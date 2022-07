SPOR Nuri Şahin: Laf olsun diye hocalık yapacak kadar zekasız değilim

Nuri Şahin: Laf olsun diye hocalık yapacak kadar zekasız değilim

Adem AKALAN - Mesut MADAN/ BURDUR, (DHA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un futbol sorumlusu Nuri Şahin, Türk futbolunun en büyük sorununun istikrar olduğunu belirterek, sadece laf olsun diye hocalık yapacak kadar da zekasız olmadığını dile getirdi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, Burdur'da basın mensuplarıyla bir araya gelerek soruları yanıtladı. Burdur'daki kamplarının bugün sona ereceğini dile getiren Nuri Şahin, "Bodrumspor maçının ardından kampı tamamlayacağız. İnşallah kazasız, sakatlıksız bir şekilde tamamlarız. Çok önemsediğimiz bir maç. Kampın sonunu güzel bitirmek ve sakatlıksız tamamlamak amacındayız. Çok iyi bir kamp geçirdik. Genel ağırlık olarak ofansif çalıştık. Defansif çalışmaları ikinci kampımıza bıraktık. Yeni oyuncularımızla oyunumuzu daha da geliştirmek için çalışmalar yaptık. Fiziksel olarak yüklendik" dedi.

"DOĞUKAN BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Doğukan Sinik'in kendisi için çok önemli olduğunu belirten Şahin, "Allah yolunu açık etsin. Ben Doğukan'ın sadece takım arkadaşlığını yapmadım, hem ağabeyliğini hem de hocalığını yaptım. Ben Doğukan'a çok inanıyorum. Zor günlerinde her zaman yanında olacağımı biliyor. Oralarda kendisini gösterip daha da yükseklere çıkacağına eminim. Doğukan çok kaliteli bir oyuncu. Bunu da yavaş yavaş görmeye başladı. Ben Doğukan'ı zirvelerde görmek isterim. İnşallah durmaz" dedi.

"BAŞARININ GELECEĞİNDEN EMİNDİK"

Göreve başladıklarında alınan skorların fena olmadığını, daha sonra 8 maçlık yenilgi serisi yakaladıklarını söyleyen Nuri Şahin, "8 maçlık bir serüven geçirdik. Futbolun içinde olan, Türkiye'de olağan dışı karşılanmayan bir süreç yaşadık. Normalde Türkiye'de 8 maç kazanmadığınız veya kaybettiğiniz zaman çoğunlukla değişiklikler oluyor. Biz kulüp olarak, hocalar olarak, futbolcular olarak hiçbir zaman öyle bir şey hissetmedik. Bizim antrenmanlarda gördüklerimiz başarının geleceğini gösteriyordu. Bunu herkes hissediyordu. 8 haftalık süreçte takım içinden aldığımız mesajlar da çok iyiydi. 8 haftayı nasıl geçirdiysek 16 haftayı da aynı şekilde geçirdik. Ama o geride kaldı. O seriyi, o rekorları kimse bizden alamaz. Yaşadık. Bir gün hocalığı bıraktığımda her zaman çok güzel anı olarak hatırlayacağım" şeklinde konuştu.

"OYUNU DOMİNE EDEN BİR TAKIM OLMAK İSTİYORUZ"

Hedef koymanın yanlış olacağına dikkat çeken Şahin "Ligimizde çok kaliteli takımlar var. Bizim her maça kazanmak içim çıkacağımızın garantisini verebilirim. Taraftarlarımıza, kulübümüze, sevenlerimize, sevmeyenlerimize bu sözü verebilirim. Biz oyunumuzu geliştirmek istiyoruz. Daha oyunu domine eden bir takım olmak istiyoruz. Nereye gidersek gidelim, Antalya'da olsun veya olmasın her maçta 3 puan için sahaya çıkacağız" dedi.

