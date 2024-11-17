Nesine 3. Lig'de 11. hafta maçları sona erdi.
Bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup
Ergene Velimeşespor- Tokat Belediye Plevnespor: 0-1
Muşspor- Düzce Cam Düzcespor: 2-2
Anadolu Üniversitesi- Karşıyaka: 3-1
HG Hospital Kahramanmaraşspor-Bornova 1877: 1-1
Belediye Kütahyaspor-23 Elazığ FK: 1-3
Kırşehir Futbol-Kuşadasıspor: 2-3
2. Grup
Nevşehir Belediyespor-Etimesgut Belediyespor: 0-0
Adıyaman FK-Tire 2021: 1-2
Fatsa Belediyespor-Muğlaspor: 4-0
Uşakspor-Silivrispor: 6-0
Onuksports Kelkit Hürriyetspor-ETİ Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 1-1
3. Grup
Küçükçekmece Sinopspor- Ayvalıkgücü Belediyespor: 0-0
Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor- Yozgat Belediyesi Bozokspor: 2-1
Viranşehir Belediyespor- Bayburt Özel İdare: 2-2
Pazarspor-Osmaniyespor FK: 1-0
Çankayaspor-Çorluspor 1947: 0-0
Alanya 1221- Karabük İdmanyurdu: 1-1
4. Grup
Denizlispor-7 Eylül Turgutlu 1984: 0-4
Mardin 1969-Sebat Gençlikspor: 1-1
Niğde Belediyesispor- Kırıkkale FK: 0-2
Bursa Nilüfer-Kolibri Ağrı 1970: 1-1
Polatlı 1926- Büyükçekmece Tepecikspor: 1-1
Solwie Enerji Erciyes 38- Edirnespor: 1-0
Son Dakika › Spor › Nesine 3. Lig 11. Hafta Sonuçları - Son Dakika
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