecemiz var. Daha sonra 'futboldan sonra başka branşlarda başarılı olabilir miyiz' diye bunun araştırmasını yaptık. Kriket branşını araştırdım ve çocuklara uygun olduğunu görüşüne vardık. Krikette bu yıl düzenlenen şampiyonada 4 takımımız, Türkiye derecesi elde etti. Sadece kriket değil, softbol ve beyzbolda bu yıl kuruldu. Küçük kızlar, küçük erkekler, yıldız kızlar ve yıldız erkekler kategorilerin her birinde 70 takım bu şampiyonaya katıldı. Küçük kızlarda kriket takımımız, Türkiye şampiyonu oldu. 20 ile 31 Mayıs tarihleri arasında Denizli'de düzenlenen Türkiye şampiyonasında Türkiye şampiyonu olan küçük kızlar kriket takımının bu başarısıyla gurur duyuyorum. Aynı şampiyonada küçük erkekler Türkiye 3'üncüsü, yıldız kız ve erkeklerde de takım halinde Türkiye 4'üncülüğü elde ettik" dedi.

'HEDEFİMİZ, MİLLİ TAKIMA SPORCU GÖNDERMEK'

Sporda asıl başarının kupa ve madalya olmadığını anlatan Özmen, "Asıl başarı, toplumun 'bunlar yapamaz, edemez' diyenlerin takımın omuz omuza durmasıdır. Küçük kız çocukları 'Siz çekilin, burası sizin yeriniz değil' diyenlere tepki olarak Türkiye şampiyonu olmaları, asıl başarıdır ve erkek çocuklarımızla dayanışma içerisinde mücadele sergilemesi bizim için asıl başarıdır. Eğer bir Vanlı kız çocuğunun elinde softbol ya da kriket sopasını milli takımda gördüğümüzde, o zaman başarıya ulaşmışız demektir. Hedefimiz, milli takıma sporcu gönderebilmek. Bizi mutlu edecek olan da budur. Bu konuda bizi destekleyen Van Valimiz Sayın Ozan Balcı'ya teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu konuda bizlerden desteklerini esirgemeyen okul müdürümüze de teşekkür ediyoruz. Topluma da bir mesajımız var. Bu hikaye sadece bizim çocukların hikayesi değil, bu ülkenin çocuklarının hikayesidir. Destek olunduğu sürece çok daha güzel başarılar elde edeceğimize inanıyoruz" diye konuştu.

'KRİKETTEN NE ANLARSINIZ DEDİLER, ŞAMPİYON OLDUK'

Kriket Takımı Kaptanı Sudenaz Adsız (12) ise bu spora ilk başladığında erkeklerin kendileriyle alay ettiğini ifade ederek, "'Kriketten ne anlarsınız' dediler. Bu yıl düzenlenen şampiyonada 70 takım arasında Türkiye şampiyonu olduk. Çok mutluyuz; hedefimiz, milli takıma seçilmek. Bunun için antrenmanlarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi.

'BU SPORA GİRMEMİZİ PEK İSTEMİYORLARDI'

Takımın 2'nci kaptanı 6'ncı sınıf öğrencisi Nuda Kaya da "2 yıldır kriket oynuyorum. Hedefim, milli takıma seçilmek. Bu yılki yarışmada Türkiye şampiyonu olduk. Ailemin çevresi, bu spora girmemizi pek istemiyordu, ama bu sporda başarılı olduğumuz için ailem artık karşı çıkmıyor. Bu konuda bize emekleri olan Ali İhsan hocama ve diğer hocalarıma çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.