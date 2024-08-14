Rodrigues: Ankaragücü'nü hak ettiği yere çıkartmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız - Son Dakika
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Rodrigues: Ankaragücü'nü hak ettiği yere çıkartmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız

Ankaragücü Kaptanı Garry Rodrigues, takımın hedefinin Süper Lig'e çıkmak olduğunu ve bunun için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Takımın diğer oyuncuları Renat Dadashov ve Osman Çelik de hedeflerini ve motivasyonlarını paylaştı.

14.08.2024 20:57
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- Rodrigues: " Ankaragücü'nü hak ettiği yere çıkartmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız"

ANKARA - Ankaragücü Kaptanı Garry Rodrigues, "Ankaragücü'nü hak ettiği yere çıkartmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.

Beşevler Spor Kompleksi'nde antrenman öncesinde oyunculardan Garry Rodrigues, Renat Dadashov ve Osman Çelik basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Son maçta nerede olduğu bilinmeyen Cephas ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.

"Ankaragücü'nü hak ettiği yere çıkartmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız"

Lige galibiyetin verdiği motivasyonla başladıklarını söyleyen takım kaptanı Garry Rodrigues, "Şimdi önümüzdeki maçlara en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız. Geçen sene hepimiz için sıkıntılı geçti sadece benim için değil. Hepimiz için sıkıntılı bir dönem geçti. Şimdi yeni bir sezona başlıyoruz ve takım kaptanıyım. Farklı sorumluluklarım var. Herhangi bir sıkıntı olduğu zaman bunun üstesinden gelmek benim sorumluluğum. Her beraber sorunların üstesinden gelmeliyiz. Tabii ki söz vermek istemiyorum ama Ankaragücü'nü hak ettiği yere çıkartmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız bunun sözünü verebilirim" diye konuştu.

Dadashov: "Hedefimiz tekrar süper lige çıkmak"

Takımın en büyük hedefinin tekrar Süper Lig'e çıkmak olduğunu söyleyen ve ligin ilk haftasında oynanan Şanlıurfaspor maçında golünü atan Renat Dadashov ise, "Ankaragücü beni çok iyi karşıladı öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Hedefimiz tekrar Süper Lig'e çıkmak bunun için ben ve takım arkadaşlarım mücadele edeceğiz. İlk maçta gol atmak tabii ki çok güzel ama bunu geride bıraktım şimdi önümüzdeki Erzurumspor maçına odaklanıp o maçı kazanmak için her şeyi yapmaya çalışacağız. Öncelikle hocanın bana yakın davranması beni çok etkiledi. Geleceği yönelik planlarından bahsetti bunlar beni çok etkiledi. Ankaragücü çok büyük bir kulüp Ankara çok güzel bir şehir ve bu sebepler buraya gelmemde etkili oldu" dedi.

Osman Çelik: "Beşinci şampiyonluğumu burada yaşamak için geldim"

Takıma gelmeden önce hedeflerin farkında olduğunu ifade eden Osman Çelik, daha önce 1.Lig'de 4 kere şampiyonluk yaşadığını belirterek şunları söyledi:

"Beşinci şampiyonluğumu burada yaşamak için geldim. Bu camianın zaten layık olduğu yer zaten süper lig. İnşallah layık olduğu yere taşımak istiyoruz hedefe adım adım ilerleyeceğiz. Kesinlikle bu sene önceki yıllara göre sert bir lig bizi bekliyor. Urfa maçında da gördük ki rakipler bize karşı ekstra motivasyonla oynayacak. Bu her maç böyle olacak. Biz kalitemizin farkındayız. Sahaya çıktığımızda zaten rakipler kadar mücadele edersek kalitemiz otomatikman ortaya çıkacak. O yüzden burada öncelikle saha dışında arkadaşlığı ve birlikteliği yakalayıp saha içine yansıtıp taraftarımızla beraber şampiyonluğa adım adım yürümek istiyoruz. Takım içinde rekabetin olması takımı her zaman üst seviyeye çıkartır. Ben birden farklı çok mevkide oynadım kariyerim boyunca. Buraya gelmemdeki etkenlerden biri de çok yönlü oyuncu olmamdı. Önemli olan Ankaragücü'nün başarısı isimler gelip geçici Ankaragücü her zaman kalıcıdır. İnşallah takımı Süper Lig'e çıkartıp görevimizi yapmış oluruz."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Rodrigues: Ankaragücü'nü hak ettiği yere çıkartmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız - Son Dakika

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