İlber Ortaylı'nın ailesinden anlamlı istek! Cenazeye geleceklere bir çağrıları var
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İlber Ortaylı'nın ailesinden anlamlı istek! Cenazeye geleceklere bir çağrıları var

Haberin Videosunu İzleyin
İlber Ortaylı\'nın ailesinden anlamlı istek! Cenazeye geleceklere bir çağrıları var
14.03.2026 08:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İlber Ortaylı\'nın ailesinden anlamlı istek! Cenazeye geleceklere bir çağrıları var
Haber Videosu

Türkiye İlber Hocası'nı kaybetti. Duayen tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı için 16 Mart Pazartesi günü cenaze töreni düzenlenecek. Ailesi tarafından yapılan açıklamada, cenazeye çiçek gönderilmemesi ve bunun yerine Türk Eğitim Vakfı’na bağış yapılması çağrısı dikkat çekti.

Türkiye’nin önde gelen tarihçilerinden, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti. Derin tarih bilgisi, keskin analizleri ve etkileyici anlatımıyla geniş kitlelere ulaşan Ortaylı, yalnızca akademi dünyasında değil toplumun farklı kesimlerinde de tarih bilincinin gelişmesine önemli katkılar sağladı. Yıllar boyunca kaleme aldığı eserler, verdiği konferanslar ve yaptığı yorumlarla Türkiye’nin entelektüel hayatında iz bırakan Ortaylı, ardında güçlü bir düşünce mirası bıraktı.

İlber Ortaylı'nın ailesinden anlamlı istek! Cenazeye geleceklere bir çağrıları var

CENAZE TÖRENİ PAZARTESİ

Türkiye’nin en önemli tarihçilerinden biri olarak kabul edilen Prof. Dr. İlber Ortaylı için ilk tören 16 Mart 2026 Pazartesi günü Galatasaray Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek. Saat 11.00’de yapılacak anma töreninde akademisyenler, öğrenciler ve sevenleri usta tarihçiyi son kez anacak.

İlber Ortaylı'nın ailesinden anlamlı istek! Cenazeye geleceklere bir çağrıları var

FATİH CAMİİ’NDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Galatasaray Üniversitesi’ndeki törenin ardından Ortaylı’nın cenazesi Fatih Camii’ne getirilecek. Duayen tarihçi için ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılınacak. Cenaze namazının ardından İlber Ortaylı’nın naaşı Fatih Camii Haziresi’nde toprağa verilecek.

İlber Ortaylı'nın ailesinden anlamlı istek! Cenazeye geleceklere bir çağrıları var

AİLESİNDEN BAĞIŞ ÇAĞRISI

Aile tarafından yayımlanan taziye ilanında, cenazeye çiçek gönderilmemesi istendi. Açıklamada, çiçek göndermek isteyenlerin bunun yerine Türk Eğitim Vakfı’na bağış yapmalarının rica edildiği ifade edildi.

Ailenin yayımladığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Akmescitli Merhume Şefika Karaşay Ortaylı ve Kefeli Merhum Kemal Ortaylı’nın oğlu; Emeldar Ortaylı, Enver ve Sevil Ortaylı, Nuriye Ortaylı’nın ağabeyi; Kemal Ortaylı, Oytun ve Işıl Ortaylı’nın amcası; Deniz Ali Kazıcı ve Defne Kazıcı’nın liber dedesi; Tuna Ortaylı’nın biricik babası; tarihçi, akademisyen, yazar ve Türk halkının liber hocası Prof. Dr. İlber Ortaylı’yı kaybettik. 16 Mart 2026 Pazartesi günü saat 11.00'de Galatasaray Üniversitesi'nde anma töreni düzenlenecektir. Merhum aynı gün Fatih Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Fatih Camii Haziresi'ne defnedilecektir. Çiçek gönderilmemesini, arzu edenlerin Türk Eğitim Vakfı'na bağış yapmalarını rica ederiz.”

İlber Ortaylı'nın ailesinden anlamlı istek! Cenazeye geleceklere bir çağrıları var

VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI

İlber Ortaylı daha önce verdiği bir röportajda mezarıyla ilgili soruya dikkat çeken bir yanıt vermişti. Ortaylı, “Mezarınızla ilgili bir vasiyetiniz var mı?” sorusuna “Herhalde Gelibolu olur. Burada istemiyorum. Kalabalık sevmiyorum” sözleriyle yanıt vermişti.

İlber Ortaylı'nın ailesinden anlamlı istek! Cenazeye geleceklere bir çağrıları var

ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI: DERİN ÜZÜNTÜ DUYDUM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İlber Ortaylı için paylaştığı taziye mesajında, "Entelektüel kişiliği, bilgi ve birikimi, kitapları, araştırmaları ve akademik çalışmalarıyla milletimizin saygısını kazanan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, çok değerli Prof. Dr. İlber Ortaylı hocamızın vefatından derin üzüntü duydum. Sayın İlber Ortaylı'ya Allah'tan rahmet niyaz ediyor; kederli ailesine, öğrencilerine, dostlarına, tüm sevenlerine ve akademi dünyamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabb'im mekânını cennet eylesin" ifadelerini kullandı.

