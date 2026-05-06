PSG-Bayern Münih: Şampiyonlar Ligi Tarihinde 5-4'lük Gollü Maç
PSG-Bayern Münih: Şampiyonlar Ligi Tarihinde 5-4'lük Gollü Maç

06.05.2026 00:37
PSG, Bayern Münih'i 5-4 yenerken, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde gol rekoru kırıldı.

Ara sıra, futbolun neden "güzel oyun" olarak adlandırıldığını hepimize hatırlatan maçlar olur.

Paris Saint-Germain'in Bayern Münih'i 5-4'lük skorla yendiği ve gol rekoru kırılan Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçındaki zaferi de bunlardan biriydi.

1959-60 Avrupa Kupası'nda Eintracht Frankfurt'un Glasgow Rangers'ı 6-3 yendiği maçtan bu yana en çok gol atılan yarı finaldi ve uzun süre hafızalarda kalacak.

Taktiksel dehası veya hesaplı oyun planları nedeniyle değil, iki takım da olağanüstü hücum kalitesiyle 30 Mayıs'ta Budapeşte'de oynanacak finalde yer almak umuduyla her şeylerini ortaya koydukları için.

Duran topların oyunun kralı olduğu, savunma müdahalelerinin gol gibi kutlandığı bir sezonda bu maç, rakibinizden daha fazla gol atmanın başarının anahtarı olabileceğini hatırlatan ferahlatıcı bir örnekti.

Bayern, nefes kesen ilk yarıda golü buldu, ancak Avrupa şampiyonu PSG, heyecan verici bir geri dönüşle 5-2'lik skorla üç gollük avantaj elde etti ve finale bir adım daha yaklaştı. Fakat Alman şampiyonu, azim ve yeteneğini göstererek farkı bire indirdi ve gelecek hafta Münih'te oynanacak rövanş maçı için iddiasını sürdürdü.

Uzmanlar ve taraftarlar olağanüstü maçı heyecanla izlerken, PSG teknik direktörü Luis Enrique de bundan keyif aldı.

"İnanılmazdı. Bence bir teknik direktör olarak yönettiğim en iyi maçtı" dedi.

"İnanılmaz bir ritmi vardı, hücum futbolu oynamaya, kalitelerini göstermeye çalıştılar. Sanırım herkes maçı izlerken eğlendi. Kazandığımız için mutluyum."

'Futbol oynamanın yolu bu'

Luis Enrique, "15 yıldan fazla süredir teknik direktörlük yapıyorum ve söylemeliyim ki bu en heyecan verici maçtı" diye ekledi.

"Futbol oynamanın yolunun bu olduğunu göstermek önemli. Tamam, bir teknik direktör olarak dört gol yediğimizde mutlu olmuyoruz ama kazandığımız için mutluyum."

İngiltere Milli Takımı'nın eski İngiltere kaptanı Alan Shearer, Amazon Prime'daki yayında "Bu maçın ne kadar açık ve çılgın olduğuna gülmeden edemiyorum" dedi.

"Şimdiye kadar izlediğim en müthiş maçlardan biri. İki takım da rakibinden daha fazla gol atabileceklerine inanıyor."

Bu, herhangi bir Avrupa kupası yarı finalinde her iki takımın da en az dört gol attığı ilk maçtı ve Chelsea ile Liverpool'un 2008-09 çeyrek finalinde 4-4 berabere kalmasından sonra Şampiyonlar Ligi eleme maçlarında sadece ikinci kez yaşandı.

PSG'nin 43, Bayern'in ise 42 gol atmasıyla, iki takımın da bir Şampiyonlar Ligi sezonunda 40'tan fazla gol attığı ilk maç oldu.

Defans felaketi miydi?

Maç birbirinden heyecan verici mücadelelerle doluydu. Avrupa'nın en güçlü iki hücum hattının karşı karşıya geldiği bir mücadele oldu.

PSG adına Vitinha'nın sakinliği ve hızı, Dembele'nin keskin pasları ve etkili bitiriciliği ve Kvaratskhelia'nın sihirli anları vardı.

Bayern'de ise Olise'nin yeteneği, Diaz'ın enerjisi ve Kane'in acımasızlığı söz konusuydu. Bu üçlü, bu sezon tüm müsabakalarda toplamda 100'den fazla gol kaydetti.

Ancak zaman zaman iki takımın defansı sorgulanabilecek hatalar yaptı.

Bayern'in ikinci yarıdaki tam gaz hücumu, savunmalarında boşluklar bıraktı PSG bunu değerlendirdi. Ligue 1 ekibi ise konuk ekibin iki gol atmasıyla şaşkına döndü.

Bayern teknik direktörü Vincent Kompany,i "Zorlandık ama tehlikeliydik. Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda beş gol yemek normalde elenmeniz anlamına gelir ama yakaladığımız fırsatlar bizi inandırdı" dedi.

Kane de, Bayern'in 1994-95'ten bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde beş gol yediği maç olmasına rağmen, takımının savunmasını övdü.

Ancak İngiltere'nin eski forveti Wayne Rooney bu görüşe katılmadı ve "Harry Kane'i seviyorum ama savunmacılarını övmesinin imkanı yok. Her iki takımın savunması da gerçekten kötüydü" dedi.

Arsenal - Atletico Madrid maçı

Dün akşamki maç birçok taraftarın bu sezon bıkkınlık duyduğu oyun tarzının, savunmaya dayalı dizilişler ve duran toplara aşırı bağımlılık, tam tersi olsa da bu akşam 22:00'de Arsenal ile Atletico Madrid arasında oynanacak ikinci yarı final maçında tekrarlanması pek muhtemel görünmüyor.

Savunma dirençleriyle övünen ve açık oynamaktan çok son dakika golü beklemeye daha yatkın olan iki takım, bu maçı dikkatle izledi.

Bu sezon Arsenal açık oyunda gol fırsatları bulmakta zorlandı kimin daha çok gol atacağını görmek için yapılacak bir mücadele İngiliz ekibinin lehine sonuçlanmayabilir.

Ancak savunmalarına güvenebileceklerini biliyorlar ve bu kaotik bir sonu önlemek için çok önemli olabilir.

Eski AC Milan ve Real Madrid orta saha oyuncusu Clarence Seedorf, "Kalecilere skordan memnun olup olmadıklarını sorun" dedi.

"Arsenal gibi takımların çok gol yemeden maç bitirdiğini ve fark yarattığını gördük. Kupayı eve getirebilecek bir takım varsa, Arsenal olabilir."

Kaynak: BBC

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
