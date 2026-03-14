İlber Ortaylı\'nın ailesinden anlamlı istek! Cenazeye geleceklere bir çağrıları var

Türkiye’nin önde gelen tarihçilerinden, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti. Derin tarih bilgisi, keskin analizleri ve etkileyici anlatımıyla geniş kitlelere ulaşan Ortaylı, yalnızca akademi dünyasında değil toplumun farklı kesimlerinde de tarih bilincinin gelişmesine önemli katkılar sağladı. Yıllar boyunca kaleme aldığı eserler, verdiği konferanslar ve yaptığı yorumlarla Türkiye’nin entelektüel hayatında iz bırakan Ortaylı, ardında güçlü bir düşünce mirası bıraktı.

CENAZE TÖRENİ PAZARTESİ

Türkiye’nin en önemli tarihçilerinden biri olarak kabul edilen Prof. Dr. İlber Ortaylı için ilk tören 16 Mart 2026 Pazartesi günü Galatasaray Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek. Saat 11.00’de yapılacak anma töreninde akademisyenler, öğrenciler ve sevenleri usta tarihçiyi son kez anacak.

FATİH CAMİİ’NDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Galatasaray Üniversitesi’ndeki törenin ardından Ortaylı’nın cenazesi Fatih Camii’ne getirilecek. Duayen tarihçi için ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılınacak. Cenaze namazının ardından İlber Ortaylı’nın naaşı Fatih Camii Haziresi’nde toprağa verilecek.

AİLESİNDEN BAĞIŞ ÇAĞRISI

Aile tarafından yayımlanan taziye ilanında, cenazeye çiçek gönderilmemesi istendi. Açıklamada, çiçek göndermek isteyenlerin bunun yerine Türk Eğitim Vakfı’na bağış yapmalarının rica edildiği ifade edildi.

Ailenin yayımladığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Akmescitli Merhume Şefika Karaşay Ortaylı ve Kefeli Merhum Kemal Ortaylı’nın oğlu; Emeldar Ortaylı, Enver ve Sevil Ortaylı, Nuriye Ortaylı’nın ağabeyi; Kemal Ortaylı, Oytun ve Işıl Ortaylı’nın amcası; Deniz Ali Kazıcı ve Defne Kazıcı’nın liber dedesi; Tuna Ortaylı’nın biricik babası; tarihçi, akademisyen, yazar ve Türk halkının liber hocası Prof. Dr. İlber Ortaylı’yı kaybettik. 16 Mart 2026 Pazartesi günü saat 11.00'de Galatasaray Üniversitesi'nde anma töreni düzenlenecektir. Merhum aynı gün Fatih Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Fatih Camii Haziresi'ne defnedilecektir. Çiçek gönderilmemesini, arzu edenlerin Türk Eğitim Vakfı'na bağış yapmalarını rica ederiz.”

VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI

İlber Ortaylı daha önce verdiği bir röportajda mezarıyla ilgili soruya dikkat çeken bir yanıt vermişti. Ortaylı, “Mezarınızla ilgili bir vasiyetiniz var mı?” sorusuna “Herhalde Gelibolu olur. Burada istemiyorum. Kalabalık sevmiyorum” sözleriyle yanıt vermişti.

ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI: DERİN ÜZÜNTÜ DUYDUM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İlber Ortaylı için paylaştığı taziye mesajında, "Entelektüel kişiliği, bilgi ve birikimi, kitapları, araştırmaları ve akademik çalışmalarıyla milletimizin saygısını kazanan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, çok değerli Prof. Dr. İlber Ortaylı hocamızın vefatından derin üzüntü duydum. Sayın İlber Ortaylı'ya Allah'tan rahmet niyaz ediyor; kederli ailesine, öğrencilerine, dostlarına, tüm sevenlerine ve akademi dünyamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabb'im mekânını cennet eylesin" ifadelerini kullandı.