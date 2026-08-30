Okan Buruk: Ligin Lideriyiz, Hedefimiz Sezon Sonuna Kadar Devam Etmek

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Göztepe galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "İyi bir kadroya, iyi bir oyuncu grubuna sahibiz. Her maçta yüzde 100'ümüzü oynamaya çalışıyoruz. Bu akşam itibarıyla ligin lideriyiz. Bunu da sezon sonuna kadar devam ettirmek istiyoruz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Göztepe'yi 3-2'lik skorla yendi. Müsabakanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Göztepe maçları her zaman heyecanlı geçtiğini belirterek sözlerine başlayan Okan Buruk, "Rakibimizin oyununu üç senedir biliyoruz, ne oynadığını biliyoruz. Bunu çözmek de kolay değil aslında. Yani oyun içinde çözmek kolay değil; kağıt üstünde çözmek kolay ama direkt oyun, ikinci top, taç atışları, duran toplar, direkt savunmadan ve kaleciden uzun paslar... Burada tabii ki hem birinci hem de ikinci topları almak önemli ama devamında da zaman zaman baskıya geliyorlar, zaman zaman gelmiyorlar. Burada da oyunu dikine paslarla, bloklar arasına yapılan paslarla ve hareketlilikle çözmeniz gerekiyor. Bence bunu ikinci yarı çok iyi bir şekilde yaptık. 3-2'ye kadar olan bölümde daha hareketliydik, daha iyi yerleştik, daha iyi pas yaptık. Oyun içerisindeki, hücumdaki bütün oyuncuları iyi kullandık; savunmamızın da desteği oldu. O bölüm en etkili bölümümüzdü. Bence genel olarak baktığımızda çok pozisyona girdik, çok gol şansı yakaladık, rakip ceza sahası içerisinde çok fazla topla buluştuk" diye konuştu.

"Bu akşam itibarıyla ligin lideriyiz, bunu da sezon sonuna kadar devam ettirmek istiyoruz"

Son bölümde Göztepe'nin uzun topları ve taç atışlarıyla Galatasaray kalesine gelmeye çalıştığını belirten Buruk, "Son bölümde, rakibimizin uzun topları ve taç atışlarıyla geçen 3-2'den sonra, bizim de burada hem boyumuzu uzatmak hem savunma önlemi almak diye düşündüğümüz yerde rakip zaman zaman kalemize gelme şansı yakaladı. Net pozisyon vermedik ama geçişleri de daha etkili bir şekilde kullanabilirdik. Kazandığımız için tabii ki bugün kazanmak önemliydi. Belli bölümlerde iyi oynadık. Yeni katılan oyuncularımız var biliyorsunuz. Bugün Aleksey ilk defa oynadı. Onun performansını gördük, arkadaşlarıyla uyumunu... Yani oyuncularımızın kadrosunu transfer dönemi bittikten sonra tamamladığımızda inşallah tabii ki daha iyi, daha başarılı, daha iyi oynayan, bunun çok çok üstüne çıkan bir Galatasaray ortaya çıkacaktır. İyi bir kadroya, iyi bir oyuncu grubuna sahibiz. Her maçta yüzde 100'ümüzü oynamaya çalışıyoruz. Bu akşam itibarıyla ligin lideriyiz. Bunu da sezon sonuna kadar devam ettirmek istiyoruz. Tek amacımız bu" ifadelerini kullandı.

