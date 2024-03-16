Odunpazarı Kadın Hentbol Takımı 1. Lige yükseldi - Son Dakika
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Odunpazarı Kadın Hentbol Takımı 1. Lige yükseldi

Odunpazarı Kadın Hentbol Takımı 1. Lige yükseldi

Rize'de düzenlenen Türkiye Kadınlar Hentbol 2'inci Ligi Playoff maçlarını başarıyla tamamlayan Odunpazarı Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı 1'inci Lige yükseldi.

16.03.2024 20:35  Güncelleme: 20:39
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Rize'de düzenlenen Türkiye Kadınlar Hentbol 2'inci Ligi Playoff maçlarını başarıyla tamamlayan Odunpazarı Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı 1'inci Lige yükseldi.

Türkiye Kadınlar Hentbol 2'inci Ligi'nde mücadele eden Odunpazarı Gençlik ve Spor Kulübü, Rize'de düzenlenen playoff maçlarını başarıyla tamamladı ve 1'inci Lige yükseldi. Playoff ilk maçında Konya Ahmet Yesevi ile karşılaşan Odunpazarı, sahadan 38-33 mağlup ayrıldı. İkinci maçta Yenimahalle'yi 35-28, üçüncü maçta da Elazığ'ı 34-16 yenen Odunpazarı Kadın Hentbol Takımı, averaj ile grubu lider tamamladı.

Final Four'da hedef şampiyonluk

1'inci Lige yükselmeyi başaran Odunpazarı, 23-24 Mart'ta gerçekleştirilecek Final Four müsabakalarında şampiyonluk için mücadele edecek. Final Four maçlarında Tekirdağ Cezaevi S.K., Kepez Belediye, On Otomasyon Defne takımları ile karşılaşacak olan Odunpazarı, bu maçları başarıyla tamamlarsa şampiyonluğunu ilan edecek. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Odunpazarı Kadın Hentbol Takımı 1. Lige yükseldi - Son Dakika

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