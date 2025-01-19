Nesine 3. Lig'de 16. haftanın perdesi kapandı.
Gruplarda bugün yapılan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup
23 Elazığ FK- Artvin Hopaspor: 0-2
Kemerkent Bulvarspor-Bornova 1877 Sportif Faaliyetler: 2-0
Kırşehir Futbol- Karşıyaka: 0-4
Bursaspor- Düzce Cam Düzcespor: 0-0
Belediye Kütahyaspor- Tokat Belediye Plevnespor: 0-0
HG Hospital Kahramanmaraşspor-Muşspor: 1-3
Kuşadasıspor- Anadolu Üniversitesi: 0-2
2. Grup
Muğlaspor-Yurt Et Amasyaspor: 1-1
Onuksports Kelkit Hürriyetspor-Tire 2021 FK: 0-1
Uşakspor-Etimesgut Belediyespor: 1-1
Fatsa Belediyespor- Balıkesirspor: 0-3
T. Metal 1963-Beykoz İshaklıspor: 2-1
İnegöl Kafkasspor- Nevşehir Belediyespor: 1-0
Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor- Adıyaman FK: 1-1
3. Grup
Çorluspor 1947- Bayburt Özel İdarespor: 2-1
Alanya 1221- Yozgat Belediyesi Bozokspor: 2-1
Çankayaspor-1923 Mustafakemalpaşaspor: 2-0
Aliağa Futbol- Ayvalıkgücü Belediyespor: 1-0
Pazarspor- Küçükçekmece Sinopspor: 1-3
Viranşehir Belediyespor-10 Numara Sportif Efeler 09: 1-0
Karabük İdmanyurdu- Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor: 1-2
4. Grup
Kolibri Ağrı 1970-Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor: 0-0
Büyükçekmece Tepecikspor- Kırıkkale FK: 0-2
Solwie Enerji Erciyes 38-Zonguldakspor: 0-1
Polatlı 1926-Sebat Gençlikspor: 2-2
Niğde Belediyespor- Mardin 1969: 0-2
Edirnespor- Orduspor 1967: 0-4
Son Dakika › Spor › Nesine 3. Lig 16. Hafta Sonuçları - Son Dakika
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