Kültür Sanat, Gündem, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İlber Ortaylı'nın ailesinden anlamlı istek! Cenazeye geleceklere bir çağrıları var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Levent Bilgiç Levent Bilgiç:
    Allah rahmet eylesin ,maalesef büyük bir şahsiyeti kaybettik , kendisine laf uzatanları da Allaha havale ediyorum 13 0 Yanıtla
  • Hasan polat Hasan polat:
    güzel insan yolun ışıklarla aydınlansın allah rahmet eylesin 6 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sadettin Saran’dan Galatasaray’a olay sözler Sadettin Saran'dan Galatasaray'a olay sözler
Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler
Kavurma yapılan atın sahibi konuştu: Hayır yapmak isterken kötülüğe vesile olduk Kavurma yapılan atın sahibi konuştu: Hayır yapmak isterken kötülüğe vesile olduk
Mourinho’ya şok üstüne şok Şov yapmanın bedeli ağır oldu Mourinho'ya şok üstüne şok! Şov yapmanın bedeli ağır oldu
İran medyasında çıkan habere bakın: İki ülkenin bayrağıyla servis edildi İran medyasında çıkan habere bakın: İki ülkenin bayrağıyla servis edildi
SGK’dan ’Son 5 yılda 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi’ iddiasına yanıt SGK'dan 'Son 5 yılda 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi' iddiasına yanıt
Hatay’da bir işçi hava bastığı lastiğin patlaması sonucu öldü Hatay'da bir işçi hava bastığı lastiğin patlaması sonucu öldü
Maça damga vuran karenin asıl amacı ortaya çıktı Maça damga vuran karenin asıl amacı ortaya çıktı
Savaş sürerken Hürmüz Boğazı’ndan Türk sahipli ilk gemi geçti Savaş sürerken Hürmüz Boğazı'ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
İnsan insana bunu yapar mı Elektroşok verip dövdüler İnsan insana bunu yapar mı? Elektroşok verip dövdüler
Tartışma yaratan görüntü: İstiklal Marşı Arapça okundu, CHP ve MHP’den peş peşe tepki geldi Tartışma yaratan görüntü: İstiklal Marşı Arapça okundu, CHP ve MHP'den peş peşe tepki geldi
Bu 64 markayı evinize sokmayın: Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti Bu 64 markayı evinize sokmayın: Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
Milyonların beklediği maçta sorun çıktı Milyonların beklediği maçta sorun çıktı
İran, İsrail’i fena avladı Bölgeden gelen görüntüler korkunç İran, İsrail'i fena avladı! Bölgeden gelen görüntüler korkunç
Arda Turan’dan Galatasaray taraftarını mest eden cümle Arda Turan'dan Galatasaray taraftarını mest eden cümle
Ayşegül Eraslan’ın ölümü sonrası herkes bu görüntüleri paylaşıyor Sözleri dikkat çekici Ayşegül Eraslan'ın ölümü sonrası herkes bu görüntüleri paylaşıyor! Sözleri dikkat çekici

08:33
Kara operasyonunun ilk sinyali 2 bin 500 ABD askeri yola çıktı
Kara operasyonunun ilk sinyali! 2 bin 500 ABD askeri yola çıktı
08:09
İsrailli yetkililerin evleri vuruldu, alevler geceyi aydınlattı
İsrailli yetkililerin evleri vuruldu, alevler geceyi aydınlattı
08:09
Sıcak hava balonu faciası Şampiyon pilot sepetten fırlayıp öldü
Sıcak hava balonu faciası! Şampiyon pilot sepetten fırlayıp öldü
07:45
İşte Hark Adası’nın vurulduğu anlar Üst üste tam 15 patlama
İşte Hark Adası'nın vurulduğu anlar! Üst üste tam 15 patlama
07:06
Savaşta 15. gün İran’ın Hark Adası vuruldu, ABD’nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi
Savaşta 15. gün! İran'ın Hark Adası vuruldu, ABD'nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi
03:17
İsrail, Lübnan’da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
İsrail, Lübnan'da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
00:24
HAKMAR’ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı
HAKMAR'ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı
23:23
İran’dan Bahreyn’e yeni hava saldırısı
İran'dan Bahreyn'e yeni hava saldırısı
21:58
İsrail’de en uzun gece İran bu sefer çok ağır hasar verdi
İsrail'de en uzun gece! İran bu sefer çok ağır hasar verdi
21:55
Şampiyonluk yolunda dev kayıp Fenerbahçe, Olimpiyat Stadyumu’nda buz kesti
Şampiyonluk yolunda dev kayıp! Fenerbahçe, Olimpiyat Stadyumu'nda buz kesti
21:18
İlber Ortaylı’nın cenaze programı belli oldu
İlber Ortaylı'nın cenaze programı belli oldu
20:53
İran’dan ateşlenen 3. füzeyle ilgili Erdoğan’dan ilk açıklama
İran'dan ateşlenen 3. füzeyle ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama
20:16
ABD, İran’a Saldırılar İçin 160 Askeri Uçak Gönderdi
ABD, İran'a Saldırılar İçin 160 Askeri Uçak Gönderdi
20:15
Bağdat’ta havalimanına İHA saldırısı
Bağdat'ta havalimanına İHA saldırısı
19:43
Ankara’da eski eşinin evinde ölü bulunan iş adamı soruşturmasında 3 tutuklama
Ankara'da eski eşinin evinde ölü bulunan iş adamı soruşturmasında 3 tutuklama
18:12
İsrail basını: ABD, İran’a saldırıları sona erdirmek için İsrail’e bir hafta süre verdi
İsrail basını: ABD, İran'a saldırıları sona erdirmek için İsrail'e bir hafta süre verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 09:40:17. #.0.5#
SON DAKİKA: İlber Ortaylı'nın ailesinden anlamlı istek! Cenazeye geleceklere bir çağrıları var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.