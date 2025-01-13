Olaylı derbinin yargılama süreci başladı: Fenerbahçeli isim ifade verecek - Son Dakika
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Olaylı derbinin yargılama süreci başladı: Fenerbahçeli isim ifade verecek

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Trendyol Süper Lig'de geçen sezonun 37. haftasında oynanan olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yaşananlarla ilgili yargılama süreci başladı. Sarı-lacivertli futbolculardan Oosterwolde ve Mert Hakan'ın da aralarında bulunduğu 5 sanığın, 6'şar yıl 9'ar aya kadar hapsi istendi. Mert Müldür'ün bir sonraki duruşma tanık olarak dinlenmesine karar verilirkeni, duruşma 19 Mart'a ertelendi.

13.01.2025 21:03  Güncelleme: 22:16
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Trendyol Süper Lig'de geçen sezonun 37. haftasında oynanan Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin ardından çıkan olaylara ilişkin futbolcular Jayden Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'ın da aralarında bulunduğu 5 sanığın, 6'şar yıl 9'ar aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müşteki stadyum müdürü Ali Çelikkıran ile tutuksuz sanık eski Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü ve tarafların avukatları katıldı.

HULUSİ BELGÜ: KENDİMİ ARKADAŞLARIMI KORUMAK İÇİN HAREKET ETTİM

Duruşmada savunmasını yapan Belgü, olay günü maçı izlemek amacıyla stada geldiğini, müsabaka bittikten sonra da futbolcuları tebrik etmek için soyunma odasına gittiğini söyledi.

Fenerbahçe seyircisinin statta olduğu ve selamlama yapılacağının söylenmesi üzerine stadyuma çıktıklarını ancak Galatasaray tarafından bazı kişilerin kendilerine müdahalede bulunduğunu iddia eden sanık Belgü, kadın yöneticilerinin kulüp bayrağını açtığı sırada, bayrağa saldırı olduğunu öne sürdü.

Sanık Belgü, bu sırada kargaşa yaşandığını, olay anında kendisini ve arkadaşlarını korumak amacıyla hareket ettiğini belirterek, "Sonrasında müştekinin arkasından giderken görüntülerde görüldüğü gibi elim saçına takılmış olabilir. Tarafıma ve takımımıza ağır hakaretler oldu. Bütün stadyum Fenerbahçe'nin üzerine geldi. Bu nedenlerle kendimizi korumaya çalıştık." savunmasını yaptı.

Olaylı derbinin yargılama süreci başladı: Fenerbahçeli isim ifade verecek

ALİ ÇELİKKIRAN: ÇOK SAYIDA DARBE ALDIM

Müşteki Ali Çelikkıran da maçtan 70 dakika sonra Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un stadyuma geldiğini, bunun rutin olmayan bir durum olduğunu belirtti.

Koç geldikten sonra protokol tribününde bulunanların aşağıya çağrıldığını, bunun Galatasaray'ın izniyle olduğunu ifade eden Çelikkıran, şunları kaydetti:

"Ali Koç'la yan yana yürürken, 'Bizim seyircilerimiz çıktı. Sizin seyircileriniz çıktı. Şu an yaptığınız usulsüz.' diye söyledim. Kendisi de bana 'Kes lan. Siz bizim stadyumumuzda neler yaptınız.' şeklinde konuştu. Bütün bu süreçler kamerada görünür. Orta sahada bir de bayrak açıldı, kimse müdahale etmedi. Fotoğrafçısı ve kameramanı arkaya doğru abartılı bir şekilde sevinç gösterilerinde bulundular. Ben bu durumdan rahatsız oldum. Galatasaray da rahatsız oldu. Rencide edecek şekilde foto çekinmeye başladı. Takım doktoru saldırdı. Çok sayıda darbe aldım. Bana küfür eden kişi Hulusi Belgü'dür, şikayetçiyim."

Olaylı derbinin yargılama süreci başladı: Fenerbahçeli isim ifade verecek

HULUSİ BELGÜ: TEKME ATAN KİŞİ MERT HAKAN'DIR

Belgü, ağlayarak devam ettiği beyanında, "Odama gittim, eşim bana 'Sakin ol.' dedi. Odada eşim kızım ve kardeşlerim vardı. Tekme atan kişi Mert Hakan Yandaş'tır." ifadesini kullandı.

ARA KARAR: 19 MART'A ERTELENDİ, MERT MÜLDÜR İFADE VERECEK

Ara kararı açıklayan mahkeme, sanıklar Fenerbahçe Kulübü doktoru Ertuğrul Karanlık ve teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal'ın avukatlarının, müvekkilleri adına belgesiz mazeret sundukları gerekçesiyle taleplerinin reddine karar vererek, bu sanıkların zorla getirilmelerine hükmetti.