"KOYU BİR DORTMUND TARAFTARIYIM"

8 maçlık seride hiç olumsuz bir görüntü verdiğini düşünmediğini kaydeden Şahin, "Kendime çok güveniyorum. Bu işi de çok iyi yapabileceğimizden ekip olarak eminim. Gönül ister ki bir gün Avrupa maçımızı orada oynayalım. Rakip olalım. Şimdilik hazırlık maçında karşılaşacağız. Bunu her zaman söylüyorum, söylemekten de sıkılmıyorum. Türkiye'de büyüyen çocuklar nasıl Antalyaspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor taraftarı ise ben de Borussia Dortmund ile büyümüş bir insanım. Borussia Dortmund'un benim için yeri çok çok farklı. Ben bir taraftarım. Çok çok şanslı bir insanım. Hem taraftarı olup hem de kaptanlığını yapmış, şampiyonluklar yaşamış bir insanım. Orası benim her zaman evim olacak. Oraya dönmek, takım arkadaşlarımı, çalışanları yöneticileri görmek güzel olacak. Bence bizim takımımız için ve özellikle genç arkadaşlarımız için çok güzel bir tecrübe olacağını düşünüyorum" dedi.

"YAPILAN TRANSFERLERDEN MEMNUNUM"

Şu ana kadar yapılan transferlerden çok memnun olduğunu belirten Nuri Şahin, "Ben bu konuda başkanımıza ve yöneticilerimize çok teşekkür ederim. Benim özellikle ilk istediğim transferleri çok erken yaptılar. Alperen, Soner ve Ömer Toprak transferini en kısa zamanda bitirmemiz gerektiğinden emindim. Çünkü başka takımların da listelerindeydi. Sağ olsunlar tercihlerini Antalyaspor'dan yana kullandılar. Genç Devran'ı aldık. Genç ve gelişmeye açık bir çocuk. U18 milli takımı oyuncusu" diye konuştu.

"KANAT OYUNCUSU ALACAĞIZ"

Kanat oyuncularını kaybettiklerini ve bir kanat oyuncusu alacaklarına dikkat çeken Nuri Şahin, "Doğukan'ı kaybettik. Ndao'nun da kiralık süreci bitti. Biz kanat oyuncusu alacağız. Bunda hem fikiriz. Ama kulübümüzün şartlarına uygun bir şekilde transfer yapmaktan yanayız. Sadece transfer yapmak için transfer yapmak istemiyorum. Her hoca ister takımı ilk günden hazır olsun. Ama futbolun içinden gelen birisi olarak ne kadar zor olduğunu ve kolay olmadığını biliyorum. En doğru kararı vermek istiyoruz" dedi.

"WRIGHT BİZİ İSTİYOR, BİZ DE ONU"

Haji Wright ile ilgili görüşmelerin devam ettiğine vurgu yapan Şahin, "Bu saklanacak bir durum değil. Biz Haji Wright'ı istiyoruz, Haji Wright bizi istiyor. İnşallah en kısa zamanda biter. Burada Haji Wrigh'ta ayrı bir paragraf açmak istiyorum. İnanılmaz bir duruş sergiledi. İnanılmaz bir karakter sergiledi. İlk devre ben hoca olduğumda oynayamayan bir oyuncuydu. Belki bana da gönül koyabilirdi. Forma şansı bekledi, formayı kaptı ondan sonra da yoluna dolu dizgin devam etti. Biz de onunla devam etmek istediğimizi söyledik. Çocuk hiç bir zaman bize karşı farklı, başka tarafa farklı konuşmadı. Her zaman burada kalmak istediğini söyledi" diye konuştu.

"GALATASARAY İLE SEZONU AÇIP KAPATMAK ÖNEMLİ DEĞİL"

Yeni sezona Galatasaray ile yapacakları maçla başlayacaklarını ifade eden Şahin, fikstür konusunda görüşlerini belirtti. Nuri Şahin, "Fikstür çekilince başkanımızla konuştuğumuzda 'Fikstür çok iyi rahat ol' dedi. Ben de 'Ben rahatım başkanım' dedim. Başkan da 'Ben korkarsın zannettim' dedi. Bence fikstür çok iyi. Hepsiyle zaten oynayacağız. Benim için en önemlisi sezonu içeride açmaktı. Beraber çok iyi hazırlanıp Galatasaray'ı yenmeye çalışacağız" diye konuştu.

