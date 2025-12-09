Murat Sancak\'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı! Zora sokan "153 milyon euro" sorusu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen futbolda 'Bahis' ve 'Şike' soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında futbolcular, kulüp yöneticileri ve hakemlerin de bulunduğu 39 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden aralarında Metehan Baltacı, Murat Sancak, Alassane Ndao, Mert Hakan Yandaş, Ahmet Okatan, Mehmet Emin katipoğlu ve Ümit Kaya'nın da bulunduğu 29 kişi tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Öte yandan 10 şüpheli ise adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Tutuklama istemiyle sevk edilen Adana Demirspor Eski Başkanı Murat Sancak'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı.

SAVCILIK İFADESİNDE ÇARPICI DETAYLAR

Adana Demirspor Eski Başkanı Murat Sancak savcılıkta verdiği ifadesinde, "4 Temmuz 2018 ile 2024 yılları arasında Adana Demirspor kulübünde çeşitli aralıklarla başkan oldum. Bu süreç içerisinde Adana Demirspor Yatırımlar A.Ş'nin patronluğunu yaptım. Adana Demirspor tam tarihini hatırlamamakla birlikte 2021 yılında kongre kararı doğrultusunda şirketleşti ve oranın sahibi belirli aralıklarla bendim. Son 1 yıldır da oğlum şirket sahibi olarak görev almaktadır. Şu an yüzde 85 ortak olarak KECTECH şirketinde ortaklığım bulunmaktadır. Geçmiş dönemlerde de onlarca şirkette yönetim kurulu başkanlığım olmuştur. Sormuş olduğunuz Abdussamet Burak, Tolga Kalender, Yücel Gürol isimli şahısları Adana Demirspor'da oynamaları sebebiyle tanırım, Zorbay Küçük'ü hakem olması sebebiyle tanırım. Metin Korkmaz ise Adana Demirspor'da benim başkanlık yaptığım dönemde asbaşkandı. 1 dönem de başkan vekili olarak görev yaptı" şeklinde konuştu.

"ONYEKURU'YU TAKSİTLER HALİNDE SATIN ALDIK"

Adana Demirspor kulüp tarihinin en pahalı transferi olarak Onyekuru'nun bonservisinin alındığı ve bu transfer bedelinin hangi kişiler veya şirketler aracılığı ile nasıl şekilde yapıldığı sorulması üzerine Sancak, "Onyekuru'yu yanlış hatırlamıyorsam Olimpiakos takımından taksitler halinde satın almıştık. Ancak herhangi bir şekilde Olimpiakos kulübüne ödeme gerçekleştirmedik. Olimpiakos kulübü FIFA'ya başvurdu ancak başvuru şekli itibariyle transfer yasağı talep etmedi. Sadece ödemesini talep etti. Şu an transfer yasağı talep edip etmediğini bilmiyorum. Futbol kulüplerinde oyuncu satışı sonrası transfer bedeli ödememe gibi durumlar gayet olağan durumlardır" dedi.

"SADECE İMZA YETKİLİSİ ŞAHISLARLA İŞLEM YAPILMAKTADIR"

Faktoring şirketleriyle para transferi yapıldığı, bu sözleşmelerdeki iskonto ve faiz oranlarının piyasa koşullarına uygunluğu, kefalet veren kişiler, yönetim kurulu kararıyla temlik işlemlerinin yapılıp yapılmadığı ve söz konusu kaynağın hangi işlemlerde kullanıldığı sorulması üzerine Sancak, "Transfer ve futbolcu ödemelerinden doğan borçlardan dolayı faktöring şirketlerine başvurulmuştur. Adana Demirspor gibi birçok kulüp de faktöring şirketine başvurur. Başvurma sebebi ise devlet bankalarının Anadolu kulüplerine kredi imkanları sağlamaması nedeniyle kaynaklanmaktadır. Özel bankalar da futbol kulüplerine kredi vermemektedir. İskonto ve faiz oranları piyasa koşulları ile uyumludur. Kefalet olarak patron olduğum için kendim ya da A.Ş adına A.Ş'nin kefaleti ile imza atmaktaydım. A.Ş adına işlem yapmamın sebebi ise yönetim kurulu kararına ihtiyacımız yoktur. Sadece imza yetkilisi şahıslarla bu işlem yapılmaktadır. Bu da TTK'ya uygun bir prosedürdür. Yukarıda belirttiğim gibi bahse konu kaynaklar transfer ve futbolcu maaş ödemelerinden kaynaklanmaktadır" ifadelerini kullandı.

"BİZİM BAHSE KONU REKLAMLARLA ALAKAMIZ YOKTUR"

LED panolarda yasadışı bahis reklamı yayınlandığı için kulüp başkanının sevk edildiği; bu dönemde kulüpte görev alıp almadığı, reklam anlaşmasının kulübün bilgisi dahilinde olup olmadığı ve karşılığında herhangi bir menfaat sağlanıp sağlanmadığı sorulması üzerine Sancak, "Bu dönemde Adana Demirspor A.Ş'de resmi olarak görevli olup olmadığımı hatırlamıyorum. Bu dönemde oğlum kulüpte görevde olabilir ancak oğlum ile istişare etmek suretiyle birlikte karar veriyorduk. Hatta son sözü ben söylüyordum. Reklam panoları ile ilgili olaya ilişkin Adana stadını hem Adanaspor hem Adana Demirspor olarak maç başına İl Spor Müdürlüğünden kiralama yapmaktaydık. Reklam panoları ise İl Spor Müdürlüğüne aitti. Bizim kesinlikle bahse konu reklam ile alakamız yoktu. Yapılan bu sevk tamamen usule aykırıydı. Ancak buna rağmen ceza yedik. Tahkime gittiğimizde ceza kaldırıldı. Bu konuya ilişkin TFF başkan vekili ile görüşmüştüm. Kendisine sevk etmeye hakları olmadığını söylemiştim. Kendisi de bana tahkime gitmemiz gerektiğini söyledi" dedi.

"153 MİLYON EURO" SORULDU

Sancak'ın 2024 yılı Eylül ayında 'Adana Demirspor'a 153 milyon euro harcadım' şeklinde ifadeleri olduğu ve bahse konu para hareketinin akıbetinin ve nerelerde kullanıldığı soruldu. Sancak, "Adana Demirspor'a para yatırmışlığım olmuştur. Bahse konu söylemi söyledim ancak ne kadar yatırdığımı hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

"YASAL VEYA İLLEGAL BAHİS HESABIM YOKTUR"

Kripto varlık hizmet sağlayıcı 'Bitexen Teknoloji Anonim Şirketi' ile hesap hareketleri olduğu, hesap hareketlerinin nerelerde kullanıldığı sorulması üzerine Murat Sancak, "Kulübe gelir sağlama amacıyla kripto varlık alım satımı için anlaşıldı. Bunu Adana Demirspor'dan başka birçok kulüp farklı şirketler aracılığı ile gerçekleştirdi. Bitexen bizim aynı zamanda forma ve çorap sponsorumuzdu. Para transferleri fatura karşılığı şirket hesaplarından gerçekleşmiştir. Benim herhangi bir yasal veya illegal bahis sitesinde hesabım yoktur. Bugüne kadar da bahis oynamadım. Şike teklifi almadım ve şike teklifinde bulunmadım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Benim basın açıklamalarımdan anlaşılacağı üzere ben şikeye karşı bir insanım. Böyle bir soruşturma kapsamında karşınızda olmak üzüntü verici" dedi.