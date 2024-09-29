Nesine 3. Lig 4. Hafta Sonuçları

Nesine 3. Lig'de 4. hafta, bugün yapılan maçlarla sona erdi.
Müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup
23 Elazığ FK- Düzce Cam Düzcespor: 0-0
Artvin Hopaspor- Karşıyaka: 0-3
Silifke Belediyespor- Kahramanmaraşspor: 3-1
Kırşehir FK-Ergene Velimeşespor: 0-0
Kemerkent Bulvarspor- Tokat Belediye Plevnespor: 0-0
Kuşadasıspor-Bornova 1877: 2-3
Belediye Kütahyaspor- Anadolu Üniversitesi: 2-1
Bursaspor-Muşspor: 0-0
2. Grup
Fatsa Belediyespor- Adıyaman FK: 1-3
Onuksports Kelkit Hürriyetspor-Beykoz İshaklıspor: 0-2
Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Smart Holding AŞ Çayelispor: 1-1
Amasyaspor-Tire 2021 FK: 1-1
Türk Metal 1963 Spor- İnegöl Kafkasspor: 2-0
Uşakspor- Nevşehir Belediyespor: 3-0
Muğlaspor-Etimesgut Belediyespor: 0-0
Silivrispor- Balıkesirspor: 1-2
3. Grup
Pazarspor-Viranşehir Belediyespor: 5-0
Osmaniyespor- Yozgat Belediyesi Bozokspor: 3-0
Çorluspor 1947-Alvalıkgücü Belediyespor: 0-2
Karabük İdmanyurdu- Bayburt Özel İdarespor: 0-0
52 Orduspor FK-1923 Mustafakemalpaşaspor: 0-1
4. Grup
Kolibri Ağrı 1970-Sebat Gençlikspor: 0-1
Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Zonguldakspor: 1-1
Erciyes 38 Futbol- Denizlispor: 2-2
Edirnespor- Kırıkkale FK: 2-1
İzmir Çoruhlu FK- Niğde Belediyespor: 2-2
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