Paris Olimpiyatları Göçmenleri ve Evsizleri Uzaklaştırıyor

Spor

2024 Paris Olimpiyatları sadece sporun değil aynı zamanda ev sahibi kentin sürdürülebilirlik ve onarımının kutlaması olmayı amaçlıyor. Ancak aktivistlerin, kırılgan durumdaki göçmenlerin ve evsizlerin sokaklardan uzaklaştırılıp Fransa genelinde farklı yerlere itildiklerini iddia etmesi, Paris'in hedeflerini zora sokuyor.

Paris'teki bir kanalın üzerinden geçen bir köprünün altında dikenli, devasa onlarca beton blok sıralanmış.

Hak savunucularına göre amaçları, evsizleri ve göçmenleri olimpiyatlar sırasında caddelerden uzak tutmak.

Paris Dayanışma Barosundan Aurelia Huot, “Bugün artık caddelerde kimsecikler yok. Köprünün altındaki bloklar görülebiliyor. Polis göçmenlerin geri dönüp buraya yerleşmediğinden emin olmak için burada devriye geziyor" diyor.

26 Temmuz'daki olimpiyatların açılış töreninden yaklaşık bir hafta önce bir grup evsiz insan buradan uzaklaştırılmıştı. Bu, oyunlardan aylar önce başlayan işgal evler ve çadırlara yönelik temizliğin son aşamasıydı.

Çad'dan göçen Faris Al Khali Youssouf bu durumdan etkilenenlerden. Olimpiyat Köyü'nden birkaç yüz metre uzaktaki, aslen bir beton imalatçısına ait binada 500 kişiyle birlikte yaşıyordu.

Nisan'da polis baskınıyla bina temizlendi. Burada yaşayanlara ya Paris'te ya da yüzlerce kilometre uzaktaki Toulouse kentinde geçici barınma sağlanacağı söylendi.

Faris, "Bu mülteciler için tam bir kabus. Bütün hepimizi etkiliyor, metroda bilet alırken birdenbire durdurulup toplama merkezlerine götürülüyorlar. Sığınmacılar üzerinde baskı var" diyor.

Aktivist Paul Alauzy, beton blokların yerleştirildiği kanadan birkaç dakika yürüyüş mesafesindeki bir başka köprünün altında, yine bir temizliğin yapıldığını anlatıyor.

Bir zamanlar insanların yaşadığı kolon boşluklarını işaret ederek, "Yıllarca bir çadır kent olarak kullanıldı, üç yıl boyunca burada insanlar yaşadı. Her yerde çadırlar vardı. İnsan sayısı bazen 100'e, 200'e hatta 300'e çıkıyordu" diyor.

Paul, Madalyonun Diğer Yüzü (Le Revers de la Médaille) adlı bir grup için çalışıyor. Grup, Oyunlar öncesinde Paris sokaklarından 13 bin göçmenin uzaklaştırıldığını söylüyor.

Hak savunucuları bunun Olimpiyat Oyunları yaklaştıkça hızlanan uzun vadeli bir stratejinin parçası olduğunu söylüyor.

Yetkililer sokaklardan uzaklaştırılan insanlara barınma seçeneği sundu ancak bunlar çoğunlukla geçici ve Paris'ten uzakta farklı kentlerdeydi.

Paul, "Paris sokaklarından insanları alıp onları küçük, ırak şehirlere gönderiyorsunuz. Orada aynı dayanışma ağına sahip değiller" diyor ve ekliyor:

"Elbette insanların dışarıda kalmasını istemiyoruz, konut sağlanmasını istiyoruz. Ama uzun vadeli çözüm sunmadan onları böyle dağıtarak, sorunu asla çözemezsiniz."

Paris'te göçmen gruplarla dayanışan büyük toplulukların uzağındaki insanların sağlık hizmetleri ve diğer desteklere erişmekte zorlandığını söylüyor. Bu nedenle insanların yeniden başkente taşınıp sokaklara döndüklerini belirtiyor.

Bundan önce de Olimpiyat Oyunları'nda benzer şikayetler gündeme gelmişti. Tokyo'da evsiz grupları geceledikleri parklardan kovulduklarından şikayet ederken, Rio de Janeiro'daki gecekondu mahallelerinin yer yer tamamı temizlenmişti.

Yine de Paris'te yetkililer insanları sokaklardan uzak tutmanın yaşamlarını iyileştirmede kilit rol oynadığını savunuyor.

Oyunlardan önce Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, "Evsiz insanları konutlara yerleştirme konusunda kalıcı bir çözüm bulmak istiyorum, bu aynı zamanda devletle tartıştığımız konulardan biri" demişti.

Hidalgo, "Bu aşamada sorun, anladığımız kadarıyla devletin hangi finansal kaynakları buraya yönlendirebileceğiyle ilgili" diye eklemişti.

Paris Belediyesi BBC'ye yaptığı açıklamada, "evsizlik sorununun Olimpiyatlara hazırlık sürecinin kalbinde yer aldığını ve Oyunlar sırasında kırılgan kişilere barınma sağlanması için tetikte olunduğunu" belirtti.

Açıklamada "Paris'te evsiz insanlar için elverişsiz kentsel döşemeler kullanılmıyor" denildi.

Açıklamada ayrıca, köprünün altına yerleştirilen beton blokların Paris'e değil, komşu Aubervilliers Belediyesi'ne ait olduğu ve belediyenin "göçmenlerin ve uyuşturucu bağımlılarının" geri dönmesini engellemek için "caydırıcı" sokak döşemeleri kullandığı belirtildi.

Birçok aktivist ise hala fazlasıyla endişeli.

Paul, "Benim için bu, özetle sosyal temizlik. İnsanları dışarı itip dönmelerini engelliyorsunuz ve kısa vadeli çözümlerle sefaleti halının altına gizlemiş oluyorsunuz" diyor.