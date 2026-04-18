Nesine 3. Lig'de Normal Sezon Sona Erdi

3. Grup

Nesine 3. Lig 2. Grup'ta sezonu lider tamamlayan Sebat Gençlikspor, şampiyonluğa ulaşarak adını 2. Lig'e yazdırdı.

Tamamlanan normal sezonun ardından 52 Orduspor FK, Karadeniz Ereğli Belediyespor, Yozgat Belediyesi Bozokspor ve Fatsa Belediyespor, play-off oynayacak.

Artvin Hopaspor, 1926 Bulancakspor, Çayelispor ve Giresunspor ise BAL'a geriledi.

Grupta puan durumu şu şekilde:

TAKIMLAR O G B M A Y AV P 1.SEBAT GENÇLİKSPOR 30 20 7 3 56 23 33 67 2.52 ORDUSPOR FK 30 18 4 8 68 30 38 58 3.KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYESPOR 30 16 9 5 44 29 15 57 4.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOKSPOR 30 17 6 7 58 27 31 57 5.FATSA BELEDİYESPOR 30 15 4 11 40 32 8 49 6.TCH GROUP ZONGULDAKSPOR 30 13 7 10 48 30 18 46 7.PAZARSPOR 30 11 10 9 29 31 -2 43 8.KARABÜK İDMANYURDU 30 12 5 13 32 47 -15 41 9.DÜZCE CAM DÜZCESPOR 30 11 7 12 30 36 -6 40 10.TOKAT BELEDİYESPOR 30 10 6 14 31 38 -7 36 11.ORDUSPOR 1967 30 9 7 14 35 51 -16 34 12.AMASYASPOR FK 30 9 6 15 28 40 -12 33 13.ARTVİN HOPASPOR 30 9 5 16 39 50 -11 32 14.1926 BULANCAKSPOR 30 8 5 17 30 60 -30 29 15.ÇAYELİSPOR 30 5 9 16 25 46 -21 24 16.GİRESUNSPOR 30 4 9 17 21 44 -23 21

4. Grup

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta ise son maçını yarın yapacak Kütahyaspor, şampiyonluğuna ulaştı.

Bir maç hariç sona eren normal sezonun ardından Eskişehirspor, Karşıyaka, Ayvalıkgüvü Belediyespor ve NEV Sağlık Grubu Balıkesirspor, play-off'ta mücadele edecek.

İzmir Çoruhlu FK, Afyonspor, Bornova 1877 ve Nazillispor, BAL'a düştü.

Grubun son maçında yarın hiçbir iddiası bulunmayan Söke 1970, şampiyonluğunu garantileyen Kütahyaspor'u ağırlayacak.

Grupta puan durumu şöyle:

TAKIMLAR O G B M A Y AV P 1.KÜTAHYASPOR 29 24 3 2 69 17 52 75 2.ESKİŞEHİRSPOR 30 22 5 3 74 18 56 71 3.KARŞIYAKA 30 20 7 3 64 19 45 67 4.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR 30 18 5 7 59 27 32 59 5.NEV SAĞLIK GRUBU BALIKESİRSPOR 30 17 7 6 59 24 35 58 6.OKTAŞ UŞAKSPOR 30 15 3 12 35 35 0 48 7.DENİZLİ İDMANYURDU 1959 30 14 5 11 37 33 4 47 8.ALANYA 1221 30 10 8 12 28 33 -5 38 9.TİRE 2021 30 10 7 13 47 39 8 37 10.ESKİŞEHİR ANADOLUSPOR 30 9 8 13 44 42 2 35 11.SÖKE 1970 29 9 5 15 38 43 -5 32 12.ALTAY 30 9 7 14 29 41 -12 28 13.İZMİR ÇORUHLU FK 30 6 5 19 28 66 -38 23 14.AFYONSPOR 30 5 7 18 31 61 -30 22 15.BORNOVA 1877 30 5 6 19 35 68 -33 21 16.NAZİLLİSPOR 30 0 4 26 7 118 -111 1 Not: Altay'ın 6, Nazillispor'un 3 puanı silinmiştir. Not: Altay'ın 6, Nazillispor'un 3 puanı silinmiştir.

Kaynak: AA