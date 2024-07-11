Rafa Siva: Quaresma gibi efsane olmak istiyorum - Son Dakika
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Spor

Rafa Siva: Quaresma gibi efsane olmak istiyorum

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Yeni sezona Slovenya'da hazırlanan Beşiktaş'ta yeni transfer Rafa Silva, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Siyah-beyazlı taraftarların gönlünden taht kurmuş Portekezli futbolcu Ricardo Quaresma ile görüşmediği ifade eden Silva, "Ancak onu iyi tanıyorum. Portekizli bir ismin Türkiye'e böyle hatırlanması benim için de gurur verici. Bu durum yabancı oyuncuların Türkiye'de efsane olabileceğini gösteriyor. Ben de Türkiye'de Quaresma gibi bir etki yaratmak ve anılmak istiyorum" dedi.

11.07.2024 15:44  Güncelleme: 16:09
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Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Beşiktaş'ın yeni transferi Rafa Silva bir basın toplantısı düzenledi. Siyah-beyazlıların Portekizli efsanesi Ricardo Quaresma ile transfer öncesinde konuşmadığını belirten tecrübeli orta saha, "Ben de Türkiye'de Quaresma gibi bir etki yaratmak ve anılmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"TRANSFERİM HIZLI VE KOLAY OLDU"

Portekizli futbolcunun açıklamaları şu şekilde;

"Beşiktaş'a transferim çok hızlı ve çok kolay oldu. Kariyerime Avrupa'da devam etmek istiyorum, Beşiktaş bildiğim bir kulüp. Bu yüzden konuştuk ve kısa sürede imzalar atıldı.

"QUARESMA GİBİ OLMAK İSTERİM"

Ricardo Quaresma ile transferim öncesinde konuşmadım. Ancak onu iyi tanıyorum. Portekizli bir ismin Türkiye'e böyle hatırlanması benim için de gurur verici. Bu durum yabancı oyuncuların Türkiye'de efsane olabileceğini gösteriyor. Ben de Türkiye'de Quaresma gibi bir etki yaratmak ve anılmak istiyorum.

Rafa Siva: Quaresma gibi efsane olmak istiyorum

"TEK HEDEFİM BEŞİKTAŞ'TA KUPALAR KAZANMAK"

Tek isteğim Beşiktaş'ın başarılı olması ve kupalar kazanması. Beşiktaş'ın kupalar kazanması için her şeyi yapacağımı biliyorum. Hedefim takımla kaynaşmak ve beraber bir şeyler başarmak. İstatistikler zaten sonra gelir.

"ORTADA OYNAMAYI SEVİYORUM"

Kariyerimde üç farklı pozisyonda oynadım ama ortada oynamayı daha çok seviyorum. Burada bir sıkıntı yok, takım nerede isterse oynarım. Van Bronckhorst ile konuşuyoruz. Şu an hocamızın fikirlerini takıma adapte etmek için çabalıyoruz. Hocamızın nasıl güçlü ve iyi oynayan takım olma hedefi varsa biz ona göre oynayacağız.

Rafa Siva: Quaresma gibi efsane olmak istiyorum

"ADAPTASYONUM ÇOK İYİ"

İlk kez başka bir ülkeye geldim ama adaptasyonum çok iyi. Herkes bana yardımcı oluyor. Benfica ve Portekiz hep hayatımda olacak. Ancak şu an tek önemli olan konu Beşiktaş.

"SON YILLARDA MİLLİ TAKIMI TERCİH ETMEDİM"

Portekiz Milli Takımı'nda oynamamam konusundaki karar biraz bana bağlı, benle alakalı olan bir durum. Avrupa Şampiyonası'nı ise çok fazla takip etmedim. O yüzden fazla yorum yapamam."

Rafa Siva: Quaresma gibi efsane olmak istiyorum

Ricardo Quaresma, Rafa Silva, Portekiz, Slovenya, Beşiktaş, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rafa Siva: Quaresma gibi efsane olmak istiyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Hakan Korkmaz: Garga kanadı yapmasalar olmuyor.. 0 3 Yanıtla
  • AsLaN DurakoğLu: İnşallah olacaksın Rafa. Quaresma abini iyi dinle. O bizim efsanemiz. En büyük Beşiktaş diye bağır yeter ki. Omuzlara alicaz seni evelAllah. 0 0 Yanıtla

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