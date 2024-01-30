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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler açıklandı. Süper Lig'in 23'üncü haftasında oynanan Sivasspor - Beşiktaş karşılaşmasının ardından "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" sebebiyle Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar ile aynı müsabakada "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun kurula sevk edildi.

Öte yandan Adana Demirspor - Hatayspor maçında "hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi ve hakareti" sebebiyle de Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın kurula sevk edildiği açıklandı. Kurul ayrıca Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım'ı da "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle sevkine karar verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce 30.01.2024 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler belli oldu.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler şu şekilde:

"1- YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü'nün 27.01.2024 tarihinde oynanan YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-ATAKAŞ HATAYSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü Başkanı MURAT SANCAK'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca ve "hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi ve hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca 30.01.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- TÜMOSAN KONYASPOR Kulübü'nün 28.01.2024 tarihinde oynanan TÜMOSAN KONYASPOR-RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- EMS YAPI SİVASSPOR Kulübü'nün 28.01.2024 tarihinde oynanan EMS YAPI SİVASSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

EMS YAPI SİVASSPOR Kulübü teknik sorumlusu BÜLENT UYGUN'un aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 29.01.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 28.01.2024 tarihinde oynanan EMS YAPI SİVASSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve Kulüp Yöneticisi Feyyaz Uçar'ın müsabaka sonrası basın mensuplarına yaptığı ve Kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FEYYAZ UÇAR'ın (Beşiktaş A.Ş. Kulübü İdarecisi) müsabaka sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabında (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 28.01.2024 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-MKE ANKARAGÜCÜ Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- YILPORT SAMSUNSPOR Kulübü'nün 29.01.2024 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.-YILPORT SAMSUNSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve 30.01.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

YÜKSEL YILDIRIM'ın (Yılport Samsunspor Kulübü Başkanı) 30.01.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- MONDİHOME KAYSERİSPOR Kulübü görevlisi MUAMMER KAYA'nın 29.01.2024 tarihinde oynanan MONDİHOME KAYSERİSPOR-BITEXEN ANTALYASPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 30.01.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 29.01.2024 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü antrenörü EGEMEN KORKMAZ'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 7/1-e maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü antrenörü MUSTAFA SARP'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 7/1-e maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü kaleci antrenörü HALUK GÜNGÖR'ün aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 7/1-e maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."