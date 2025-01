Ömer Erdoğan, Trabzonspor Maçı Öncesi Beklentilerini Paylaştı

Spor

SÜPER Lig ekiplerinden Sivasspor 'un Teknik Direktörü Ömer Erdoğan , ligin ikinci yarısının ilk maçında oynayacakları Trabzonspor maçı ile ilgili, "Trabzonspor ile zorlu bir deplasman maçı oynayacağız. Trabzonspor da belki sezona istediği gibi başlayamamış olabilir ama güçlü bir kadroya sahipler. İnşallah orada futbolumuzu geliştirerek, iyi mücadele ile puan veya puanlarla dönmek istiyoruz" dedi.

Süper Lig'in ikinci yarısında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sivasspor'da Teknik Direktör Ömer Erdoğan antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Maça iyi hazırlandıklarını belirten Erdoğan, "Trabzonspor ile zorlu bir deplasman maçı oynayacağız. Trabzonspor da belki sezona istediği gibi başlayamamış olabilir ama güçlü bir kadroya sahipler. Trabzon her zaman zorlu bir deplasman olmuştur. Biz hem analizlerde, hem antrenmanlarda iyi hazırlanacağız. İnşallah orada da futbolumuzu geliştirerek, iyi mücadele ile puan veya puanlarla dönmek istiyoruz" dedi.

'MENİG KADRO DIŞI BIRAKILMADI'

Menig'in kadro dışı bırakıldığına dair basında çıkan haberlere de değinen Ömer Erdoğan, "Menig kadro dışı bırakılmadı, şu an aramızda antrenmanlara katılıyor. Maç kadrosunda olmadı, o da performansıyla alakalı. Performansını artırırsa o da bizimle beraber olur. Tamamen bu benim kararımdı. Menig beklentilerimiz olan bir oyuncuydu, kulüp öyle transfer etti. Bundan sonraki süreçte iyi çalışıp, kendisi de zorlar ve isterse maç kadrosunda bulunur" diye konuştu.

'TRANSFER GÖRÜŞMELERİMİZ VAR'

Transfer süreci ile ilgili de konuşan Erdoğan, "Geçen hafta Efkan Bekiroğlu ve Tolga Ciğerci'yi aramıza kattık. 1 veya 2 oyuncuyu daha aramıza katmak istediğimizi iletmiştim. Onunla ilgili çok ciddi çalışmalarımız var, hatta görüşmelerimiz var. Belki bu hafta, bugün veya yarın da olabilir. Belirlediğimiz, bize katkı sağlayacağına inandığımız oyuncularla kulübümüz çok yoğun bir şekilde görüşüyor. Bu bir süreç, çünkü oyuncuların sözleşmeleri devam ediyor. Oyuncuları oradan çıkartmak çok kolay olmuyor, mali açıdan kulübümüzü düşünüyoruz. İnşallah yakın bir zamanda onlarla ilgili sonuç alırız" dedi.

Adı Beşiktaş ile anılan Rey Manaj ile ilgili sorulan soruya da Erdoğan, "Ligimizin en iyi santrforlarından birisi. İlgi olması ve devre arası farklı kulüplerle isminin geçmesi gayet normal. Ama biliyorsunuz bizle sözleşmesini uzattık ve bizimle devam edecekmiş gibi hareket ediyoruz. Bu zamana kadar resmi bir teklif geldiğini açıkçası duymadım. O süreci de takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'HER HAFTA HER MAÇ ÇOK ÖNEMLİ'

Her hafta antrenmanlarda ve maçlarda üzerine koyarak devam ettiklerini söyleyen Erdoğan, "Özellikle mücadele anlamında, bu hafta koşu istatistiğimiz de çok iyi. Bunu daha da yukarıya çıkarmak istiyoruz. Her hafta üzerine koymamız gerekiyor. Çünkü ligin ikinci yarısına başlıyoruz, her hafta her maç çok önemli. Bir an önce tehlikeli bölgeden çıkmak için bir seriye ihtiyacımız var. İnşallah Trabzon'dan iyi bir sonuçla dönüp, devamında sürekli üzerine koyarak bu tehlikeli bölgeden uzaklaşırız. Oradan zaten uzaklaştığımız zaman oyunumuz da kaliteli olur, oyuncuların özgüveni daha da yükselir. Geri bildirimlerle ilgili çok memnunuz, buna devam ettirmemiz gerekiyor" dedi.