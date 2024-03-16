Odunpazarı Kadın Hentbol Takımı 1. Lige yükseldi

Rize'de düzenlenen Türkiye Kadınlar Hentbol 2'inci Ligi Playoff maçlarını başarıyla tamamlayan Odunpazarı Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı 1'inci Lige yükseldi.
Türkiye Kadınlar Hentbol 2'inci Ligi'nde mücadele eden Odunpazarı Gençlik ve Spor Kulübü, Rize'de düzenlenen playoff maçlarını başarıyla tamamladı ve 1'inci Lige yükseldi. Playoff ilk maçında Konya Ahmet Yesevi ile karşılaşan Odunpazarı, sahadan 38-33 mağlup ayrıldı. İkinci maçta Yenimahalle'yi 35-28, üçüncü maçta da Elazığ'ı 34-16 yenen Odunpazarı Kadın Hentbol Takımı, averaj ile grubu lider tamamladı.
Final Four'da hedef şampiyonluk
1'inci Lige yükselmeyi başaran Odunpazarı, 23-24 Mart'ta gerçekleştirilecek Final Four müsabakalarında şampiyonluk için mücadele edecek. Final Four maçlarında Tekirdağ Cezaevi S.K., Kepez Belediye, On Otomasyon Defne takımları ile karşılaşacak olan Odunpazarı, bu maçları başarıyla tamamlarsa şampiyonluğunu ilan edecek. - ESKİŞEHİR
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bahçelievler'de düzenlenen iftar programına katılarak, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Bahçelievler'e yaptığı hizmetleri ve Türkiye'de yaşanan spor devrimini vurguladı. Programa Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ve çok sayıda vatandaş da katıldı.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Beşiktaş-Bitexen Antalyaspor maçının ilk yarısını konuk ekip 2-0 önde tamamladı. Antalyaspor'un gollerini Bünyamin Balcı ve Buksa attı.
Çorum FK Teknik Sorumlusu Ziya Akçeken, Manisa FK maçının ardından, "Her maça en iyi şekilde hazırlanıp play-off potasında kalarak hedefimize ulaşmak istiyoruz" dedi. Akçeken, maçta geriye düştükten sonra takımın mücadeleci oyununu ve galibiyeti değerlendirdi. Ayrıca, kalan maçlara en iyi şekilde hazırlanacaklarını ve play-off'taki yerlerini garantilemek istediklerini belirtti.
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Osasuna maçında Arda Güler'in direkten dönen şutunu büyük bir yetenek olarak değerlendirdi. Yıldız futbolcuyu öve öve bitiremeyen Ancelotti, "Sadece büyük bir yetenek böyle bir şeyi yapabilir. Gol atamaması önemli değil. Bizim için bu gol" dedi.
La Liga'da Osasuna deplasmanından 4-2'lik galibiyetle ayrılan Real Madrid, liderliğini devam ettirdi. Arda Güler'in son dakikalarda direğe takılan şutuyla yakaladığı gol fırsatı ise sonuç vermedi.
Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Mislav Orsic, yarın oynanacak Fenerbahçe maçında kazanmayı umduğunu belirtti. Orsic, geçen yıl yaşadığı sakatlık sonrası takıma geri dönmekten mutluluk duyduğunu ve hedeflerine ulaşmak için takıma yardımcı olmayı umduğunu ifade etti.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Bünyamin Balcı ve Adam Buksa'nın attığı gollerle Antalyaspor öne geçti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Çağdaş Bodrumspor, evinde karşılaştığı Pınar Karşıyaka'ya 98-97'lik skorla mağlup oldu. Maçın sonucunda Pınar Karşıyaka, 1 sayı farkla galip geldi.
Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Çorum FK maçının ardından yaptığı açıklamada, ülkemizde futbolun sahada oynanan oyunu içerideki futbolcuların belirlemesi gerektiğini söyledi. Dalcı, hakem kararlarını eleştirerek, maçı yöneten ve VAR'daki hakemlerin skorun bu şekilde bitmesinin nedeni olduğunu düşündüğünü ifade etti.
Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor'u konuk ettiği maça son maçına göre 5 değişiklikle sahaya çıktı. Teknik direktör Fernando Santos, oyuncuların performansını değerlendirerek kadroda değişiklikler yaptı. Ayrıca, Beşiktaşlı futbolcular epilepsi hastalarına destek olmak amacıyla mor gözlüklerle sahaya çıktı.
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