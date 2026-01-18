Sadettin Saran'dan Galatasaray maçı için itiraf - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Sadettin Saran'dan Galatasaray maçı için itiraf

Sadettin Saran\'dan Galatasaray maçı için itiraf
18.01.2026 18:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, ''Her Deplasman Bir Okul Projesi'' kapsamında Üniversiteli Fenerbahçeliler Birliği (UNİFEB) tarafından Antalya'nın Kestel Mahallesi'nde bulunan Akdeniz İlkokulu ve Ortaokulu'nda yaptırılan kütüphanenin açılışına katıldı. Galatasaray'ın Gaziantep FK karşısında aldığı beraberliğe de değinen Saran, ''Dünkü sonuçtan sonra ayrı bir heyecan var'' dedi.

"Her Deplasman Bir Okul" sloganıyla Fenerbahçe Futbol A Takımının her deplasman yolculuğunda çocukların eğitimine katkı sağlayacak sosyal sorumluluk projesi devam ediyor.

'EN HEYECANLI PROJELERDEN BİRİ'

Alanya'da proje çerçevesinde Akdeniz İlkokulu ve Ortaokulu bahçesinde yüzlerce öğrenci ve genç Fenerbahçeli taraftar tarafından coşkuyla karşılanan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, açılışta yaptığı konuşmada çocuklarla bir arada olmanın kendileri için ayrı bir heyecan olduğunu söyledi. Her deplasmana büyük bir heyecanla gittiklerini ifade eden Saran, "Bugün ayrı bir heyecan var. Bunun büyük bir kısmı çocuklarla buluşmamızdan kaynaklanıyor. Bu, başlattığımız en heyecanlı projelerden biri. Bundan büyük bir keyif alıyorum. Bu etkinlikte bizim de bir katkımız varsa ne mutlu bize. İyi ki varsınız, en büyük Fenerbahçe" dedi.

Sadettin Saran'dan Galatasaray maçı için itiraf

'ÇOK GÜZEL BİR BAŞLANGIÇ OLACAL'

1969 yılından bu yana Fenerbahçeli olduğunu belirten Saran, proje hakkında da değerlendirmelerde bulunarak, "Her deplasmanda bir okul yaparsak transfer yapamayız. Tutamayacağımız sözleri vermeyelim. Ama inşallah bugün burada çok güzel bir başlangıç olacak" diye konuştu.

Sadettin Saran'dan Galatasaray maçı için itiraf

'ÇOK ŞEYİN DEĞİŞECEĞİNE İNANIYORUM'

Alanyaspor ile oynanacak karşılaşmaya da değinen Başkan Saran, "Bugün 3 puan alırsak çok şeyin değişeceğine inanıyorum. Burası çok güzel bir okul, kırsalda olması ve gençlerin enerjisi çok güzel. İnşallah buradan 3 puanla ayrılacağız. Bizleri unutmayın" ifadelerini kullandı.

Sadettin Saran'dan Galatasaray maçı için itiraf

"AYRI BİR HEYECAN VAR"

Ziyaret sırasında Galatasaray'ın Gaziantep FK karşısında aldığı beraberliğe de değinen Sadettin Saran, "Dünkü sonuçtan sonra ayrı bir heyecan var" ifadelerini kullandı.

Sadettin Saran'dan Galatasaray maçı için itiraf

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ

Konuşmaların ardından kütüphanenin açılışı gerçekleştirilirken, Başkan Saran öğrencilerle yakından ilgilenip kütüphaneyi gezdi ve genç taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Fenerbahçe Spor Kulübü, Kestel Mahallesi, Saadettin Saran, Gaziantep FK, Galatasaray, Fenerbahçe, Akdeniz, Antalya, Alanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sadettin Saran'dan Galatasaray maçı için itiraf - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor Vidasına kadar yerli Hatay'da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor! Vidasına kadar yerli
Bir devrin sonu Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı Bir devrin sonu! Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı
Türkiye’nin dev altın madeni satılıyor İşte fiyatı Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı
Uykudan uyanmasa facia yaşanacaktı 8 kişi ölümden döndü Uykudan uyanmasa facia yaşanacaktı! 8 kişi ölümden döndü
İstanbul’da kar geliyor, tarih verildi Meteoroloji ve AKOM’dan peş peşe uyarılar İstanbul'da kar geliyor, tarih verildi! Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar
Seçimlerden sonra muhalefet lideri helikopterle kaçırıldı Nerede olduğu bilinmiyor Seçimlerden sonra muhalefet lideri helikopterle kaçırıldı! Nerede olduğu bilinmiyor
Araplar yaptılar yapacaklarını N’Golo Kante transferinde ortalık karıştı Araplar yaptılar yapacaklarını! N'Golo Kante transferinde ortalık karıştı
Acun Ilıcalı, Survivor’da öyle bir ceza açıkladı ki... RTÜK yüzünden yayınlanamıyor Acun Ilıcalı, Survivor'da öyle bir ceza açıkladı ki... RTÜK yüzünden yayınlanamıyor
Bebek Otel skandalı büyüyor: Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak Bebek Otel skandalı büyüyor: Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak

19:22
Suriye hükümeti ile SDG arasında yapılan ateşkes anlaşmasının detayları belli oldu
Suriye hükümeti ile SDG arasında yapılan ateşkes anlaşmasının detayları belli oldu
19:13
Fenerbahçe’nin ilk 11’inde büyük sürpriz
Fenerbahçe'nin ilk 11'inde büyük sürpriz
19:06
Trabzonspor, Kocaelispor’u 901’de Muçi ile yıktı
Trabzonspor, Kocaelispor'u 90+1'de Muçi ile yıktı
18:52
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye’nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi
18:24
Arda Güler İspanya’yı salladı
Arda Güler İspanya'yı salladı
17:30
Beşiktaş’tan 35 milyon euroluk dev hamle
Beşiktaş'tan 35 milyon euroluk dev hamle
17:18
Vedat Muriqi’den Fenerbahçe’ye transfer cevabı
Vedat Muriqi'den Fenerbahçe'ye transfer cevabı
17:06
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
16:08
Suriye’de Rakka da terörden temizlendi
Suriye'de Rakka da terörden temizlendi
15:01
Görüntüler ortaya çıktı Menzil lideri İzmir’de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 19:28:14. #7.11#
SON DAKİKA: Sadettin Saran'dan Galatasaray maçı için itiraf - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.