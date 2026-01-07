Orkun Kökçü'den çarpıcı itiraf: En kötü günümdü - Son Dakika
Orkun Kökçü'den çarpıcı itiraf: En kötü günümdü

07.01.2026 22:15
Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz rekor bedelle kadrosuna kattığı Orkun Kökçü, çarpıcı bir röportaja imza attı. Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kartın ardından yaşadığı sıkıntıları anlatan Orkun, o günün hayatındaki en kötü an olduğunu dile getirdi.

Beşiktaş'ın sezon başında Benfica'dan rekor bedelle kadrosuna kattığı milli oyuncu Orkun Kökçü, TRT Spor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"İYİ BİR DÖNEM GEÇİRİYORUZ"

Antalya'da devam eden kamp hakkında konuşan Orkun, "Kamp yoğun geçiyor. Çift idman yapıyoruz. İyi idman yaparak takım olarak iyi bir dönem geçiriyoruz. Arkadaşlarla odalarda oyun oynuyoruz, birlikte vakit geçiriyoruz." dedi.

"BEŞİKTAŞ KAOS İÇİNDE DEĞİL"

Kaosun içinde olmadıklarını, sorunların çözüleceğini belirten milli yıldız, "Türkiye'de diğer ülkelere göre inanılmaz bir kaos var. Avrupa'dan gelen bir oyuncu ilk başta çok zorlanır. Benim düşüncem takımın, kulübün kaos içinde olmaması. Beşiktaş'ı baz alırsam, bizde öyle bir kaos yok. Sonuçlar daha iyi olabilir ama biz kaos içinde değiliz. Sonuçlar hep iyi olmuyor, o biraz sıkıntı. Şimdi çok çalışıyoruz, sonuçları da çözersek daha iyi olacağız." ifadelerini kullandı.

'EN KÖTÜ GÜNÜMDÜ'

Kırmızı kart gördüğü Fenerbahçe maçı hakkında konuşan Orkun, samimi itiraflarda bulunarak, "Fenerbahçe maçı en kötü, en üzüldüğüm gündü. Aşırı hırs yaptım o maçta. Bu maçta golüm asistim var, kırmızı kartı görmesem sonuç çok farklı olurdu. Onun için de üzüldüm, 2-0 öndeyiz. Normalde hiç o duruma düşecek birisi de değilim. Defansta öyle hamle yapmayan biriyim normalde. Aşırı hırs yaptım, gaza geldim orada.' sözlerini sarf etti.

'BİRKAÇ GÜN ÇOK ZORLANDIM'

Sözlerine devam eden yıldız oyuncu, 'Maçın ardından soyunma odası... Çok zor. Çok zor. Bunu söylemeyeyim. Birkaç gün çok zorlandım. Dert ettim. 2-3 gün hiçbir şey konuşmadım. Çok kötü olduğunu biliyordum direkt. Telefonu falan her şeyi kapattım. O dönem şu açıdan iyi oldu; öylesi dönemlerde dost kim onu görüyorsunuz. Ailem yanımdaydı. Babam 1 hafta kaldı benimle. Öyle atabildim. Üzülüyorsun ama sonuçta futbol. Olmaması lazım ama oluyor futbolda. Bir hafta sonra milli takıma gittik, o da iyi geldi. İspanya maçında onun cevabını vermek için maça çıktım ve iyi performans gösterdim. Kırmızı karttan önceki döneme göre daha iyi performans gösterdim, yükseliş oldu." yorumunu yaptı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 5252sezgin 5252sezgin:
    pç kurusu o maçı hatırladıkça ana bacı bırakmıyorum sende 0 1 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