Mert Müldür, Ahmet Ketenci, Bora İsmail Bahçetepe ve Mesut Erbil'in bir sonraki duruşma tanık olarak dinlenmesine karar veren mahkeme, müştekide meydana gelen kemik kırığının eski veya yeni olup olmadığı, mümkünse kaç günlük olduğu konusunda Adli Tıp Kurumu'ndan ek rapor istenmesini kararlaştırdı. Duruşma eksik hususların giderilmesi için 19 Mart'a ertelendi.

Olaylı derbinin yargılama süreci başladı: Fenerbahçeli isim ifade verecek

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, stadyum müdürü Ali Çelikkıran "müşteki", futbolcular Jaden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe Kulübü doktoru Ertuğrul Karanlık, eski Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü, teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal "şüpheli" sıfatıyla yer alıyor.

İddianamede, 19 Mayıs'ta RAMS Park Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ardından Fenerbahçe Spor Kulübü teknik heyeti, yöneticileri ve futbolcularının galibiyet sevincini yaşamak üzere sahaya girmeleri sonrasında olay çıktığı anlatılıyor.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, Metin Öztürk ve Erden Timur'un avukatları aracılığıyla savcılığa yaptıkları müracaat üzerine şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığı bildirilen iddianamede, sahada görevli polis memurlarının yaka kamera kayıtlarının Spor Güvenliği Şube Müdürlüğünden istendiği, gelen görüntülerin incelendiği ve kayıtların sessiz olduğu belirtiliyor.

İddianamede, stadyum müdürü Ali Çelikkıran'ın da şikayetçi olduğu ve soruşturma dosyasına sunduğu sağlık raporunda "servikal vertebra" (boyun kırığı) olduğunun tespit edildiği bilgisine yer veriliyor.

Çelikkıran'ın doktor raporlarıyla birlikte İstanbul Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildiği ve sağlık durumuna ilişkin rapor aldırıldığı belirtilen iddianamede, ATK raporuna göre Çelikkıran'da tespit edilen C5 vertebra spinöz proçes kırığın, yaşamını tehlikeye sokmayan ancak basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı, yaşam fonksiyonlarına orta derecede etkisi olduğunun bildirildiği aktarılıyor.

İddianamede, tüm dosya kapsamına göre, maç sonrasında saha içindeki müsabaka alanında gerçekleşen olaylar sırasında, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek, Çelikkıran'ı tekme ve yumruk atmak suretiyle darbettikleri belirtiliyor.

Hulusi Belgü'nün arbede sonrasında Çelikkıran'ın arkasından gelerek saçını çektiği ve sırt kısmına vurduğuna dikkati çekilen iddianamede, şüphelilerin iştirak halinde müştekiye karşı suç işledikleri kaydediliyor.

İddianamede 5 sanığın, "vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olacak şekilde kasten yaralama" ve "spor alanlarında taşkınlık yapılması ve tesislere zarar verilmesi" suçlarından 2'şer yıl 3'er aydan, 6'şar yıl 9'ar aya kadar hapisleri isteniyor.

Olaylı derbinin yargılama süreci başladı: Fenerbahçeli isim ifade verecek

Trendyol Süper Lig, Mert Hakan Yandaş, Mert Müldür, Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Yargı, Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Olaylı derbinin yargılama süreci başladı: Fenerbahçeli isim ifade verecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Emin Erol:
    savcı hakimler ancak gücünüz fenerbahçe ye yetiyor Galatasaray ı hiç yargılamayın korkaklar 18 56 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    yapı feneri korur hiç bir şey olmaz. sadece sahada silkeriz bunlari 64 8 Yanıtla
    Savaş Özcan:
    Sizi en çok silken takım kim? :) 1 1
    Erol MARASLI:
    Silkeleriz derken silkelemmeyesinnnnnnn 0 1
  • ferhat:
    halkı sokağa dökmeye çalışan hak yiyici ananısçıları cezalandırın artık ! 53 5 Yanıtla
  • yunus ilhanlı:
    Fred Konya futbolcusunun ayağına basıyor sarı kart yok! Fenerin 2.golü öncesi bebek gibi yere düşen dzeko hakem faul veriyor. Ve gol öncesi top Fenerli neysiriden aut a gidiyor. Ve duran toptan gol oluyor. Yapı derken hangi Fenerliler hangi yapıdan bahsediyor! Yapının kralı var burda!!Fb li oyuncular yeterki atsın kendini hemen hakem düdük çalıyor. Yazıklar olsun bu kadar bir takım açık açık taraf tutulmaz !! 18 5 Yanıtla
    Savaş Özcan:
    Nesriden falan gitmiyo, yalanin batsin, 1 1
    Kemal DERVİŞ:
    UL AN GE Rİ ZE KA LI DÜN Kİ MAÇI İZ LE DİN Mİ SEN ? 0 0
  • Koray Aydın:
    otobüs kursunlanirken görülmeyen mahkeme incik boncuk sebepler için kullaniliyor. ilginç 10 8 Yanıtla
  • monşer null:
    Kaos Yaratmak İçin Orada 15 1 Yanıtla
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