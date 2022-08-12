PFDK kararları açıklandı - Son Dakika
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PFDK kararları açıklandı

12.08.2022 10:07
PFDK kararları açıklandı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'ye 271 bin TL, Ankaragücü'ne 250 bin TL ve Fraport TAV Antalyaspor'a 200 bin TL para vezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'ye 271 bin TL, Ankaragücü'ne 250 bin TL ve Fraport TAV Antalyaspor'a 200 bin TL para vezası verdi.

Kurulun aldığı kararlar şöyle;

1- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.'nin, 06.08.2022 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR (KUZEY) TRİBÜNÜ A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

2- FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübünün, 07.08.2022 tarihinde oynanan FRAPORT TAV ANTALYASPOR-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü görevlisi MURAT KAYA'nın, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 05.08.2022 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olaylarından dolayı 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 08.08.2022 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO TRİBÜNÜ D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. hakkında, taraftarlarının neden olduğu saha olaylarından dolayı Kurulumuza sevk yapılmış ise de; eylemlerin saha olayı boyutuna ulaşmadığı anlaşıldığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR Kulübünün, 08.08.2022 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜNÜ KUZEY G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

6- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 08.08.2022 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-ARABAM.COM KONYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü görevlisi MERYEM KARAKUŞ'un, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü görevlisi GÜLER DİRİL'in, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü görevlisi YÜKSEL COŞKUN'un, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- ARABAM.COM KONYASPOR Kulübünün, 08.08.2022 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-ARABAM.COM KONYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜNDE yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ankaragücü, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor PFDK kararları açıklandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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