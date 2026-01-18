Sadettin Saran\'dan Galatasaray maçı için itiraf

"Her Deplasman Bir Okul" sloganıyla Fenerbahçe Futbol A Takımının her deplasman yolculuğunda çocukların eğitimine katkı sağlayacak sosyal sorumluluk projesi devam ediyor.

'EN HEYECANLI PROJELERDEN BİRİ'

Alanya'da proje çerçevesinde Akdeniz İlkokulu ve Ortaokulu bahçesinde yüzlerce öğrenci ve genç Fenerbahçeli taraftar tarafından coşkuyla karşılanan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, açılışta yaptığı konuşmada çocuklarla bir arada olmanın kendileri için ayrı bir heyecan olduğunu söyledi. Her deplasmana büyük bir heyecanla gittiklerini ifade eden Saran, "Bugün ayrı bir heyecan var. Bunun büyük bir kısmı çocuklarla buluşmamızdan kaynaklanıyor. Bu, başlattığımız en heyecanlı projelerden biri. Bundan büyük bir keyif alıyorum. Bu etkinlikte bizim de bir katkımız varsa ne mutlu bize. İyi ki varsınız, en büyük Fenerbahçe" dedi.

'ÇOK GÜZEL BİR BAŞLANGIÇ OLACAL'

1969 yılından bu yana Fenerbahçeli olduğunu belirten Saran, proje hakkında da değerlendirmelerde bulunarak, "Her deplasmanda bir okul yaparsak transfer yapamayız. Tutamayacağımız sözleri vermeyelim. Ama inşallah bugün burada çok güzel bir başlangıç olacak" diye konuştu.

'ÇOK ŞEYİN DEĞİŞECEĞİNE İNANIYORUM'

Alanyaspor ile oynanacak karşılaşmaya da değinen Başkan Saran, "Bugün 3 puan alırsak çok şeyin değişeceğine inanıyorum. Burası çok güzel bir okul, kırsalda olması ve gençlerin enerjisi çok güzel. İnşallah buradan 3 puanla ayrılacağız. Bizleri unutmayın" ifadelerini kullandı.

"AYRI BİR HEYECAN VAR"

Ziyaret sırasında Galatasaray'ın Gaziantep FK karşısında aldığı beraberliğe de değinen Sadettin Saran, "Dünkü sonuçtan sonra ayrı bir heyecan var" ifadelerini kullandı.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ

Konuşmaların ardından kütüphanenin açılışı gerçekleştirilirken, Başkan Saran öğrencilerle yakından ilgilenip kütüphaneyi gezdi ve genç taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.