"Yabancı kuralı birçok takımı burada zorluyor"

Transfer süreci ve yabancı oyuncu kuralı hakkında değerlendirmelerde bulunan Buruk, "Şunu söylemek gerekiyor: Tabii ki Galatasaray takımının -yani birçok takımın her zaman- transfere ihtiyacı olur, kadrosunu güçlendirmeye ihtiyacı olur ama maalesef bir de yabancı kuralı diye elimizi kolumuzu bağlayan, birçok takımı burada zorlayan bir şeyimiz var. Yani en planlı giden biziz, buna rağmen yine zorlandık. Biliyorsunuz yabancı kuralıyla ilgili 'Değişiklik olmayacak' diye bir açıklama gelmişti. Biz de buna göre aslında hareket ettik. Yani biz mesela Jelert'i kiralık verirken belki maddi olarak önemli bir kayıp yaşadık ama vermemiz gerekiyordu çünkü kural öyleydi. Ama baktığımızda bir anda kural değişti geçen hafta. O yüzden transfer dönemi bitene kadar da kural değişebilir; çünkü ilk başladıktan sonra da kural değişebiliyor. Maalesef bu konuda kuralın yanlış olduğunu bütün Türkiye söylüyor, bütün herkes söylüyor, bütün kulüpler söylüyor. Yani bu U23 oyuncuların kadronuzda olması, 4 tane olması..." şeklinde konuştu.

"U23 kuralı yüzünden transfer yaparken zorlanıyoruz, kadro yapmakta zorlanıyoruz"

Kulüplerin transfer tercihlerine kendilerinin karar vermesi gerektiğini savunan Buruk, şöyle devam etti:

"Kulüplerin bence karar vermesi lazım hangi yaşta oyuncu alacağına, hangi tipte oyuncu alacağına. Çünkü zaten burada siz kulüplere bir bütçe veriyorsunuz, herkesin limitleri var. Hem bu limitleri veriyorsunuz hem de bu limitleri verirken 'Siz bunları bunları alacaksınız' diyorsunuz. Yani gerçekten anlamak çok zor. Hep bunu söylüyoruz, tekrar söyleyeceğim çünkü daha geçen hafta tekrar kural değiştirdiler. Verdikleri sözün de arkasında durmuyorlar. Bence altına, üstüne basa basa söyleyeceğimiz şey bu. Söylenen konuşmaları da gerçekten yerine getiremiyorsanız o zaman neden bu kuralı koydunuz? O yüzden transfer yaparken zorlanıyoruz, kadro yapmakta zorlanıyoruz. Burada da işimizi zorlayan şeyler var. Yoksa yabancı kuralının serbest olduğu yerde bence çok daha iyi kadrolar kurulabilir miydi? Kurulabilirdi. Ama maalesef Avrupa'da da bu kadar çok yarışan takımımızın olduğu bir yılda bu kısıtlamanın doğru olduğunu düşünmüyorum. İlk gün de bunu söyledim, hala bunu söylüyorum. Ama maalesef bu böyle devam edecek."

"Şu anda kadromuza katabileceğimiz sadece bir tane yer var, o da U23"

Transferde yaşanan zorluklara değinen Buruk, "O yüzden şu anda kadromuza katabileceğimiz sadece bir tane yer var, o da U23. U23 almak da o kadar zor ki... Normal bir oyuncu alsanız bence çok daha kolay ama U23 almaya çalıştığınızda iyi bir U23 oyuncusu en az 30-35 milyondan başlıyor. O yüzden işimiz bu anlamda kolay değildi. O yüzden her mevkiyi tabii ki siz de, taraftarımız da 'Buraya da alalım, buraya da alalım, buraya da almak lazım' diyorsunuz. Tabii ki teknik adam bunu daha çok ister, herkesten çok ister. Ama bir yandan da şunu söylemek istiyorum: Elimizde de çok iyi oyuncular var. Bu oyuncuların potansiyelini daha yukarılara çıkartabiliriz. O yüzden oyuncularımızın potansiyelini yukarıya çıkarttıktan sonra belki mevkiisel olarak da bazı şeylere ihtiyacımız olacak. Ama transferin son günlerinde... Burada isim ve mevki vermek istemiyorum ama son kalan günlerde yine takıma takviye yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Barış'ın kendi pozisyonunda kalıp Osimhen'in kendi pozisyonunda kalması en doğrusu"

Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'in oyun içerisindeki pozisyon değişimleri hakkında da konuşan Okan Buruk, "Zaman zaman Barış'ı sol kanattan ikinci santrafor, özellikle sağ taraftan yapılan hücumlarda Barış'ın özelliklerinden biri; hem savunma arkası koşular soldan gelip hem de ceza sahası içerisinde ikinci forvet gibi tamamlayıcı olması. O yüzden bazen içeri girdiğinde Osimhen'le bu yer değişimleri oyun içerisinde devamında olabiliyor. Bugün bunu çok görmedik ama bir önceki maç, maçın son bölümünde bir yer değiştirme olmuştu. Bu benim maçtan sonra da konuştuk, bu çok istediğim bir şey değildi. Barış'ın kendi pozisyonunda kalıp Osimhen'in kendi pozisyonunda kalması en doğrusu olacaktı. Osimhen'in hareketliliği oyun içerisinde önemli olabiliyor, Barış'ın hareketliliği. Bugün oyun gereği, pozisyon gereği zaman zaman yer değiştikleri oldu. Bu da dediğim gibi yani oyunun devamında kaldıkları pozisyon icabında olan şeylerdi" dedi.

"Herkesi yenmek için oynayacağız"

Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları maçlara da değinen Buruk, "Şampiyonlar Ligi tabii ki kura olarak herkesin bir beklentisi olabilir ama hatırlarsanız biz geçen sene kendi sahamızda Liverpool'u yendik, Saint-Gilloise'e yenildik. Yani kağıt üstünde tam tersini yazabilirdiniz, söyleyebilirdiniz, düşünebilirdiniz. O yüzden burada önemli olan bence en iyi kadroyla, en iyi zamanlamayla, en iyi oyunla, en iyi konsantrasyonla bu maçların hepsine çıkabilmek. Bunların hepsini doğru yaptığınızda zaten her takımı yenme gücümüz var. Buna inanıyorum, oyuncularım buna inanıyorum. O yüzden kuranın kolaylığını, zorluğunu değerlendirmeyeceğim. Maç maç gideceğiz. Burada içeride, dışarıda tabii ki kendimize oyun modelleri seçmemiz gerekiyor. Rakibin oynadığı oyuna göre de kendi oyunumuzu burada zaman zaman şekillendirmek gerekiyor. İç sahada, dış sahada bunları en iyi şekilde şekillendirmek gerekiyor ama herkesi yenmek için oynayacağız" diye konuştu.

"Osimhen'i geçen senelere göre bence çok daha iyi kullanıyoruz"

Forvet oyuncularının önemine dikkat çeken Buruk, Osimhen'in bu sezon daha iyi kullanıldığını belirterek, "İkincisi, tabii ki forvet oyuncuları... Bunu sadece Galatasaray için söyleyemezsiniz. Şimdi Bayern Münih'te 'Harry Kane olmadan ne yapacaksınız' diyemezsiniz veya diğer takımlara. Santrafor oyuncuları buradaki hedef oyuncular, takımı sürükleyen oyuncular. Burada da Osimhen'i geçen senelere göre bence çok daha iyi kullanıyoruz. Ona çok daha iyi top getiriyoruz, çok daha fazla pozisyona giriyor. ve bu bence önemli bir değer bizim için. Yani 3 maça baktığımızda hem gol sayısı hem ceza sahası içinde topla buluşma sayısı hem de attığı şuta baktığımızda geçen senenin çok üzerinde. Yani bu takımın da ona iyi bir şekilde topları getirdiğini gösteriyor" dedi.

"Özellikle santrfor rolünde bir oyuncu daha almamız şu anda şart gözüküyor"

Transferde önceliğin santrafor bölgesi olduğunu aktaran Buruk, "Burada tabii ki olmadığı zaman opsiyonlarımız, şu anda elimizdeki opsiyonlarımız yeni gelen Leao var biliyorsunuz. O pozisyonda zaman zaman oynadı. Barış zaman zaman o pozisyonda oynayan oyuncularımızdan biri. Burayla ilgili son günlerde yine takviye yapmayı düşündüğümüz yerlerden biri santrfor bölgesi. Çünkü bütün sezonu zaman zaman tek santraforla geçirmeniz zor. Yani bu rolü oynayabilecek oyuncular var ama özellikle santrafor rolünde bir oyuncu daha almamız şu anda şart gözüküyor" ifadelerini kullandı.