"FUTBOL TARAFTARSIZ GÜZEL OLMUYOR"

İşini iyi yaparak insanları stadyuma çekebileceklerine dikkat çeken Nuri Şahin, "Ne kadar samimi, ne kadar doğru ve ne kadar sevgiyle yaklaşırsak bence bu da insanlar tarafından onore edilecektir. Üstüne bir de güzel futbol ve skor gelince insanların ilgisi artacaktır. Ben 9'uncu ligde de antrenörlük yaptım. Biz işimizi iyi yapalım insanlar gelir dedim. Aynısı Antalya'da da oldu. Antalya bir futbol şehri. İnsanlar bunun farkında değil ama Antalya gayet müsait futbol şehri olmaya. Ben stadyumu dolu görmeyi isterim çünkü futbol taraftarsız güzel olmuyor" dedi.

"KARİYERİMİN EN ÖNEMLİ MAÇINDA ERDİLMAN'A GÖREV VERDİM"

Altyapıdan oyuncular çıktığını dile getiren futbol sorumlusu Şahin, "Mustafa Erdilman'a belki kariyerimin en önemli maçında görev verdim. Erdilman'ın belki çekineceği yerde ona penaltı atma şansı verdim. Kaçırdı ama canı sağ olsun. Bir kere bile kızmadım. Ben sadece Nuri Şahin gençleri oynatıyor diye forma şansı vermem. Çünkü kimse bize öyle forma vermedi. Forma aslanın ağzında, alacaklar. Onlar oynarsa ve formayı alırsa ben gurur duyarım. Onlara alabilmeleri için elimizden gelen yardımı yapıyoruz. Gerisi onların elinde, savaştıkları kişilerin isimleri ortada. Onlardan iyi olurlarsa onlara forma verebilirim" şeklinde konuştu.

"EVİMİZDEKİ KAYSERİSPOR MAÇINA ÇOK ÜZÜLMÜŞTÜM"

Teknik direktör olduktan sonra en üzüldüğü maç sorusuna Şahin, geçtiğimiz sezonun ikinci devresinde oynanan, Antalya'da 1-1 berabere biten Kayserispor maçı olduğunu söyledi. Şahin, "İçeride oynadığımız Kayserispor maçında daha erken bir çözüm bulabilirdim. Çözümü bulmam zaman aldı. 60-65'inci dakikalarda oturdu oyun kafama. Beklediğimizden farklı oynadılar. Bazen 6'lı savunma yaptılar. O maça üzülmüştüm" diye konuştu.

"ANTALYASPOR'DA ÇOK MUTLUYUM"

Çalışma ortamının sağlıklı olması gerektiğine vurgu yapan Nuri Şahin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Benim çok güzel futbolculuk kariyerim oldu. Finansal açıdan, rahat konumdayım. Bu işi yapma nedenim br şeyler kazanmak, kupalar almak. Gençleri oynatmak. İnsanlara dokunmak. Benim e hedeflerim var. Kimseyle yarış içerisinde değilim. Ondan iyi hoca olacağım diye değil. Ben olabileceğim en iyi hoca olmak istiyorum. Ben Allah izin verirse Borussia Dortmund'a bir gün, bir maç olsa bile sol tarafımda 'Sarı duvar' ile birlikte orada bulunmak istiyorum. Ben Antalyaspor'da çok mutluyum. Laf olsun diye söylemiyorum. Şu anki çalışma ortamım çok sağlıklı. Baskısız, herkes bana çok güveniyor. Böyle devam ettikçe ben mutluyum."

