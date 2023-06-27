Türkiye'yi sevmediğini söyleyen Polonyalı voleybolcu Malwina Smarzek'in yeni adresi belli oldu - Son Dakika
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Türkiye'yi sevmediğini söyleyen Polonyalı voleybolcu Malwina Smarzek'in yeni adresi belli oldu

27.06.2023 16:39

Brezilya'nın Osasco takımında sezonu tamamlayan Polonyalı pasör çaprazı Malwina Smarzek, katıldığı bir programda Türkiye'yi sevmediğini belirtmişti. Polonyalı voleybolcunun yeni adresi İtalya'da Casalmaggiore oldu.

Brezilya'nın Osasco takımında sezonu tamamlayan Polonyalı pasör çaprazı Malwina Smarzek, Türkiye ile ilgili çarpıcı bir ifade kullandı. "Sporun Gölgesinde" isimli podcast programında konuşan Smzarzek, Türkiye'yi sevmediğini söylemişti. Polonyalı voleybolcunun yeni adresi Casalmaggiore oldu.

"TÜRKİYE'Yİ SEVMİYORUM"

Podcast programında sunucunun, "Neden Türkiye'ye gitmiyorsun? En iyi orada para veriyorlar?" sorusuna Smzarzek, "Türkiye'yi sevmiyorum." cevabını vermişti. Sunucu bunun üzerine Polonyalı sporcuya, Avrupa'nın en iyi voleybolcuları arasında gösterilen Paola Egonu'nun Türkiye'de oynadığını hatırlatmıştı.

YENİ ADRESİ İTALYA OLDU

Brezilya ekibi Osasco'dan ayrılan pasör çaprazı Malwina Smarzek'in yeni adresi Casalmaggiore oldu. Polonyalı voleybolcu artık İtalya'da ter dökecek.

YORUMLAR (1)
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Polonya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye'yi sevmediğini söyleyen Polonyalı voleybolcu Malwina Smarzek'in yeni adresi belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'yi sevmediğini söyleyen Polonyalı voleybolcu Malwina Smarzek'in yeni adresi belli oldu - Son Dakika
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