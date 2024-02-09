Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Okul Sporları Futbol Gençler Marmara Bölge Şampiyonası Yalova'da başladı.
2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Müsabakaları programı çerçevesinde düzenlenen Marmara Bölge Şampiyonası'nın açılış töreni Yalova Atatürk Stadyumu'nda yapıldı. İstanbul, Kocaeli, Edirne, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, Bursa ve Yalova olmak üzere toplam 9 ilden 18 takımın yer aldığı turnuvada erkeklerde 12, kızlarda ise 6 takım bölge şampiyonluğu için mücadele verecek.
9-11 şubat tarihleri arasında gerçekleşecek turnuvaya 324 sporcu katılıyor. Müsabakalar Amatör Saha 1 ve Amatör Saha 2'de oynanacak
İl Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Kılıç, açılışta yaptığı konuşmada, "Çok değerli öğretmen ve antrenör arkadaşlarım, sevgili sporcu gençler, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın düzenlemiş olduğu spor faaliyetleri kapsamında futbol turnuvaları için ilimize hoş geldiniz. Sizleri ilimizde ağırlamaktan, misafir etmekten mutluluk ve memnuniyet duyuyoruz. Karşılaşmaların tüm sporcularımıza sağlıkla, sıhhatle, centilmence, Fair-Play kuralları çerçevesinde gerçekleşmesini temenni ediyorum. Tüm katılım sağlayan sporcularımıza başarılar diliyorum. Turnuvamız hayırlara vesile olsun. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.
Açılış törenin ardından şampiyonanın ilk maçı Kırkpınar Spor Lisesi ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Lisesi arasında Amatör Saha 1' de oynandı.
Şampiyonanın Türkiye finallerinin ise 7 Mart'ta Antalya'da oynanacağı bildirildi. - YALOVA
İstanbul'daki Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıl dönümünde düzenlenen anma töreninde Atatürk'ün fotoğrafını yakasına takmayan personel ile buna tepki gösteren diğer personeller hakkında başlatılan soruşturmada karar çıktı. Disipline sevk edilen personeller Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildi.
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