"ANTALYASPOR'UN HOCASI OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM"

Galatasaray'dan bir teklif gelip gelmediği sorusuna Nuri Şahin, "Şu anda Galatasaray'da Okan Buruk ağabey var. Ben onun adına çok çok mutlu oldum. Benim için çok değerli ve güzel bir insan. Oğlunun da en büyük hayali oydu. Ben Antalyaspor'un hocasıyım. Bundan da gurur duyuyorum. Gerçekten aklımdan şurayı burayı konuşayım hiç bir zaman geçmedi. Galatasaray çok büyük bir kulüp, bir camia ve saygı duyuyorum. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a da saygı duyuyorum. Ben oturup da şuradan teklif geldi diye konuşmam. Beni isteyen varsa kulübümle görüşür. Ben şu anda çok mutluyum. Ben spekülasyona da girmek istemiyorum. Takımımı sezona en iyi şekilde hazırlamak istiyorum. Her Türk kulübünün başarılı olmasını diliyorum" karşılığını verdi.

"AVRUPA İLE MAKAS AÇILDI

Avrupa ile makasın açıldığını dile getiren Şahin, "Transfer piyasası başlıyor, yavaş yavaş paralar akmaya başlıyor. Transfer dönemindeki büyük paralar İngiltere, İspanya, Almanya'daki paralar Türkiye pazarına girdiği zaman biz farklı bir seviyeye çıkabiliriz ya da altyapımıza önem verirsek ve sabırlı olursak. Bence bizim Türk futbolumuzda en büyük sorun sabır. Sabırlı olursak bir beklenti içinde olmazsak 5 sene, 10 sene Türk futbolu bir şekilde Avrupa'da yer edinebilir. Başarılı olan takımlarımıza baktığımızda istikrarlı bir şekilde Avrupa'da oynamışlar. Bir sene gitmişler grup aşamasında elenmişler. Ondan sonra çeyrek finalde olmuşlar, belki yarı finalde olmuşlar. Finalde olmuşlar. Avrupa Kupası alan takımlarımız var. İstikrar konusunda sıkıntımız var açıkçası. Onu halledersek Türk futbolu Avrupa'da yer edinebilir" dedi.

"ÇOK GOL ATAN BİR ANTALYASPOR BEKLİYORUM"

Kampı iki etaba ayırdıklarını kaydeden Şahin, "Şu anda defansif anlamda hiç çalışmadık. Geçmişte beraber çalıştığım hocalardan aldıklarımla beraber benim düşüncem en iyisi ikiye ayırmaktı. İlk iki haftada hem fiziksel anlamda çalışmayı ve ofansif anlamda prensiplerimizi yerleştirmeyi Soner için, Alperen için, Ömer için, Devran için önemliydi. Geçen seneki maçlarımızı analiz etmek. Bu anlamda çalıştık. Şu anda lig başlasa defansif anlamda hazır değiliz ama bunun bilincindeyiz. Ben oyunculara da aynısını söyledim. Defansif anlamda her hatayı şu anda kabul ederim. Ama ofansif anlamda iki haftadır çalıştığımızı görmek istiyorum bugün sahada. Bundan da eminim takım o konuda hazır ve üzerine koya koya gidiyor. Çok baskılı, önde oynayan, topu domine eden, çok gol atan bir Antalyaspor bekliyorum" dedi.

'Yenilmezlik serisi baskı yaratıyor mu' şeklindeki soruya Nuri Şahin, "Eski bir hocam vardı. 'Maç kazandıkça boyun uzar' derdi. Gerçekten kendimize güvenimiz anlamında boyumuz uzun ama ayaklarımız yere basıyor. Bizim üzerimizde hiç bir baskı olmadı. Onun rekorunu kırayım, bunun rekorunu kırayım, şunu istiyorum, bunu istiyorum. Ben takımıma şunu söylüyorum 'Biz başarılı olursak zaten rekorların hepsi gelecektir. Rahat olun. 8 maçlık sürede de çok baskı olmadı açıkçası. 16 maçlık kaybetmediğimiz serüvende de. Kendimize güveniyoruz. Oyuncularım kendine çok güveniyor. Takımımıza çok güveniyoruz" karşılığını verdi.

