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Okul Sporları Voleybol Gençler Yarı Finalinde Finalistler Belli Oldu - Son Dakika
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Okul Sporları Voleybol Gençler Yarı Finalinde Finalistler Belli Oldu

Kırşehir'de düzenlenen Okul Sporları Voleybol Gençler Yarı Final müsabakalarında kızlarda Ankara Keçiören Okyanus Koleji ve Ankara TVF Spor Lisesi, erkeklerde ise Adana TOKİ Köprülü Anadolu Lisesi ve Ankara TVF Spor Lisesi finale yükseldi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, başarılı sporculara madalya ve belge takdim etti. Şahin, Kırşehir'de gerçekleşen müsabakaların heyecanlı ve çekişmeli geçtiğini belirterek, Türkiye finallerinde mücadele edecek takımlara başarılar diledi.

Okul Sporları Voleybol Gençler Yarı Finalinde Finalistler Belli Oldu
28.12.2023 - 16:05,  Güncelleme: 16:07
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Kırşehir'de tamamlanan Okul Sporları Voleybol Gençler Yarı Final müsabakalarında finalistler belli oldu.

Müsabakalara Ankara, İstanbul, Gaziantep, Şanlıurfa, Osmaniye, Adana, Kayseri, Tokat ve Nevşehir ile KKTC'den 350'den fazla sporcu ve antrenör katıldı.

Aşıkpaşa ve Kırşehir spor salonlarında oynanan maçlarda kızlarda Ankara Keçiören Okyanus Koleji ve Ankara TVF Spor Lisesi, erkeklerde ise Adana TOKİ Köprülü Anadolu Lisesi ve Ankara TVF Spor Lisesi finale yükseldi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, başarılı sporculara madalya ve belge takdim etti.

Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, 4 gün boyunca Kırşehir'de prestijli, güzel ve çekişmeli maçlar yaşandığını söyledi.

Tüm takımların parkede ciddi mücadele gösterdiğini vurgulayan Şahin, "Voleybol, Türkiye'de en önemli branşlardan biri. Hem seyir zevki hem tribünlerin ciddi takipleri ile voleybol ülkesi olduğumuzu okul sporlarında da görmüş olduk. Sporcu ve antrenörlerimiz Ahilik şehri Kırşehir'den keyifli ve mutlu ayrılıyor. Türkiye finallerinde mücadele edecek takımlarımızı tebrik ediyor, başarılar diliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA
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