"Son günleri iyi bitirmek istiyoruz"

Stoper ve orta saha bölgelerinde de takviye ihtimalinin bulunduğunu belirten Buruk, "Stoper mevkii, santrafor mevkii... orta sahaya hani burada çok önemli bir oyuncu çıkarsa bunu tabii ki düşünmek, takımı yukarıya çekecek bir oyuncuyu düşünmek düşüncelerimizden biri. Sadece içinden çıkamadığımız yer, demin de söyledim, yani yabancı kuralı ve şu anda yerimiz sadece U23'te bir tane yerimiz var. Onun dışında şu anda yerimiz yok. Burayla ilgili de tabii ki çok transferin son günlerindeyiz ve bu bir hakkımızı nereden kullanacağız? Diğer opsiyonumuz da tabii ki Türk oyuncular. Türk oyuncular üzerinden de burada düşüncelerimiz var. Son günlerde buralar için çalışmalar yapacağız. Ama demin de söylediğim gibi yani takımımızı daha iyi götürmek çok önemli ama elimizde de iyi oyuncular var. Bunları da en iyi şekilde kullanmaya çalışacağız. Ama son günleri de iyi bitirmek istiyoruz. Yani bununla ilgili de çalışmamız devam edecek. Yani ayın 2'si Şampiyonlar Ligi listesi açıklanana kadar da elimizden geleni transferle ilgili yapmaya çalışacağız. Yani burada ne fırsat çıkacak, onu da görmek lazım açıkçası" diye konuştu.

"Uğurcan'ın önemli bir şeyi olduğunu düşünmüyorum"

Uğurcan Çakır ve Abdülkerim Bardakcı'nın durumları hakkında da bilgi veren Okan Buruk, "Uğurcan tabii ki tam sahaya çıkarken çok sürpriz oldu. Yani ayağında bir ağrı oldu ve bir anda Jankat'la hemen hızlıca onu değiştirmek zorunda kaldık. Kulübeyi aldık, yani çok böyle devamında ağrısının azalacağını düşünerek kulübeye aldık ama çok ani bir değişiklik oldu. Ama önemli bir şey olduğunu düşünmüyorum, herhalde 1-2 güne kadar iyileşecektir. Yani önemli bir şey yok. Abdülkerim'in de bileğinde bir sakatlık oldu. Orada bir hafif sekti. Onun da çok önemli bir şey olduğunu düşünmüyorum. ya da birkaç güne yine takımla tekrar antrenmanlara başlar. Onun dışında çok fazla sakatlığımız yok" dedi.

"Aleksey, Galatasaray için önemli bir oyuncu olacak"

Son olarak Aleksey Batrakov'un performansını değerlendiren Buruk, "Aleksey'in ben performansından çok memnunum. Bir kere oyuna hareket getirdi ve çok fazla ceza sahası içerisine girebilen, orada topla buluşabilen, gole çok yakın bir oyuncu. Bugün gol atamadı ama bence yani gol ve asist sayısı çok yüksek olabilecek oyunculardan biri. Bu özelliği çok ön planda, çok iyi de bir bitiriciliği var. O yüzden oyun görüşü... Yani oyun içerisinde de ben tabii ki hoşuma giden şeylerden biri ikili mücadelelere hep girdi, kaçınmadı, kafa toplarına çıktı. Yani bu pozisyon için kendini geliştirdiğinde bence Galatasaray için önemli bir oyuncu olacak. Çok da istekli, çok genç, çok iyi. Biz de onu en iyi şekilde buradaki ortama alıştırmaya çalışıyoruz. Bizim için önemli, iyi bir transfer oldu" ifadelerini kullandı.