"TÜRK FUTBOLUNDA İSTİKRAR YOK"

Türk futbolunun sorununun istikrar olduğunu söyleyen Şahin, şöyle devam etti:

"Bu görevde olan insanlar da onun analizini yapıyordur. Her zaman hiç çekinmeden söylüyorum Türk futbolunda istikrar yok. Bu çok açık ve bunu yanlış anlamasın hiç kimse. Ben kimseyi eleştirmek için söylemiyorum bunu. Bu gözle görülür bir şey. Türk futbolunda, Türk kulüplerinde milli takım bazında, sadece A milli takım bazında değil, genç milli takım bazında da biz günlük zaferlerle mutlu olan bir insan topluluğuyuz. Maç kazanıyorsun en iyisisin. Maç kaybediyorsun en kötüsüsün. Böyle bir dünya yok. Dün yanlış hatırlamıyorsam Ozan Tufan'ın bir röportajını izledim, 'Bana kilo vermemi söylediler ondan sonra Beşiktaş maçında gol attım. Aferin Ozan sen en iyisisin' diye bir şey söyledi yanlış hatırlamıyorsam. Konu oraya geliyor. Biz Hırvatistan'ı yendik. Herkes inanılmaz sevindi. Biz şöyleyiz, biz böyleyiz, gideriz geliriz. İzlanda geldi. İzlanda'ya 3-0 yenildik. Siz çok kötüsünüz. Şöyleydi, böyleydi. İstikrar. Türk futbolu için en önemlisi turnuvaların hepsine katılmamız lazım. Türk milli takımı her turnuvaya katılırsa gruptan elense bile, beş turnuvada üst üste elense bile 6'ncı, 7'nci turnuvada gruptan çıkacaktır. Ama biz her 8, 10, 12 seneye bir turnuvaya katılırsak istikrar yakalamamız imkansız. Son Avrupa şampiyonasına baktığınız zaman sadece Hakan Çalhanoğlu, Ozan Tufan ve Burak Yılmaz vardı galiba önceden turnuva görmüş oyuncular. Şimdi bu oyuncuları eleştiremeyiz. Çünkü ilk defa o sahneye çıkıyorlar. Tüm dünya sizi izliyor. İlk defa böyle bir tribün önünde oynuyorsun, çok farklı hisler yaşıyorsun. O yüzden bir turnuva sonra daha iyi olacaktır. Daha sonraki turnuvalara daha da rahat gideceklerdir."

"SADECE LAF OLSUN DİYE HOCALIK YAPACAK KADAR ZEKASIZ DEĞİLİM"

Teknik direktör olarak hiç bir zaman şüphesi olmadığına dikkat çeken Şahin, "Olsa zaten bu işi kabul etmezdim. Bu çok basit yani kendime güvenmesem, sadece laf olsun diye hocalık yapacak kadar da zekasız değilim galiba. Attığım adımları düşünerek, bilinçli atmaya gayret gösteren bir insanım. Sevgi, saygı, çok çalışmak. Allah da yüzümüze baktı. Skorlar geldi" diye konuştu.

"DOĞRU YABANCIYA KAPIMIZ AÇIK"

Doğru yabancı gelecekse kapılarının açık olduğunu söyleyen Şahin, "Kulüpler ve hocalar olarak bize çok sorumluluk düşüyor. Transfer yapmak için yabancı transferi yapacaksak yapma. Bunun ırkçılıkla ve dışlamakla alakası yok. Bir Luiz Adriona benim takımıma gelip, antrenmandan bir saat önce çalışma yapıyorsa ve Gökdeniz de ondan örnek alıp antrenmandan bir saat önce çalışma yapacaksa böyle futbolculara kapımız açık. Gelip son vurgunu yapayım, oynatırlarsa oynatırlar, oynatmazlarsa paramı alırım gibi oyunculara karşıyım. Burada bize çok büyük görev düşüyor. Yabancı- Türk oyuncu olarak ayırmak doğru olmaz. İyi kötü oyuncu vardır. Eğer Fernando gibi oyuncular gibi gelip seviyeyi artıracaksa, bakın Fernando Muslera, Galatasaray'da yetişen bütün kaleciler için örnek kaleci. Bunun gibi oyuncular gelecekse gelsin" dedi.